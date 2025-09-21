جامعات الإمارات تُغيّر قواعد اللعبة.. رحلة من الفصول الدراسية إلى سوق العمل

تعمل الجامعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة على تكثيف جهودها لضمان حصول الطلاب ليس فقط على الكفاءة الأكاديمية بل وأيضاً على الاستعداد المهني.
من خلال الخبرات العملية والتوجيه والتعاون مع الصناعة، تعمل المؤسسات على سد الفجوة بين التعلم في الفصول الدراسية والتطبيق في العالم الحقيقي.
وأكد الأكاديميون أن سوق العمل المتطور يتطلب أيضًا محو الأمية الرقمية والتعلم المستمر لتجهيز الخريجين لمهن المستقبل.
تلعب حاضنة الجامعة الكندية دبي دورًا محوريًا في هذه المسيرة. فهي توفر بيئة تعاونية تُمكّن الطلاب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة، بدعم من الإرشاد والتمويل الأولي، وإمكانية الوصول إلى شبكات الأعمال. ومن خلال هذه المنصة، يكتسب الطلاب خبرة عملية في ريادة الأعمال والابتكار، ويتعلمون في الوقت نفسه مواءمة حلول أعمالهم مع الأولويات العالمية، مثل أهداف التنمية المستدامة، وفقًا للدكتور رامي الخطيب، نائب رئيس شؤون الطلاب في الجامعة الكندية دبي.
بالإضافة إلى حاضنة الأعمال، تتعاون الجامعة الكندية دبي مع مؤسسات مثل GMG، وماجد الفطيم العقارية، وكالفاد، وأوزبورن للهندسة، وإيم إنكلوسيف. "من خلال هذه التعاونات، ينخرط طلابنا وأعضاء هيئة التدريس في مشاريع عملية آنية، غالبًا ما تأخذ شكل مسابقات، وأبحاث سوق، أو حلول مصممة خصيصًا لتحديات القطاع."
تُعدّ فرص التدريب والتواصل محوريةً في نهج الجامعة الكندية بدبي. وأضاف الخطيب: "يُتيح برنامجنا التدريبي للطلاب اكتساب خبرة عملية في قطاعات متنوعة، مدعومةً بفرص للتواصل المهني من خلال فعاليات رائدة مثل "معرض التوظيف" و"قافلة أصحاب العمل". ونُوسّع نطاق هذه الروابط من خلال مبادرات مثل لقاءات القهوة والزيارات الميدانية، التي تُتيح للطلاب التواصل مباشرةً مع المتخصصين في مجالات اهتمامهم".
كما يربط برنامج الإرشاد الريادي في الجامعة الكندية بدبي الطلاب بالرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال حول العالم. "توفر هذه المبادرة إرشادًا قيّمًا، وتعزز تبادل المعرفة عبر الحدود، وتزود الطلاب برؤى فريدة في القيادة والاستراتيجية والابتكار على أعلى مستويات الأعمال."
ولمتابعة النتائج، تتعاون الجامعة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مسح وجهة الخريجين، وتتبع الخريجين بعد تسعة أشهر من التخرج لفهم اتجاهات التوظيف والمزيد من الدراسات.
أكدت الدكتورة أنيتا باتانكار، المديرة التنفيذية لـ"سيمبيوسيس دبي"، على أهمية الخبرة العملية. وقالت: "ندرك أن الخبرة العملية في قطاع الصناعة أساسية لبناء خريجين مؤهلين للعمل. وقد أقامت "سيمبيوسيس دبي" تعاونات قوية مع شركات رائدة، بما في ذلك "جودريج العقارية"، و"شوبا ريالتي"، ومجموعة جميرا، وموانئ دبي العالمية، وشرطة دبي، و"كفو"، و"سيسكو"، و"سوني"، و"أودو"، و"بيهيفيور إنريشمنت"، و"إديو سكان"، و"إدنكس"، وغيرها".
تستفيد سيمبيوسيس دبي من مبادرات مثل "سيمبي كونيكتس"، التي تتيح لكبار قادة القطاع تبادل الرؤى، و"سيمبي إنسبايرز"، التي تربط الطلاب بأكثر من 1300 خريج من الإمارات العربية المتحدة للحصول على التوجيه والإرشاد. وأضاف باتانكار: "تضمن المشاريع العملية، وورش العمل متعددة التخصصات، وفرص الانغماس العالمي، والتدريب الداخلي المثري أن يمتد التعلم إلى ما هو أبعد من حدود الفصول الدراسية... على سبيل المثال، ترك اثنان من طلاب ماجستير إدارة الأعمال لدينا وظائفهما المجزية وتدريباتهما الداخلية لإطلاق وكالتهما الإعلامية الخاصة - وهي شركة ناشئة وُلدت من سيمبيوسيس دبي في عام واحد فقط".
وقد أعطى نهج الجامعة نتائج ملموسة، "بما في ذلك معدل توظيف تدريب بنسبة 98 في المائة هذا العام"، مما يعكس كيف يعمل التعلم والتوجيه المتكامل مع الصناعة على إعداد الطلاب للنجاح.
أطلقت INSEAD مؤخرًا برنامج الماجستير في التمويل (MIF)، وهو درجة ما قبل الخبرة للخريجين الجدد والمحترفين الشباب.
قال مارك ستابيل، عميد برامج الدرجات العلمية: "إن المهارات التي تميز المهنيين آخذة في التطور. لم يعد يكفي أن تكون كفؤًا تقنيًا، بل يجب على قادة المستقبل أيضًا أن يكونوا متمكنين عالميًا، وبارعين في التحليل، وقادرين على التكيف بسرعة مع التغيير. يتطلب القطاع المالي اليوم أكثر من مجرد خبرة تقنية، بل يتطلب قيادةً ومرونة وعقليةً عالمية."
تم تصميم برنامج MIF لتلبية طلب السوق مع تشكيل محترفين ماليين على دراية عالمية وسريعين وجاهزين لإحداث تأثير منذ اليوم الأول.
في مدرسة BITS Pilani دبي، يعتبر قسم المدرسة التطبيقية (PS) عنصراً أساسياً في قابلية الطلاب للتوظيف.
قالت غوماثي بهافاني ر، العميدة المساعدة - كلية الممارسة والمشاركة الصناعية: "يُكمل قسم خدمات التوظيف لدينا هذا النهج بتقديم الاستشارات والتدريب المهني، واستضافة خبراء الصناعة، وتنظيم ورش عمل في القيادة والتواصل والسلوك المهني. تُسهّل هذه المبادرات التواصل بين أصحاب العمل والخريجين، وهو عامل أساسي في تعزيز فرص التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة".
تقدم مدرسة الممارسة مستويين من التدريب:
PS I: تدريب صيفي لمدة ثمانية أسابيع بعد السنة الثانية من الدراسة الجامعية.
PS II: تدريب لمدة فصل دراسي كامل (5.5 أشهر) في السنة الأخيرة.
من خلال هذا البرنامج، يتعاون معهد بيتس بيلاني دبي مع أكثر من 300 شريك صناعي عبر القطاعات بما في ذلك الحكومة والطيران والخدمات اللوجستية والاستشارات والخدمات المصرفية والرعاية الصحية والضيافة والهندسة والتصنيع.
علاوة على ذلك، وضعنا آلياتٍ لجمع الملاحظات الرسمية وغير الرسمية بانتظام من شركاء القطاع والخريجين بعد كل دورة تدريب وتوظيف. ويسمح لنا هذا التبادل المستمر بصقل مهارات الدفعات المستقبلية وتعزيزها، كما أضافت بهافاني.