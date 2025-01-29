جامعتا أبوظبي وخليفة تتصدران تصنيفات "التايمز" للتعليم العالي
حصلت جامعتان في الإمارات العربية المتحدة على تصنيف من بين الأفضل عالمياً فيما يتعلق بدورات الأعمال والهندسة والعلوم.
وحصلت جامعة أبوظبي على لقب أفضل مؤسسة تعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأعمال والاقتصاد، بينما جاءت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة الأولى في مجالات الهندسة وعلوم الكمبيوتر والعلوم الفيزيائية، وذلك وفقًا لأحدث تصنيفات تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية حسب الموضوع. يتم تقييم الجامعات عبر مختلف التخصصات الأساسية في كل موضوع.
ارتفع برنامج الأعمال والاقتصاد في جامعة أبوظبي 39 مركزاً ليحقق تصنيفاً عالمياً مثيراً للإعجاب في المرتبة 62، مما يضعه بين أفضل 100 جامعة ويضمن المركز الأول على المستوى الوطني.
كما احتلت الجامعة المرتبة الأولى في ثلاثة مؤشرات ضمن فئة الأعمال والاقتصاد، بما في ذلك "جودة البحث" و"بيئة البحث" و"التدريس". بالإضافة إلى ذلك، احتلت تخصصات الهندسة في جامعة أبوظبي المرتبة الخامسة بشكل مشترك و301-400 على مستوى العالم، بينما حصلت على المركز الأول على المستوى الوطني في مؤشر "التدريس".
وقال الدكتور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "إن هذا التكريم يؤكد المكانة المتنامية التي تحظى بها جامعة أبوظبي ودورها المحوري في تشكيل مستقبل التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ونحن نواصل التزامنا بدفع عجلة الابتكار وتعزيز بيئة تعليمية ديناميكية تساهم في القطاع الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وفي الوقت نفسه، ارتفع برنامج الهندسة في جامعة كانساس إلى المرتبة 126-150 في التصنيف العالمي، بينما احتل برنامج علوم الكمبيوتر بالجامعة مكانة في النطاق 176-200 لأول مرة. كما ارتفع برنامج العلوم الفيزيائية إلى المرتبة 176-200.
وقال رئيس جامعة خليفة الدكتور إبراهيم الهاجري: "إن الإنجاز الكبير في التصنيف يؤكد التزامنا الراسخ بالتميز في جميع البرامج الأكاديمية. ويتماشى هذا الإنجاز مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح رائدة عالميًا في مختلف المجالات، وتحديدًا في مجال البحث والتعليم".
الأفضل في العالم
تسلط تصنيفات موضوعات الأعمال والاقتصاد لعام 2025 الضوء على تغييرات كبيرة بين أفضل المؤسسات في العالم هذا العام.
حافظت جامعة أكسفورد على مركزها الأول للعام التاسع على التوالي، محققة رقماً قياسياً جديداً في احتلال المراكز الأولى على التوالي. وحقق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أعلى مركز له على الإطلاق، حيث تقدم إلى المركز الثاني، بينما ارتفعت جامعة هارفارد إلى المركز الثالث. وتراجعت جامعة ستانفورد، التي كانت في السابق في المركز الثاني، إلى المركز السادس.
وفي آسيا، تواصل جامعة تسينغهوا ريادتها، حيث تحتل المركز الثاني عشر على مستوى العالم، تليها جامعة بكين في المركز الثالث عشر.
وتشمل تصنيفات عام 2025، 1907 جامعة في 108 دولة ومنطقة، مما يعكس المشهد العالمي المتوسع للتعليم العالي.