"جميرا كوليدج" في قائمة أفضل المدارس الخاصة عالمياً

ويسلط مؤشر المدارس لهذا العام، والذي تم اختياره بعناية من قبل خبراء دوليين، الضوء على التأثير المميز لكل مدرسة على التعليم، مع الاعتراف بنقاط القوة في المجال الأكاديمي، والمرافق، والإعداد الجامعي، والأخلاق الفريدة، وكيفية تجهيز الطلاب للحياة خارج الفصل الدراسي.