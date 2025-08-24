تهيئة الأطفال للمدرسة في الإمارات: نوم مبكر وزي مرتب لعام دراسي ناجح

مع انطلاق العام الدراسي الجديد يوم الاثنين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، يبذل الآباء والطلاب قصارى جهدهم في الاستعدادات الأخيرة لضمان بداية سلسة.
بدأت العائلات في جميع أنحاء البلاد في العثور على إيقاعها الخاص، وموازنة الإثارة والتحضير والحقيقة المرة المتمثلة في نمو الأطفال مع كل عام دراسي جديد.
إنهم مشغولون بشراء الزي الرسمي والأحذية، وتنظيم الجداول الزمنية، وملء نماذج الاختبار، وإعداد قوائم الوجبات الخفيفة والغداء.
شاركت ناتاليا ميراندا، وهي مغتربة أمريكية، ولديها ابن يدرس في أركاديا، تجربتها قائلةً: "يوم الأربعاء، كنا في متجر ترو تكس في سيتي لاند مول ننتظر في طابور لمدة ساعتين للحصول على الزي المدرسي.
"ذهب زوجي وابني أيضًا إلى مول الإمارات مؤخرًا مع جميع سكان دبي لشراء الأحذية والحقائب المدرسية. الليلة الماضية، اشترينا جميع الكتب والحقائب والجوارب، وأُضيفنا إلى مجموعات واتساب لأولياء الأمور لنتابع كل يوم جديد"، قالت.
الآن نتحدث عن ما سنعده للفطور غدًا، وسنخبز الكعك اليوم. يجب أن تتوقف جميع الأنشطة بحلول الساعة الثامنة مساءً الليلة لأن الحافلات ستصل إلى هنا الساعة السادسة والنصف صباحًا. سيكون الأمر مؤلمًا. هذا يعني عدم اللعب أو مشاهدة الأفلام حتى الساعة الحادية عشرة مساءً. كنت أضع روتينًا للنوم في رأسي كل يوم، لكنه لم يحدث أبدًا.
ابن ناتاليا يتطلع للعودة إلى المدرسة. "عاد الجميع إلى دبي الآن، وقد لعب مع بعض أصدقائه الأسبوع الماضي. جميعهم متحمسون للعودة إلى المدرسة باستثناء الاستيقاظ مبكرًا."
تُجري مدرسة أركاديا لقاءً تعريفيًا مع المعلم الجديد في الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الثالث، لذا ستُستأنف الدروس على قدم وساق ابتداءً من الغد. "ندرس الملاكمة، ونُقدم دروسًا خصوصية في اللغة الإنجليزية والرياضيات، لذا ستُستأنف جميع هذه الدروس الآن. بالأمس، ذهبنا لتناول فطور صيفي في أتلانتس قبل إعادة فتح المدارس.
كآباء، الأمر مُرّ وحلو في آنٍ واحد. إنه عامٌ آخر يكبرون فيه... إنه أمرٌ صعبٌ بعض الشيء. لكننا نتطلع إلى العودة إلى الروتين.
بالنسبة لبعض الطلاب، فإن العودة إلى المدرسة تشكل فرصة مثيرة لاستكشاف أنشطة جديدة.
قال أكاش ناندي، البالغ من العمر تسع سنوات: "عدتُ من الهند يوم السبت مع والدي. كانت أمي قد وصلت بالفعل واشترت لي زيّ المدرسة الجديد وملابس التربية البدنية. اليوم أريد أن أنام مبكرًا. لقد ملأت استمارات تجارب الأداء لنموذج الأمم المتحدة وجلسات تيد لأنني أرغب بشدة في الانضمام إلى هذه النوادي هذا العام. كما أنني متحمس لتجاربي الرياضية التي ستبدأ هذا الأسبوع أيضًا."
قبل أيام قليلة، اكتشفتُ قسم صفي، وتخيلوا ماذا حدث؟ جميع صديقاتي الأربع المقربات في نفس صفي. جهزتُ حذائي وزيي المدرسي وحقيبتي الجديدة للمدرسة. هذا العام، سنحصل على خزائن مدرسية لأول مرة! غدًا، سألتقي أنا وأمي بمعلمتي الجديدة لعشر دقائق ونجرب خزائننا. أنتظر بفارغ الصبر. أشعر بفراشات في معدتي،" قالت الطالبة المتحمسة.
وفي الوقت نفسه، يركز بعض الآباء على بناء المسؤولية وخلق روتين سلس لأطفالهم.
قالت ماري دوبوي، وهي مغتربة فرنسية: "من تنظيم الزي المدرسي والأحذية إلى التخطيط لموعد النوم المبكر، كل تفصيل صغير مهم لبدء العام الدراسي بسلاسة. مع عودة أطفالي إلى المدرسة، أشعر بمزيج مألوف من الحماس والتوتر. أما ابنتي الكبرى، وهي الآن في المرحلة الثانوية، فقد شجعتها على إنهاء أي واجبات معلقة، وتعبئة استمارات الأنشطة اللامنهجية، والتأكد من تجهيز زيها المدرسي وأحذيتها مسبقًا. إن ترتيب هذه الأمور مبكرًا يساعد الطلاب على بدء العام الدراسي بثقة وتركيز. غدًا، سأوصلهم إلى المدرسة، وإلا فإنهم عادةً ما يستقلون الحافلة المدرسية."
بالنسبة لطفلها الأصغر، الذي سينتقل إلى الصف الأول الثانوي هذا العام، فقد طلبت منه أن يتولى مسؤوليات صغيرة. "يشمل ذلك شحن جهاز الآيباد الخاص به، والتحقق من زيّه المدرسي، وترتيب حذائه وجواربه قبل النوم. الأيام الأولى دائمًا ما تكون حافلة، حيث يتكيف الجميع مع الروتين الجديد والاستيقاظ باكرًا، لكن التحضير المسبق يُخفف من حدة الفوضى ويمنحهم شعورًا بالاستقلالية والاستعداد. إن مشاهدتهم يتولون مسؤولية مهامهم الصغيرة تُذكرني كيف تُعزز هذه العادات الصغيرة المسؤولية وتُمهّد الطريق لعام ناجح قادم."