تهيئة الأطفال للمدرسة في الإمارات: نوم مبكر وزي مرتب لعام دراسي ناجح

قالت ماري دوبوي، وهي مغتربة فرنسية: "من تنظيم الزي المدرسي والأحذية إلى التخطيط لموعد النوم المبكر، كل تفصيل صغير مهم لبدء العام الدراسي بسلاسة. مع عودة أطفالي إلى المدرسة، أشعر بمزيج مألوف من الحماس والتوتر. أما ابنتي الكبرى، وهي الآن في المرحلة الثانوية، فقد شجعتها على إنهاء أي واجبات معلقة، وتعبئة استمارات الأنشطة اللامنهجية، والتأكد من تجهيز زيها المدرسي وأحذيتها مسبقًا. إن ترتيب هذه الأمور مبكرًا يساعد الطلاب على بدء العام الدراسي بثقة وتركيز. غدًا، سأوصلهم إلى المدرسة، وإلا فإنهم عادةً ما يستقلون الحافلة المدرسية."