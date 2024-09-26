جوائز لأفضل ممارسات الدمج الشامل في المدارس الإماراتية

يجب أن يتم ترشيح الأخصائي من قبل شخص يعمل في مجال التعليم الخاص، مثل زميل أو إداري أو أحد الوالدين. كما يتطلب أن يكون المرشح محترفاً مرخصاً ويعمل بدوام كامل في مدرسة أو مؤسسة، ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.