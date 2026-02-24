تقويم أكاديمي موحد يمنح طلاب الإمارات عطلات شتوية أطول

من المقرر أن يستفيد طلاب الجامعات في الإمارات العربية المتحدة من عطلات رأس السنة الجديدة الأطول والأكثر قابلية للتنبؤ بها وجداول صيفية أوضح بعد موافقة السلطات على تقويم أكاديمي موحد لمؤسسات التعليم العالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقد وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تقويم أكاديمي لمدة ثلاث سنوات يغطي الأعوام 2026-2027 و2027-2028 و2028-2029، مما يوحد الجداول الزمنية للفصول الدراسية وفترات العطلات في الجامعات الاتحادية والخاصة على مستوى الدولة.
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
بالنسبة للطلاب، سيكون التغيير الأكثر وضوحًا هو العطلات الشتوية المتسقة التي تمتد من أواخر ديسمبر إلى أوائل يناير، مما يسهل التخطيط للسفر والوقت العائلي والعمل الموسمي حول رأس السنة الجديدة - وهي تقليديًا إحدى أكثر فترات السفر ازدحامًا في الإمارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى العطلات الأطول في نهاية العام، يقدم الهيكل الجديد حدودًا أوضح للفصول الدراسية ونوافذ صيفية ثابتة، مما يساعد الطلاب على التخطيط بشكل أفضل لـ:
التدريب الداخلي والتوظيف
السفر إلى الخارج أو برامج التبادل
الدورات والشهادات المهنية
جداول التخرج
ستستمر الفصول الصيفية لمدة ستة أسابيع، مما يوفر مرونة للطلاب الذين يرغبون في تسريع دراساتهم أو الموازنة بين الالتزامات الأكاديمية والعمل.
ينطبق التقويم على جميع مؤسسات التعليم العالي الاتحادية والخاصة في الإمارات العربية المتحدة، بينما قد تستمر الفروع الجامعية الدولية في مواءمة تواريخ بدء وانتهاء سنتها الأكاديمية مع جامعاتها الأم في الخارج.
ستظل الجامعات تتمتع بمرونة محدودة في:
تعديل بداية ونهاية العام الدراسي
تنظيم الفصول الصيفية
تغيير بداية الإجازات لمدة تصل إلى أسبوع واحد، دون تغيير المدة الإجمالية للعطلة
بداية العام الدراسي: 31 أغسطس 2026
إجازة الشتاء: 21 ديسمبر 2026 – 1 يناير 2027
استئناف الدراسة: 4 يناير 2027
إجازة الربيع: 5–9 أبريل 2027
الفصل الصيفي: 24 مايو – 2 يوليو 2027
نهاية العام الدراسي: 2 يوليو 2027
2027–2028
بداية العام الدراسي: 30 أغسطس 2027
إجازة الشتاء: 20–31 ديسمبر 2027
استئناف الدراسة: 3 يناير 2028
إجازة الربيع: 27–31 مارس 2028
الفصل الصيفي: 22 مايو – 30 يونيو 2028
نهاية العام الدراسي: 30 يونيو 2028
2028–2029
بداية العام الدراسي: 28 أغسطس 2028
إجازة الشتاء: 18–29 ديسمبر 2028
استئناف الدراسة: 2 يناير 2029
إجازة الربيع: 26–30 مارس 2029
الفصل الصيفي: 21 مايو – 29 يونيو 2029
نهاية العام الدراسي: 29 يونيو 2029
سيتضمن كل عام دراسي:
16 أسبوع تدريس في الفصل الدراسي الأول
17 أسبوع تدريس في الفصل الدراسي الثاني
ستة أسابيع تدريس في الفصل الصيفي
تُستثنى العطلات الرسمية والإجازات المجدولة من أسابيع التدريس.
يقول مسؤولو التعليم إن الهيكل الموحد مصمم لخلق تجربة أكاديمية أكثر توازناً، مما يمنح الطلاب مزيداً من اليقين عند التخطيط لالتزاماتهم الأكاديمية والمهنية والشخصية.
مدارس الإمارات تحذر من التغيب بين عطلة عيد الاتحاد والإجازة الشتوية الإمارات: أسبوع احتفالي يبدأ في المدارس الهندية مع استعداد بعض الطلاب لامتحانات CBSE