جامعة خليفة تُعد مهندسين مواطنين في الابتكارات الدفاعية

وأوضحت أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية يعد عاملاً جوهرياً في تكوين مجموعة من المواهب المستقبلية لدعم الابتكارات ومعالجة العديد من المشكلات، مشيرة إلى أنهم يعتزون بشراكتهم مع جامعة خليفة، حيث يجب أن يكون الجيل القادم واعياً بالتكنولوجيا.

ولفتت إلى أن مهندسين إماراتيين شباب زاروا منشأتهم في فرنسا للتعرف على أجهزة الاتصال المختلفة التي يمكنهم تطويرها لدعم مستقبل وزارة الدفاع في الإمارات.