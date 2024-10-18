جامعات الإمارات ضمن العشرة الأوائل عربياً

وأشار تصنيف "كيو إس" العالمي للجامعات في المنطقة العربية لعام 2025 إلى أن الجامعات في الدولة تتمتع بطابع "عالمي للغاية"، حيث تتميز بتنوع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. كما احتلت مرتبة متقدمة بين مراكز البحث الرائدة في المنطقة من حيث الإنتاجية والتأثير. وأضاف التقرير أن جودة البحث والتدريس مدعومة بخبرة الموظفين المتميزة والتركيز القوي على البحث التعاوني عبر الحدود.

وشمل هذا الإصدار من المؤشر - وهو الأكبر على الإطلاق - 20 دولة عربية، وقام بتحليل ودراسة 246 من أفضل الجامعات في المنطقة.