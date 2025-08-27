جيل المستقبل يبدأ رحلته: طلاب الإمارات يتعلمون الذكاء الاصطناعي من رياض الأطفال

من الروبوتات اللعبة إلى الفراشات ثلاثية الأبعاد، ينغمس أصغر طلاب دبي في عالم الذكاء الاصطناعي، بفضل المنهج المدرسي الجديد في الإمارات. في "مدارس دبي" فرع البرشاء، يتعلم أطفال الروضة البرمجة، ويستكشفون الواقع المعزز، ويجربون الذكاء الاصطناعي، بهدف إعداد الطلاب لعالم يعتمد على التكنولوجيا.

في مايو الماضي، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إدخال منهج للذكاء الاصطناعي في المدارس الحكومية الإماراتية، بدءًا من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

وقالت سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، في وقت سابق، إن المنهج سيغطي مفاهيم الذكاء الاصطناعي الأساسية، بما في ذلك البيانات والخوارزميات، وتطبيقات البرمجيات، والوعي الأخلاقي في الذكاء الاصطناعي، من بين أمور أخرى.

هل يمكن لأطفال الروضة تعلم البرمجة؟

أوضحت تشانديني ثاكار، معلمة رياض الأطفال في "مدارس دبي" فرع البرشاء، أن التكنولوجيا هي اهتمام خاص بالنسبة لها. وعندما علمت أن الذكاء الاصطناعي سيصبح جزءًا رسمياً من المنهج المدرسي في الإمارات بدءاً من هذا العام الدراسي، شعرت بـ "حماس شديد. وفي اللحظة نفسها التي رأيت فيها الإعلان، كتبت إلى مديرة المدرسة، 'هيا بنا نفعلها'".

تعد ثاكار جزءًا من مجموعة من المعلمين الذين تم اختيارهم للحصول على تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي، والذين سينقلون تلك المعرفة إلى الفصول الدراسية. وقالت إن التدريب بدأ بعد الإعلان عن منهج الذكاء الاصطناعي، وتضمن ورش عمل علّمت المعلمين كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التخطيط للدروس، وإعداد التقارير، وما إلى ذلك.