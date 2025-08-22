تكلفة أقل وفرص أفضل: أوروبا الوجهة المفضلة لطلاب الإمارات

مع استمرار تطور المشهد العالمي للتعليم العالي، يلاحظ خبراء القبول الجامعي في جميع أنحاء الإمارات تحولًا بعيدًا عن الوجهات التقليدية مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، نحو بدائل أكثر فعالية من حيث التكلفة وأقرب إلى الوطن.

تدفع التكاليف المتزايدة، والشكوك السياسية، والسلامة الشخصية الطلاب إلى إعادة التفكير في خياراتهم، حيث اختار العديد من طلاب هذا العام جامعات رفيعة المستوى في أوروبا.

بعض هذه الوجهات تظهر كبديل عملي وجذاب لأولئك الذين يبحثون عن الجودة، والقدرة على تحمل التكاليف، وفرص وظيفية طويلة الأجل أقرب إلى الوطن.

التوجه إلى هولندا

سيتوجه أبهيناف شامولي، خريج مدرسة أمباسادور دبي البالغ من العمر 18 عامًا، قريبًا إلى هولندا لدراسة هندسة الطيران في جامعة "تي يو دلفت"، الجامعة الأعلى تصنيفًا في البلاد. بعد أن انجذب في البداية إلى سمعة الجامعات الكبرى في الولايات المتحدة، اتخذ شامولي في النهاية قرارًا مدروسًا باختيار أوروبا لنهجها العملي في توظيف الخريجين من الطلاب الأجانب.

أوضح شامولي: "كنت أفكر بجدية في أمريكا بالطبع، باعتبارها الوطن الرمزي للابتكار في مجال الطيران، ولكن فرص العمل للطلاب الدوليين هناك ليست قوية مثل الأماكن الأخرى. أوروبا، وخاصة هولندا، توفر فرصًا أفضل على المدى الطويل للعمل في قطاع الطيران".

بالنسبة لشامولي، لم يكن القرار أكاديميًا بحتًا، بل كان أيضًا شغفًا شخصيًا قديمًا. وقال: "بدأ اهتمامي بالفضاء في مرحلة الطفولة وتطور إلى افتتان أعمق عندما بدأت في دراسة الفيزياء".

طالب آخر، أرجون مينون تيواري، يستعد لبدء درجة البكالوريوس والماجستير المتكاملة في جامعة هلسنكي بفنلندا. بفضل ملفه الأكاديمي القوي، بما في ذلك درجة 1520 في اختبار السات (SAT)، استكشف أرجون وجهات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأيرلندا، وهولندا، وتم قبوله في جامعات أمريكية رائدة، بما في ذلك جامعة نيويورك وجامعة بوسطن، قبل أن يستقر على المؤسسة الاسكندنافية.

قال تيواري: "قدمت جامعة هلسنكي التوازن المناسب لي؛ فهي مصنفة عالياً وتقدم مسارات دراسية مرنة مما يعني أنني سأكون قادرًا على استكشاف شغفي بعلوم الحياة إلى جانب دراستي لعلوم الكمبيوتر. كما أن آفاق توظيف الخريجين مثيرة، مع وجود العديد من الشركات التكنولوجية متعددة الجنسيات في الدول الاسكندنافية".

لعبت العوامل الثقافية والعملية أيضًا دورًا في قرار أرجون. وأضاف: "الطبيعة المباشرة للشعب الاسكندنافي تروق لي حقًا، وهلسنكي أقرب بكثير إلى الوطن هنا في الإمارات من وجهات مثل الولايات المتحدة أو أستراليا. هذا القرب، جنبًا إلى جنب مع فعالية التكلفة وجودة التعليم، جعلت فنلندا الخيار الطبيعي بالنسبة لي".