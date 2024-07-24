تفاني ملهم: معلمة ترفض الإجازات وطالب لم يتغيب يوماً
"من الصعب أن ننسى المعلم الذي كان يحضر إلى المدرسة كل يوم على مدى السنوات العشرين الماضية، أو الطالب الذي سُمي أنه "حاضر" دوماً من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر.
إن وصف ذلك بالتفاني قد يقلل من شأن الأمر، إذ أن المعلمة الهندية "بونام كيولاني" رفضت حتى التقدم بطلب إجازة لحضور المناسبات العائلية التي تحدث مرة واحدة في العمر.
وقالت "كيولاني" المعلمة في "مدرستنا الإنجليزية الثانوية للبنين" في الشارقة: "تزوج شقيقاي، ولكنني لم أحضر حفل زفافهما لأنني لم أرغب في أخذ إجازة، لقد طلبت منهما أن يقيما حفل زفافهما في عطلة نهاية الأسبوع إذا أرادا أن أحضر الحفل".
وأضافت المقيمة الهندية: "تزوجت أختي في عطلة نهاية الأسبوع، لذا ذهبت إلى الهند لحضور حفل زفافها وعدت في الوقت المناسب للمدرسة، لم أحضر أبداً حفلاً عائلياً في يوم عمل، حضرت فقط تلك المناسبات خلال العطلات الصيفية أو الشتوية أو عطلات نهاية الأسبوع لأنني لم أرغب في تفويت أي يوم عمل".
وأصبحت "كيولاني"، التي انضمت إلى المدرسة في عام 2004، أماً بعد خمس سنوات. وقالت إنه حتى عندما كانت ابنتها طفلة صغيرة وكانت تمرض كثيراً في الحضانة، بدا أن كل شيء يتم تدبيره بالنسبة لها بطريقة أو بأخرى.
وأضافت "كيولاني": "لا بد أن أقول إنني كنت محظوظة للغاية لأن ابنتي كانت تمرض دائماً خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المدهش أنها كانت تمرض في كل مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبحلول وقت المدرسة كانت تتعافى بطريقة ما، ليس بشكل كامل ولكن إلى حد كبير، حتى في الهند، ولحسن الحظ، لم تكن هناك حالات طوارئ أو أحداث غير مرغوب فيها تدفعني إلى السفر فجأة".
طالب مثالي
يتمتع طالب في نفس المدرسة بسجل حضور لا تشوبه شائبة. لم يتغيب "إيفان تشاندي جون" عن أي فصل دراسي أبداً من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر.
"جون"الطالب الذي حصل أيضاً على جائزة "أفضل حضور" قال" أنه تعلم الانضباط من والده، وأن رؤية والده لا يفوت أي يوم عمل قد ألهمه أيضاً أن يحذو حذوه".
وأضاف : "عندما كنت طفلاً، كنت أرى والدي يذهب إلى العمل كل يوم. وقد غرس هذا في نفسي شعوراً بالانضباط، حيث كان عليّ أن أذهب إلى المدرسة كل يوم بغض النظر عن الظروف، لقد شجعوني أيضاً على الذهاب إلى المدرسة والدراسة، لأن التعليم هو أهم شيء. لطالما شعرت أنه إذا فاتك يوم واحد فلن تتمكن من التكيف مع الأيام القليلة التالية."
وعندما كان جون في الصف الثامن، أصيب بكسر في ساقه اليمنى أثناء ممارسة الرياضة، لكنه لم يكن بحاجة إلى أخذ أي إجازة.
وقال: "لحسن الحظ، حدث ذلك أثناء إجازتي، أرى أن الأمر يتعلق بالمثابرة والتفاني والرغبة، في بعض الأحيان، لا يتعلق الأمر بإنجازات عظيمة، بل بالجهود الصغيرة التي تبذلها والتي تجعل الأمور عظيمة."
معنى الحضور بالنسبة لهم
حصل كل من "كيولاني" و"جون" على جائزة "أفضل حضور" من مدرستهما.
ولقد أصبح نجاح "كيولاني" المستمر رمزاً لموثوقيتها وتفانيها، وبدأ الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء في الاعتراف بها باعتبارها ركيزة للاستقرار، في حين أن البعض كان يحسدها على السمعة الطيبة التي بنتها لنفسها، إلا أن معظمهم كانوا مذهولين من قدرتها على الحضور دائماً.
وقالت: "يستمر زملائي الذين انضموا مؤخراً بسؤالي كيف تمكنت من الحفاظ على هذا السجل المذهل ... كيف نجحت في ذلك، إن الأمر بدأ في سنواتها الأولى كمعلمة عندما أرادت إثبات نفسها، كنت معجبة بالعديد من المعلمين المشهورين، وكنت أطمح إلى أن أكون مثلهم، وخلال ذلك العام الدراسي، لم آخذ حتى يوم إجازة واحد، واكتشفت أن أولئك الذين يلتزمون بالدوام الكامل يتم تكريمهم خلال اجتماع هيئة التدريس ومنحهم شهادات."
المهمة الآن
في النهاية، جذب سجل حضورها المتميز الاهتمام. أجرت "كيولاني" ذات مرة محادثة غير رسمية مع سكرتيرة الموارد البشرية في مدرستها، مما دفع المدرسة إلى النظر إلى ملف إجازتها.
قالت: "كنت أتحدث مع سكرتيرة الموارد البشرية، التي اكتشفت أنني لم أحصل على إجازة منذ 20 عاماً، وتأكدت من ذلك عند مراجعة ملف إجازاتي الفارغ وأبلغت المدير، ونتيجة لذلك، تم تكريمي خلال يوم الجوائز السنوية بجائزة ومكافأة مالية عن تفانيي". ومنذ ذلك الحين، حصلت على العديد من الجوائز والأوسمة، وليس ذلك فقط لتميزها المتواصل، ولكن لجودة تدريسها والتأثير الإيجابي على أجيال من الطلاب.
ومع ذلك، بالنسبة لها، لم تكن المكافأة الكبرى لها هي الاعتراف بها، بل تمييز أنها أحدثت فرقاً ملموساً.
تقول: "لقد حفزني هذا على الالتزام بالحضور الكامل، وسرعان ما أصبح ذلك عادة يوجهها ضميري، والآن لم أعد أفعل ذلك من أجل الحصول على التقدير، إن الأمر أصبح جزءاً من شخصيتي".
أدركت "كيولاني" كيف أثر حضورها الثابت على موقفهم تجاه العمل والحياة.
"أكثر من الالتزام بالمواعيد"
يقول "جون" الذي يدرس الهندسة الآن إن الحضور المثالي يدل على التفاني والمرونة.
قال: "قبل امتحانات المجلس، كنت أشعر برغبة في البقاء في المنزل، ولكنني كنت أذهب إلى المدرسة كل يوم، حتى عندما كان معظم الطلاب يدرسون في المنزل، كنت أرغب في التأكد من أنني لم أفوت فرصة تحقيق الحضور المثالي".
بالنسبة له، يمثل هذا السجل أكثر من مجرد الالتزام بالمواعيد؛ إنه يعكس التأثير الإيجابي للتصميم الشخصي ودعم الأسرة والمشاركة المدرسية.
قال "جون": "لقد مثل الأمر تحدياً، لكنني تمكنت من تخطيه. لم أسافر خلال أيام الدراسة، ورغم أنه أمر مخيب للآمال أننا لم نسافر كثيراً، إلا أنني شعرت أن التعليم والالتزام بالمواعيد كانا أكثر أهمية في ذلك الوقت".
"إن الحصول على جائزة الحضور بنسبة 100% من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر في يوم الجائزة السنوي كان بمثابة إنجاز."