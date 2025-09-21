جامعات الإمارات تُغيّر قواعد اللعبة.. رحلة من الفصول الدراسية إلى سوق العمل

تعمل الجامعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة على تكثيف جهودها لضمان حصول الطلاب ليس فقط على الكفاءة الأكاديمية بل وأيضاً على الاستعداد المهني.

من خلال الخبرات العملية والتوجيه والتعاون مع الصناعة، تعمل المؤسسات على سد الفجوة بين التعلم في الفصول الدراسية والتطبيق في العالم الحقيقي.

وأكد الأكاديميون أن سوق العمل المتطور يتطلب أيضًا محو الأمية الرقمية والتعلم المستمر لتجهيز الخريجين لمهن المستقبل.

تحويل الأفكار إلى مشاريع مؤثرة

تلعب حاضنة الجامعة الكندية دبي دورًا محوريًا في هذه المسيرة. فهي توفر بيئة تعاونية تُمكّن الطلاب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة، بدعم من الإرشاد والتمويل الأولي، وإمكانية الوصول إلى شبكات الأعمال. ومن خلال هذه المنصة، يكتسب الطلاب خبرة عملية في ريادة الأعمال والابتكار، ويتعلمون في الوقت نفسه مواءمة حلول أعمالهم مع الأولويات العالمية، مثل أهداف التنمية المستدامة، وفقًا للدكتور رامي الخطيب، نائب رئيس شؤون الطلاب في الجامعة الكندية دبي.

بالإضافة إلى حاضنة الأعمال، تتعاون الجامعة الكندية دبي مع مؤسسات مثل GMG، وماجد الفطيم العقارية، وكالفاد، وأوزبورن للهندسة، وإيم إنكلوسيف. "من خلال هذه التعاونات، ينخرط طلابنا وأعضاء هيئة التدريس في مشاريع عملية آنية، غالبًا ما تأخذ شكل مسابقات، وأبحاث سوق، أو حلول مصممة خصيصًا لتحديات القطاع."

تُعدّ فرص التدريب والتواصل محوريةً في نهج الجامعة الكندية بدبي. وأضاف الخطيب: "يُتيح برنامجنا التدريبي للطلاب اكتساب خبرة عملية في قطاعات متنوعة، مدعومةً بفرص للتواصل المهني من خلال فعاليات رائدة مثل "معرض التوظيف" و"قافلة أصحاب العمل". ونُوسّع نطاق هذه الروابط من خلال مبادرات مثل لقاءات القهوة والزيارات الميدانية، التي تُتيح للطلاب التواصل مباشرةً مع المتخصصين في مجالات اهتمامهم".

الإرشاد العالمي وتتبع الخريجين

كما يربط برنامج الإرشاد الريادي في الجامعة الكندية بدبي الطلاب بالرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال حول العالم. "توفر هذه المبادرة إرشادًا قيّمًا، وتعزز تبادل المعرفة عبر الحدود، وتزود الطلاب برؤى فريدة في القيادة والاستراتيجية والابتكار على أعلى مستويات الأعمال."

ولمتابعة النتائج، تتعاون الجامعة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مسح وجهة الخريجين، وتتبع الخريجين بعد تسعة أشهر من التخرج لفهم اتجاهات التوظيف والمزيد من الدراسات.

التعلم المتكامل مع الصناعة