حضانة الفريج: مواطنات تعزيزاً للثقافة العربية الإماراتية

وتقبل الحضانة الأطفال من عمر سنة إلى أربع سنوات، وتضم الحضانة حالياً 45 طفلاً، لكنها تستوعب حتى 101 طفل، وتعطى الأولوية في التسجيل للأمهات العاملات من أسر هيئة الشارقة للاستثمار والأسر الإماراتية، كما يمكن لأي أم عاملة من المناطق المجاورة تسجيل طفلها.