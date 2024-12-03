تقييد وقت الشاشة في مدرسة بدبي يحسن سعادة الطلاب وإنجازهم الأكاديمي
شهدت مدرسة في دبي ارتفاعاً في مؤشر السعادة ودرجات القراءة بعد مبادرة استمرت ثلاث سنوات لتقييد وقت استخدام الشاشات. وقال مدير مدرسة برايتون كوليدج دبي، "سيمون كرين"، إن المدرسة لديها "نظرة أكثر دقة" على وقت استخدام الشاشات منذ فترة.
وقال "لقد شهدنا ارتفاع مستويات السعادة بنسبة 15 في المائة في العامين الماضيين. كما لاحظنا مستويات عالية من التركيز ومستويات متزايدة من الإنجاز. كما ارتفعت درجات القراءة لدينا منذ أن بدأنا هذه المبادرة للحد من وقت الشاشة".
وأضاف أن مدرسة برايتون كوليدج دبي اتخذت عدة خطوات، بما في ذلك حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء ساعات الدراسة، والحد من وقت الشاشة، وتثبيت برنامج صحي لمحو الأمية الرقمية.
وقال "إن الهواتف ممنوعة حتى الصف السادس، ولا نستخدم الشاشات في المواد الإبداعية مثل التربية البدنية والفن والدراما والموسيقى. كما يقتصر استخدام الشاشات في الرياضيات والعلوم على الحالات التي يرى المعلم فيها ضرورة لذلك. إنها ليست الطريقة الافتراضية للتدريس".
وقد تبنى معهد آخر في دبي - حضانة ليتل وندرز - نهجاً خالياً من الشاشات لجميع أطفاله. وقالت "فاثيماثول ريشادا"، المديرة المساعدة: "سواء كانوا في دفعة مدتها 4 ساعات أو برنامج كامل ليوم ممتد، فإن كل طفل يقضي وقته خالياً تماماً من الشاشات".
"يمتلئ يومهم بالأنشطة المفيدة مثل اللعب والتعلم والدراسة والتواصل مع الأقران. ومن الملهم أن نرى كيف يبني الأطفال علاقاتهم بشكل طبيعي ويتفاعلون مع بعضهم البعض وينمون من خلال تجارب العالم الحقيقي عندما يكونون بعيدًا عن الشاشة."
تأخير الشاشات
وقال سيمون إنه من أشد المعجبين بتأخير إدخال الشاشات إلى الأطفال. وأضاف: "بمجرد أن تمنحهم شاشة، تصبح مدى الحياة. لذا، فأنت تريد تأخير إدخال الشاشات إلى الصغار. ولهذا السبب نريد إعادة غرس النهج التقليدي في التدريس".
ووافقت ريشادا على تعليقاته. وقالت: "إن الإفراط في التعرض للأجهزة الرقمية يؤثر بشكل كبير على نمو الأطفال، ويحد من قدرتهم على الانخراط في الأنشطة الأساسية التي تعزز النمو". "مع دمج المزيد من الأدوات القائمة على الشاشة في التعليم وقضاء الأطفال الكثير من وقت فراغهم على الأجهزة اللوحية والهواتف، فإن التأثيرات على نموهم الاجتماعي والعاطفي والإدراكي واضحة. وخاصة خلال السنوات الحرجة من 0 إلى 5 سنوات، عندما يتطور الدماغ بسرعة، يحتاج الأطفال إلى قضاء الوقت في التنشئة الاجتماعية والاستكشاف والرعاية في مجالات النمو المختلفة".
قضايا الإدمان
وقال طبيب نفسي مقيم في دبي إنه كثيراً ما فحص قضايا الإدمان لدى الأطفال في سن الثانية. وقال الدكتور "سي بي بينو"، كبير الأطباء النفسيين والمدير الطبي في مركز الفشت الطبي: "أحضر الآباء طفلة تبلغ من العمر عامين تعاني من مرض غامض يتمثل في السقوط المفاجئ إلى الخلف، وارتطام رأسها بالأرض في كثير من الأحيان. لقد أجروا عدة فحوصات طبية، بما في ذلك الاختبارات العصبية لتحديد السبب، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على المشكلة".
وبعد التحقيق، وجد فريقه أن الفتاة كانت مدمنة على الشاشات منذ سن مبكرة للغاية. وقال: "قالت الأم إنها أعطت طفلتها الشاشات منذ أن كانت أقل من عام لإبقائها مشغولة أثناء قيامها بالأعمال المنزلية".
"لقد أصبح التشتيت أمراً ثابتاً إلى أن أدركت الأم أن ابنتها مدمنة على شاشتها. فأبعدت الشاشة، الأمر الذي تسبب في بعض نوبات الغضب التي سرعان ما هدأت. ومع ذلك، لاحظنا أن دماغها النامي أصبح معتاداً على تحفيز الشاشة لدرجة أنه عندما أزيلت الشاشة، لم يعرف جسدها كيف يتفاعل. نعتقد أن السقوط إلى الخلف (الحركة) كان آلية تكيف تبنتها الطفلة في غياب المنبه المعروف. وببعض التدخل من جانبنا، تمكنا من إيقاف المشكلة المتكررة."
وبحسب سيمون، كان تغيير النهج المتبع في التعامل مع الشاشات مع تقدم الأطفال في السن أمرًا مهمًا. وقال: "مع تقدم الأطفال في السن، يتعين علينا العمل معهم". وأضاف: "نضع حدودًا أقل مع تقدم الأطفال في السن ونتحدث معهم حول السلامة الرقمية. كما نشجع الطلاب على تدوين الساعات التي يقضونها على الشاشات مقارنة بالأسابيع السابقة".