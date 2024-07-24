تفاني ملهم: معلمة ترفض الإجازات وطالب لم يتغيب يوماً

إن وصف ذلك بالتفاني قد يقلل من شأن الأمر، إذ أن المعلمة الهندية "بونام كيولاني" رفضت حتى التقدم بطلب إجازة لحضور المناسبات العائلية التي تحدث مرة واحدة في العمر.

وقالت "كيولاني" المعلمة في "مدرستنا الإنجليزية الثانوية للبنين" في الشارقة: "تزوج شقيقاي، ولكنني لم أحضر حفل زفافهما لأنني لم أرغب في أخذ إجازة، لقد طلبت منهما أن يقيما حفل زفافهما في عطلة نهاية الأسبوع إذا أرادا أن أحضر الحفل".