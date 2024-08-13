توجيهات جديدة في مدارس أبوظبي: لا لحقائب الظهر الثقيلة
تنصح بعض المدارس في الإمارات الطلبة بتجنب حمل حقائب ظهر يزيد وزنها عن 20% من وزن الجسم، وذلك في إطار سياسة مدارس أبوظبي التي تم استحداثها خصيصاً وفقاً لتوجيهات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.
ونتيجة لذلك، تشجع العديد من المدارس في جميع أنحاء البلاد استخدام الحقائب خفيفة الوزن، بل إن بعضها يضع حدوداً قصوى للوزن وفقاً لمستويات الطلاب. وتبرز هذه المبادرة بشكل خاص مع استعداد الطلاب للعودة إلى المدرسة في 26 أغسطس/آب بعد عطلة صيفية دامت قرابة شهرين.
وقال "روبرت رينالدو"، مدير مدرسة أكاديمية جيمس الأمريكية في أبوظبي: "نحن نلتزم بشكل صارم باللوائح الحكومية التي وضعتها دائرة التعليم والمعرفة فيما يتعلق بأنواع حقائب الظهر التي يمكن للطلاب استخدامها. وتماشياً مع سياستنا، يجب ألا يتجاوز وزن حقيبة ظهر الطالب 20 في المائة من وزن جسمه. ولضمان السلامة، حددنا الحد الأقصى لوزن حقيبة الظهر لكل مستوى صف دراسي".
لماذا يتم منع استخدام حقائب العربات المدرسية في بعض المدارس؟
كما تنص بعض المدارس على أن حقائب الظهر يجب أن تحتوي على حجرات فردية للكتب والأشياء الأخرى، ويُحظر استخدام حقائب العربات.
قالت "ميشيل توماس"، مديرة تنفيذية لمدرسة جيمس البرشاء الوطنية: "لا نسمح بحقائب العربات (الترولي) في مدرستنا. ويقترح الخبراء الطبيون أن حقيبة الكتف خفيفة الوزن والملائمة جيداً هي الأفضل، حيث أظهرت الدراسات أن حقائب الترولي يمكن أن تؤدي إلى دوران العمود الفقري وقد تشجع الطلاب على حمل المزيد من الأشياء أكثر من اللازم. وفي حين لم تصدر هيئة المعرفة والتنمية البشرية إرشادات محددة بشأن مواصفات الحقائب المدرسية، إلا أنها تؤكد أن صحة الطلاب وسلامتهم تظل في المقام الأول".
قال روبرت رينالدو: "نتوقع من الطلاب ارتداء حزامي حقيبة الظهر بدلاً من حملها على كتف واحد، ويجب أن تكون هذه الأشرطة عريضة ومبطنة لتوفير الراحة. يراقب معلمو الفصول الدراسية بانتظام أوزان حقائب الظهر، وإذا وجد أن الحقيبة تتجاوز الحد الأقصى بنسبة 20 في المائة، يتم إخطار الآباء ونصحهم بتقليل الحمل".
توصي المدارس بأن يحمل الطلاب الأشياء الأساسية فقط مثل زجاجة المياه والمقلمة أو قارئ منزلي أو حقيبة مكتبة.
حقائب عربة للمراحل الابتدائية فقط
قالت "أبهيلاشا سينغ"، مديرة مدرسة "شاينينج ستار" الدولية في أبوظبي: "نشجع طلاب المرحلة التأسيسية والمرحلة الابتدائية العليا على استخدام حقائب العربات لأن أكتافهم حساسة وأي قدر من الوزن قد يضر بالعمود الفقري والجسم. ومع ذلك، يجب على طلاب المرحلة المتوسطة و المرحلة الثانوية إحضار حقائب الظهر. تنص هيئة أبوظبي للتعليم على ألا يتجاوز وزن حقائب الظهر 20 في المائة من وزن الجسم".
وأضافت سينغ "ننصح باستخدام نطاق يتراوح بين 2.2 كغ للفئة الأولى من حضانة الأطفال و7.3 كغ للصف العاشر.. ونوصي الطلاب يتوضيب حقائبهم المدرسية وفقاً للجدول الدراسي". وأضافت "بالنسبة للطلاب الكبار، فإن الوزن المسموح به أقل من 8 كغ".
زيادة التعب، وضعية الجسم السيئة، الألم المزمن
أشار الأطباء إلى أن الوزن الزائد قد يدفع الطلاب إلى اعتماد وضعية الانحناء إلى الأمام كإجراء تعويضي، وهو ما قد يؤدي إلى آلام مزمنة في الظهر ومشاكل أخرى في الوضعية.
تشير الأبحاث إلى أن المشاكل تنشأ عندما يحمل الطلاب حقائب يتجاوز وزنها 20 بالمائة من وزن أجسامهم.
قال الدكتور مجيب محمد شيخ، أستاذ مساعد واستشاري جراحة العظام في مستشفى جامعة ثومبي: "يمكن أن تؤدي حقائب الظهر الثقيلة إلى زيادة التعب، مما قد يضر بدوره بقدرة الطفل على التركيز في المدرسة. غالباً ما نرى أطفالاً، سواء مراهقين أو أطفالاً أصغر سناً، يعانون من آلام الظهر التي تبدو وكأنها تأتي وتذهب".
وأضاف د. شيخ مستشهداً بمثال لصبي يبلغ من العمر 13 عاماً، "كان الصبي يعاني من حالة تسمى "اللوردوز"، حيث ينحني عموده الفقري بطريقة تجعل صدره يبدو أكثر للخلف من الأمام. كان يعاني من آلام في منتصف وأسفل الظهر، والتي كانت أحياناً حادة جداً، وفي أوقات أخرى لم يكن يشعر بها. كان والداه قلقين لأنه كان يشتكي يومياً تقريباً على الرغم من أنه لم يكن لديه تاريخ من الصدمات أو الحالات الطبية مثل التهاب المفاصل".
وبعد إجراء فحص شامل للحالة، أوضح الطبيب أن هناك عاملين رئيسيين يتسببان في آلامه، وأضاف: "كان السبب حقيبة مدرسية ثقيلة ووضعية سيئة أثناء الدراسة في المنزل".
وشدد الأطباء على أهمية توعية الأطفال بالطريقة الصحيحة لارتداء حقيبة الظهر وتعبئتها لتوزيع الوزن بالتساوي وتقليل الضغط على أجسامهم.
وأكدوا أن تشجيع الأطفال على استخدام الخزائن أو المكاتب لتخزين الكتب الثقيلة، عندما لا تكون هناك حاجة إليها، يمكن أن يساعد أيضاً في تخفيف الحمل الذي يحملونه على أكتافهم طوال اليوم.
وقالت الدكتورة ريم صالح خزعل، أخصائية طب الأطفال في مستشفى برجيل رويال، عشارج: "إن أجسام الأطفال النامية أكثر عرضة للإصابات الناجمة عن حمل الأحمال الثقيلة على ظهورهم يوماً بعد يوم. ومن الشائع سماع مثل هذه الشكاوي، خاصة بين الطلاب الذين يحملون حقائب ظهر ثقيلة إلى المدرسة. لا ينبغي تجاهل هذه الآلام باعتبارها مجرد آلام نمو، بل يجب التعامل معها بجدية لمنع أي آثار صحية طويلة الأمد".