"جميرا كوليدج" في قائمة أفضل المدارس الخاصة عالمياً
ظهرت كلية جميرا في مؤشر المدارس السنوي الخامس الذي أصدرته مؤخراً شركة "كارفاكس للتعليم"، وهو تصنيف لشركة استشارات التعليم العالمية للمدارس الرائدة.
وتشمل معايير الاختيار الأداء الأكاديمي، والاستعداد للجامعة، والأخلاقيات المميزة للمدرسة. ويتم اختيار المدارس على أساس سمعتها المحلية والدولية وقدرتها على إعداد الطلاب للحياة خارج المجال الأكاديمي.
كما يتم أخذ عوامل أخرى في الاعتبار، بما في ذلك التكنولوجيا والاستدامة. ويقدم مؤشر المدارس نظرة عامة مفصلة على المناهج الدراسية والرسوم، بالإضافة إلى معلومات عملية مثل أوقات السفر إلى المطارات القريبة.
تشمل أفضل المدارس المدرجة في قائمة عام 2024 والتي تقدم تعليماً استثنائياً للتلاميذ مدارس بريطانية مشهورة عالميًا مثل Eton College وHarrow وWycombe Abbey وRugby School وBrighton College، بالإضافة إلى مدارس أبعد من ذلك، مثل King's College في نيوزيلندا وVienna International School. تشمل الإدخالات الجديدة في مؤشر المدارس هذا العام مدرسة UK Senior School Haileybury ومدرسة UK Prep School Windlesham House.
وقال "نيكولاس برين"، المدير والرئيس التنفيذي لمدرسة جميرا كوليدج: "نحن سعداء للغاية لإدراجنا مرة أخرى في مؤشر كارفاكس للمدارس التعليمية باعتبارنا واحدة من أفضل المدارس الخاصة على مستوى العالم".
وأضاف برين: "كلية جميرا هي مدرسة ذات قلب كبير وطموح هائل وطلاب رائعون مستعدون لمواجهة العالم!"
ويسلط مؤشر المدارس لهذا العام، والذي تم اختياره بعناية من قبل خبراء دوليين، الضوء على التأثير المميز لكل مدرسة على التعليم، مع الاعتراف بنقاط القوة في المجال الأكاديمي، والمرافق، والإعداد الجامعي، والأخلاق الفريدة، وكيفية تجهيز الطلاب للحياة خارج الفصل الدراسي.
وقالت "فيونا ماكنزي"، رئيسة قسم التعليم في كارفاكس للتعليم: "أصبح مؤشر المدارس، في عامه الخامس الآن، موردًا قيمًا للآباء الذين يبحثون عن أفضل تعليم لأطفالهم، أينما كانوا في العالم - وكذلك لقطاع المدارس الخاصة".
وتشمل المشاركات الجديدة كلية إبسوم في ماليزيا والمدرسة البريطانية في البحرين.