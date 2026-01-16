"حافلات مشتركة" في دبي.. خيار ذكي لخفض التكاليف وزحام المدارس

ترغب دبي في زيادة عدد الطلاب الذين يستخدمون الحافلات المدرسية أو وسائل النقل المشتركة إلى 60 بالمائة في السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لمسؤول كبير في هيئة الطرق والمواصلات بالإمارة. وقال إن هذا جزء من جهود الإمارة الأوسع لتقليل الازدحام المروري وتحسين أوقات التنقل اليومية حول المدارس.

وفقًا لعادل شاكري، مدير التخطيط وتطوير الأعمال في وكالة النقل العام بهيئة الطرق والمواصلات، قال لصحيفة الخليج تايمز: إن خدمة تجميع الحافلات المدرسية التي تم إطلاقها حديثًا هي الخطوة الأولى في هذه المبادرة.

وأضاف أن اختيار هذا النقل المشترك سيخفض التكاليف ويوفر راحة أكبر، وذلك خلال حديثه على هامش منتدى دبي الدولي لإدارة المشاريع (DIPMF) الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات (RTA). وقد أعلنت الهيئة يوم الثلاثاء عن خدمة تجميع الحافلات لتقليل الازدحام حول المدارس. سيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع مجموعة يانغو وشركة أوربان إكسبرس ترانسبورت بعد توقيع مذكرتي تفاهم. بموجب المشروع التجريبي، ستقوم الحافلات المشتركة بنقل الطلاب من مدارس متعددة ضمن مناطق جغرافية محددة.

وقت أقل

وأضاف شاكري أن استخدام خدمة النقل المشترك لن يقلل التكلفة فحسب، بل سيقلل أيضًا الوقت الذي يقضيه الطلاب في التنقل من وإلى مدارسهم. قال:

يتم طرح المشروع التجريبي لمجموعة يانغو في منطقة البرشاء، وسيقدم خدماته لطلاب خمس مدارس: أكاديمية بلوم، كلية برايتون، مدرسة جيمس فاوندرز، مدرسة جيمس البرشاء الوطنية، الأكاديمية الأمريكية بدبي، والمدرسة الأمريكية بدبي. كما أكدت المجموعة أن الخدمة — المقدمة للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فما فوق — ستوصل الطلاب من منازلهم إلى المدرسة في مدة لا تتجاوز 60 دقيقة.