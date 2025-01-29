جامعتا أبوظبي وخليفة تتصدران تصنيفات "التايمز" للتعليم العالي

حافظت جامعة أكسفورد على مركزها الأول للعام التاسع على التوالي، محققة رقماً قياسياً جديداً في احتلال المراكز الأولى على التوالي. وحقق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أعلى مركز له على الإطلاق، حيث تقدم إلى المركز الثاني، بينما ارتفعت جامعة هارفارد إلى المركز الثالث. وتراجعت جامعة ستانفورد، التي كانت في السابق في المركز الثاني، إلى المركز السادس.