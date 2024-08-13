توجيهات جديدة في مدارس أبوظبي: لا لحقائب الظهر الثقيلة

وأضاف د. شيخ مستشهداً بمثال لصبي يبلغ من العمر 13 عاماً، "كان الصبي يعاني من حالة تسمى "اللوردوز"، حيث ينحني عموده الفقري بطريقة تجعل صدره يبدو أكثر للخلف من الأمام. كان يعاني من آلام في منتصف وأسفل الظهر، والتي كانت أحياناً حادة جداً، وفي أوقات أخرى لم يكن يشعر بها. كان والداه قلقين لأنه كان يشتكي يومياً تقريباً على الرغم من أنه لم يكن لديه تاريخ من الصدمات أو الحالات الطبية مثل التهاب المفاصل".