تعليم

تقويم أكاديمي موحد يمنح طلاب الإمارات عطلات شتوية أطول

بالنسبة للطلاب، سيكون التغيير الأكثر وضوحًا هو العطلات الشتوية المتسقة التي تمتد من أواخر ديسمبر إلى أوائل يناير
الصورة تستخدم لغرض توضيحي

الصورة تستخدم لغرض توضيحي

حنين الدجاني
تاريخ النشر

من المقرر أن يستفيد طلاب الجامعات في الإمارات العربية المتحدة من عطلات رأس السنة الجديدة الأطول والأكثر قابلية للتنبؤ بها وجداول صيفية أوضح بعد موافقة السلطات على تقويم أكاديمي موحد لمؤسسات التعليم العالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقد وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تقويم أكاديمي لمدة ثلاث سنوات يغطي الأعوام 2026-2027 و2027-2028 و2028-2029، مما يوحد الجداول الزمنية للفصول الدراسية وفترات العطلات في الجامعات الاتحادية والخاصة على مستوى الدولة.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

بالنسبة للطلاب، سيكون التغيير الأكثر وضوحًا هو العطلات الشتوية المتسقة التي تمتد من أواخر ديسمبر إلى أوائل يناير، مما يسهل التخطيط للسفر والوقت العائلي والعمل الموسمي حول رأس السنة الجديدة - وهي تقليديًا إحدى أكثر فترات السفر ازدحامًا في الإمارات العربية المتحدة.

لماذا يهم الطلاب

بالإضافة إلى العطلات الأطول في نهاية العام، يقدم الهيكل الجديد حدودًا أوضح للفصول الدراسية ونوافذ صيفية ثابتة، مما يساعد الطلاب على التخطيط بشكل أفضل لـ:

التدريب الداخلي والتوظيف

السفر إلى الخارج أو برامج التبادل

الدورات والشهادات المهنية

جداول التخرج

ستستمر الفصول الصيفية لمدة ستة أسابيع، مما يوفر مرونة للطلاب الذين يرغبون في تسريع دراساتهم أو الموازنة بين الالتزامات الأكاديمية والعمل.

من ينطبق عليه التقويم

ينطبق التقويم على جميع مؤسسات التعليم العالي الاتحادية والخاصة في الإمارات العربية المتحدة، بينما قد تستمر الفروع الجامعية الدولية في مواءمة تواريخ بدء وانتهاء سنتها الأكاديمية مع جامعاتها الأم في الخارج.

ستظل الجامعات تتمتع بمرونة محدودة في:

تعديل بداية ونهاية العام الدراسي

تنظيم الفصول الصيفية

تغيير بداية الإجازات لمدة تصل إلى أسبوع واحد، دون تغيير المدة الإجمالية للعطلة

مواعيد رئيسية يجب أن يعرفها الطلاب

2026–2027

بداية العام الدراسي: 31 أغسطس 2026

  • إجازة الشتاء: 21 ديسمبر 2026 – 1 يناير 2027

  • استئناف الدراسة: 4 يناير 2027

  • إجازة الربيع: 5–9 أبريل 2027

  • الفصل الصيفي: 24 مايو – 2 يوليو 2027

  • نهاية العام الدراسي: 2 يوليو 2027

    2027–2028

  • بداية العام الدراسي: 30 أغسطس 2027

  • إجازة الشتاء: 20–31 ديسمبر 2027

  • استئناف الدراسة: 3 يناير 2028

  • إجازة الربيع: 27–31 مارس 2028

  • الفصل الصيفي: 22 مايو – 30 يونيو 2028

  • نهاية العام الدراسي: 30 يونيو 2028

    2028–2029

  • بداية العام الدراسي: 28 أغسطس 2028

  • إجازة الشتاء: 18–29 ديسمبر 2028

  • استئناف الدراسة: 2 يناير 2029

  • إجازة الربيع: 26–30 مارس 2029

  • الفصل الصيفي: 21 مايو – 29 يونيو 2029

  • نهاية العام الدراسي: 29 يونيو 2029

أسابيع التدريس في لمحة

سيتضمن كل عام دراسي:

16 أسبوع تدريس في الفصل الدراسي الأول

  • 17 أسبوع تدريس في الفصل الدراسي الثاني

  • ستة أسابيع تدريس في الفصل الصيفي

تُستثنى العطلات الرسمية والإجازات المجدولة من أسابيع التدريس.

يقول مسؤولو التعليم إن الهيكل الموحد مصمم لخلق تجربة أكاديمية أكثر توازناً، مما يمنح الطلاب مزيداً من اليقين عند التخطيط لالتزاماتهم الأكاديمية والمهنية والشخصية.

مدارس الإمارات تحذر من التغيب بين عطلة عيد الاتحاد والإجازة الشتوية الإمارات: أسبوع احتفالي يبدأ في المدارس الهندية مع استعداد بعض الطلاب لامتحانات CBSE

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com