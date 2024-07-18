"جيمس للتعليم" تتلقى دعماً يمنحها القدرة على التوسع
قالت مجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي اليوم الخميس أنها استثمرت في تحالف شركات بقيادة شركة "بروكفيلد أسيت مانجمنت" لشراء حصة في شركة "جيمس للتعليم" التي مقرها دبي.
وسيدعم هذا الاستثمار المكون من التحالف الذي تقوده "بروكفيلد"، والذي يضم الخليج للاستثمار الإسلامي، شركة "جيمس للتعليم" ويعينها في الحفاظ على مكانتها والتوسع كأكبر مقدم لخدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر في الشرق الأوسط.
وقالت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 4.5 مليار دولار، إن هذا الاستثمار هو الصفقة الثانية مع "بروكفيلد" هذا العام. وفي أبريل 2024، حيث باعت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي حصتها الأكبر في أعمالها اللوجستية في الإمارات إلى "بروكفيلد" مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.
وتعد شركة "جيمس للتعليم" أكبر مؤسسة تدير المدارس الخاصة في الشرق الأوسط. وتتوقع زيادة أكثر من 140 ألف طالب في مدارسها الـ 46 في الإمارات وقطر بحلول سبتمبر 2024، بما في ذلك مدرستان سيتم افتتاحهما في إمارتي دبي وأبو ظبي في أغسطس المقبل.
وقال "ساني فاركي"، مؤسس شركة "جيمس للتعليم": "لقد شهدت جيمس نمواً كبيراً خلال تاريخها الحديث، واكتسبت سمعة طيبة لتصبح من المؤسسات التعليمية المعتبرة. ويبين هذا الاستثمار اتساع نطاق الأعمال وجودة التعليم وأهمية البنية الأساسية التي نقدمها بشكل جماعي لدولة الإمارات".
وقال "بانكاج جوبتا"، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي الشريك لشركة الخليج للاستثمار: "إن النمو الاقتصادي المذهل الذي تشهده دولة الإمارات يعتمد على قاعدة تعليم قوية، مدعومة بدعم القيادة وموقفها الذي يقول بأن "لا شيء مستحيل". إن استثمارنا في جيمس سيتيح للشركة تعزيز المرحلة التالية من خطط النمو الخاصة بها."
وقال محمد الحسن، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي الشريك لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: "باعتبارنا مستثمرون متمكنون، تتمتع شركة الخليج للاستثمار الإسلامي بسجل حافل من الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي في العديد من القطاعات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والغذاء والتعليم والعقارات."