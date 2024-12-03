تقييد وقت الشاشة في مدرسة بدبي يحسن سعادة الطلاب وإنجازهم الأكاديمي

"لقد أصبح التشتيت أمراً ثابتاً إلى أن أدركت الأم أن ابنتها مدمنة على شاشتها. فأبعدت الشاشة، الأمر الذي تسبب في بعض نوبات الغضب التي سرعان ما هدأت. ومع ذلك، لاحظنا أن دماغها النامي أصبح معتاداً على تحفيز الشاشة لدرجة أنه عندما أزيلت الشاشة، لم يعرف جسدها كيف يتفاعل. نعتقد أن السقوط إلى الخلف (الحركة) كان آلية تكيف تبنتها الطفلة في غياب المنبه المعروف. وببعض التدخل من جانبنا، تمكنا من إيقاف المشكلة المتكررة."