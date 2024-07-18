"جيمس للتعليم" تتلقى دعماً يمنحها القدرة على التوسع

وقالت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 4.5 مليار دولار، إن هذا الاستثمار هو الصفقة الثانية مع "بروكفيلد" هذا العام. وفي أبريل 2024، حيث باعت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي حصتها الأكبر في أعمالها اللوجستية في الإمارات إلى "بروكفيلد" مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.