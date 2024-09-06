تفاعل الطلاب مع الحيوانات الأليفة يعزز الصحة النفسية

قالت "إيما شانهان"، مديرة مدرسة "أسبن هايتس" البريطانية: "لدينا دجاجات بالمدرسة كانت قد وضعت بيضاً و أنتجت كتاكيتاً العام الماضي، وهو حدث مثير لا يُنسى لمدرستنا بأكملها. إن وجود الحيوانات في المدرسة مثل السلاحف والقطط والدجاج يسهل الشعور بأن المدرسة حقاً هي امتداد للمنزل. إن هذه الحيوانات الأليفة هي جزء مهم من خطتنا المتمثلة في التركيز على الرفاهية والصحة النفسية كجزء من منهجنا الدراسي في مدرسة أسبن هايتس البريطانية".