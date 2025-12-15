حاكم الشارقة يعلن عن جامعة فنون جديدة والشيخة حور رئيساً

أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن تأسيس جامعة الفنون في الشارقة، كما أعلن أن سمو الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، ابنته، ستتولى منصب رئيسة الجامعة.

تمت هذه الإعلانات خلال ترؤس سموه لاجتماع مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو الجهة التي يرأسها سموه.

وتناول الاجتماع أهمية توحيد التعليم العالي في مجالات الفنون وجمع جميع التخصصات الفنية تحت مظلة واحدة، وذلك من أجل تعزيز أساليب التدريس والتعلّم.

وفي هذا السياق، أعلن حاكم الشارقة أيضًا حل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وإنشاء مجلس أمناء جديد خاص بجامعة الفنون في الشارقة، تكون رئيسته الشيخة حور بنت سلطان القاسمي.

كما تم تعيين الدكتور بيتر بارلو مديرًا لأكاديمية الفنون الأدائية، والدكتورة نادية مهدي الحسني مديرةً لأكاديمية الفنون البصرية في جامعة الفنون في الشارقة.