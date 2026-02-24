تقويم أكاديمي موحد يمنح طلاب الإمارات عطلات شتوية أطول

من المقرر أن يستفيد طلاب الجامعات في الإمارات العربية المتحدة من عطلات رأس السنة الجديدة الأطول والأكثر قابلية للتنبؤ بها وجداول صيفية أوضح بعد موافقة السلطات على تقويم أكاديمي موحد لمؤسسات التعليم العالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقد وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تقويم أكاديمي لمدة ثلاث سنوات يغطي الأعوام 2026-2027 و2027-2028 و2028-2029، مما يوحد الجداول الزمنية للفصول الدراسية وفترات العطلات في الجامعات الاتحادية والخاصة على مستوى الدولة.

بالنسبة للطلاب، سيكون التغيير الأكثر وضوحًا هو العطلات الشتوية المتسقة التي تمتد من أواخر ديسمبر إلى أوائل يناير، مما يسهل التخطيط للسفر والوقت العائلي والعمل الموسمي حول رأس السنة الجديدة - وهي تقليديًا إحدى أكثر فترات السفر ازدحامًا في الإمارات العربية المتحدة.

لماذا يهم الطلاب

بالإضافة إلى العطلات الأطول في نهاية العام، يقدم الهيكل الجديد حدودًا أوضح للفصول الدراسية ونوافذ صيفية ثابتة، مما يساعد الطلاب على التخطيط بشكل أفضل لـ:

التدريب الداخلي والتوظيف

السفر إلى الخارج أو برامج التبادل

الدورات والشهادات المهنية

جداول التخرج





ستستمر الفصول الصيفية لمدة ستة أسابيع، مما يوفر مرونة للطلاب الذين يرغبون في تسريع دراساتهم أو الموازنة بين الالتزامات الأكاديمية والعمل.

من ينطبق عليه التقويم

ينطبق التقويم على جميع مؤسسات التعليم العالي الاتحادية والخاصة في الإمارات العربية المتحدة، بينما قد تستمر الفروع الجامعية الدولية في مواءمة تواريخ بدء وانتهاء سنتها الأكاديمية مع جامعاتها الأم في الخارج.

ستظل الجامعات تتمتع بمرونة محدودة في:

تعديل بداية ونهاية العام الدراسي

تنظيم الفصول الصيفية

تغيير بداية الإجازات لمدة تصل إلى أسبوع واحد، دون تغيير المدة الإجمالية للعطلة

مواعيد رئيسية يجب أن يعرفها الطلاب

2026–2027

بداية العام الدراسي: 31 أغسطس 2026

إجازة الشتاء: 21 ديسمبر 2026 – 1 يناير 2027

استئناف الدراسة: 4 يناير 2027

إجازة الربيع: 5–9 أبريل 2027

الفصل الصيفي: 24 مايو – 2 يوليو 2027

نهاية العام الدراسي: 2 يوليو 2027



2027–2028

بداية العام الدراسي: 30 أغسطس 2027

إجازة الشتاء: 20–31 ديسمبر 2027

استئناف الدراسة: 3 يناير 2028

إجازة الربيع: 27–31 مارس 2028

الفصل الصيفي: 22 مايو – 30 يونيو 2028

نهاية العام الدراسي: 30 يونيو 2028



2028–2029

بداية العام الدراسي: 28 أغسطس 2028

إجازة الشتاء: 18–29 ديسمبر 2028

استئناف الدراسة: 2 يناير 2029

إجازة الربيع: 26–30 مارس 2029

الفصل الصيفي: 21 مايو – 29 يونيو 2029

نهاية العام الدراسي: 29 يونيو 2029

أسابيع التدريس في لمحة

سيتضمن كل عام دراسي:

16 أسبوع تدريس في الفصل الدراسي الأول

17 أسبوع تدريس في الفصل الدراسي الثاني

ستة أسابيع تدريس في الفصل الصيفي

تُستثنى العطلات الرسمية والإجازات المجدولة من أسابيع التدريس.



يقول مسؤولو التعليم إن الهيكل الموحد مصمم لخلق تجربة أكاديمية أكثر توازناً، مما يمنح الطلاب مزيداً من اليقين عند التخطيط لالتزاماتهم الأكاديمية والمهنية والشخصية.