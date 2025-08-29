جمال طبيعي وثقة: الإمارات تحظر المكياج في المدارس للحفاظ على صحة الطالبات

مع عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية هذا العام الأكاديمي، تم تطبيق قوانين أكثر صرامة بشأن الزي المدرسي والمظهر الشخصي، بما في ذلك حظر المكياج وطلاء الأظافر.

قدمت وزارة التربية والتعليم لوائح جديدة بشأن الزي المدرسي والمكياج، حيث يميل العديد من الطلاب إلى وضع المكياج في الصباح، سواء كان خفيفاً أو ثقيلاً، وغالباً ما يتجاوز مجرد مرطب الشفاه أو لمسة من أحمر الخدود.

يؤكد أطباء الجلد وخبراء الصحة العقلية أن هذا القرار يلامس قضايا أعمق بكثير، تتراوح من صحة البشرة وحب الشباب إلى الثقة بالنفس، وضغط الأقران، وصورة الجسد لدى المراهقين.

البشرة في مرحلة النمو

أوضحت الدكتورة شهرزاد مجتبوي نائيني، طبيبة الأمراض الجلدية في المستشفى الدولي الحديث بدبي، لصحيفة "الخليج تايمز" أن سنوات المراهقة هي فترة حساسة بشكل خاص للبشرة.

وقالت: "من منظور طبي، يُفضل تأخير استخدام المكياج اليومي حتى سن 15-16 عاماً. في هذه المرحلة، تكون البشرة أقوى وأقل تفاعلاً."

وأضافت: "الاستخدام العرضي للمناسبات مقبول في سن أصغر، لكن الاستخدام المنتظم في سن مبكرة جداً قد يسبب تهيجاً للبشرة الحساسة."

وأوضحت أن المنتجات الخفيفة، مثل مرطبات الشفاه الملونة أو الكحل، نادراً ما تضر بالبشرة. في المقابل، المنتجات الثقيلة مثل كريم الأساس، وخافي العيوب (الكونسيلر)، وكريمات الكونتور، تميل إلى سد المسام، وزيادة الزيوت، وتفاقم حب الشباب.