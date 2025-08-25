تغطية مباشرة: العودة إلى المدارس في الإمارات: العام الدراسي 2025-2026 يبدأ بتقويم موحد جديد
25 أغسطس 2025، الساعة 7:41 صباحًا
احتضان عودة العام الدراسي الجديد
قام بعض الآباء بالتقاط الصور لتلك اللحظة، راغبين في الحفاظ على ذكرى هذا اليوم المهم - عندما يتخذ أطفالهم خطواتهم الأولى للعودة إلى الفصل الدراسي.
سواء كنتم تمسكون بأيدي بعضكم البعض للمرة الأخيرة أو تلتقط صورة للاحتفال بالمناسبة، فإن هذه الوداعات الصادقة تتحدث كثيرًا عن الحب والفخر الذي يملأ الهواء بينما تحتضن العائلات عودة العام الدراسي الجديد.
25 أغسطس 2025، الساعة 7:36 صباحًا
لحظات رقيقة
مع بداية العام الدراسي الجديد، يمكن رؤية الآباء وهم يشاركون لحظات حنان مع أطفالهم، ويقدمون لهم العناق والتشجيع قبل إرسالهم للانطلاق إلى فصل آخر من تعليمهم.
تدخل العائلات إلى حرم مدرسة جيمس فاوندرز في البرشاء بدبي. أغلب العائلات الجديدة التي تنضم إلى المدرسة لأول مرة تتجه الآن إلى المدرسة.
مرر لليمين لرؤية بقية الصور:
25 أغسطس 2025، الساعة 7:31 صباحًا
بداية فصل دراسي جديد
في مدارس المدينة، يسود جوٌّ من الحماس. تستقبل العديد من المؤسسات الطلاب بمواعيد دخول متقطعة، مما يتيح للصغار - وخاصةً الجدد - فرصة الاستقرار واستكشاف فصولهم الدراسية والتعرف على زملائهم قبل بدء اليوم الدراسي.
بالنسبة للمدارس التي تتبع المنهج الهندي، يمثل اليوم أيضًا بداية فصل دراسي جديد، حيث يبدأ تقويمها الأكاديمي تقليديًا في أبريل.
25 أغسطس 2025، الساعة 7:26 صباحًا
الحافلات الصفراء الشهيرة تعود
بعد ما يقرب من شهرين من العطلة الصيفية، عادت الحافلات المدرسية الصفراء الشهيرة إلى الطرق هذا الصباح، وتجوب أنحاء الإمارات العربية المتحدة لنقل آلاف الطلاب إلى مدارسهم.
إن منظر هذه الحافلات المألوف الذي يشير إلى بداية العام الدراسي هو منظر مرحب به، حيث يعلن نهاية العطلة الصيفية وبداية فصل دراسي جديد لأكثر من مليون طالب في جميع أنحاء البلاد.
25 أغسطس 2025، الساعة 7:19 صباحًا
يبدأ فصل جديد
فتحت أبواب مدرسة الثاني من ديسمبر في الطوار بدبي أبوابها باكرًا هذا الصباح، إيذانًا ببدء فصل دراسي جديد. غمر الحرم المدرسي حيوية الطلاب العائدين، متشوقين لدروسهم وتحدياتهم وذكرياتهم التي سيحملها معهم هذا العام.
ومن بينهم عمر عبد القادر، الطالب الذي ودع والدته قبل أن يخطو مرة أخرى إلى عالم الكتب والأحلام.
يبدو أن اليوم سيكون مليئًا بلحظات صغيرة مثل هذه - لحظات تحدثت عن بدايات جديدة ووعد بالنمو.
25 أغسطس 2025، الساعة 7:11 صباحًا
الإثارة في الهواء!
كان الحماس واضحًا هذا الصباح خارج مدرسة الصادق الإسلامية الإنجليزية في القصيص، حيث انتظر الأطفال بفارغ الصبر فتح أبواب المدرسة، إيذانًا ببدء عام دراسي جديد. ومع اقتراب الساعة من بدء الفصل الدراسي، امتلأت مواقف السيارات بسرعة، حيث اختار أولياء الأمور توصيل أبنائهم إلى المدرسة في اليوم الأول.
داخل المدرسة، كانت الأجواء حماسية للغاية، حيث وصل المعلمون مبكرًا استعدادًا لليوم الدراسي. وشوهد بعضهم يحمل اللوازم إلى المدرسة، بينما تجمع آخرون في مجموعات صغيرة، يتبادلون التحيات ويجهزون الفصول الدراسية.
25 أغسطس 2025، الساعة 7:04 صباحًا
ازدحام مروري بين الشارقة ودبي
مع دقت الساعة السادسة صباحًا اليوم، كانت الطرق المؤدية من الشارقة إلى دبي تشهد زحامًا شديدًا مع بدء العام الدراسي الجديد. وامتلأت الشوارع الرئيسية، بما فيها شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، بإشارات مرورية حمراء، مع انطلاق أولياء الأمور والطلاب في أول يوم دراسي بعد عطلة الصيف.
بحلول الساعة 5:45 صباحًا، ظهرت أولى علامات الازدحام، لكن حركة المرور لم تهدأ إلا في الساعة 6:30 صباحًا على الطرق المزدحمة التي تربط الإمارتين. ووجد المسافرون أنفسهم يتقدمون ببطء، عالقين في زحمة العودة إلى المدارس التي استقبلتهم هذا الصباح.
في المقابل، ظلت حركة المرور داخل دبي سلسة نسبيًا، مع تباطؤ طفيف قرب المناطق المدرسية. وباستثناء بعض المناطق المزدحمة حول المؤسسات التعليمية، كانت الطرق داخل المدينة تسير بوتيرة ثابتة، مما خفف بعض الشيء عن السائقين الذين يتنقلون وسط فوضى الصباح الباكر.
25 أغسطس 2025، الساعة 7:01 صباحًا
يبدأ العام الدراسي الجديد
تفتح مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة أبوابها اليوم بعد عطلة صيفية استمرت شهرين، معلنةً انطلاق العام الدراسي 2025-2026 بتغييرات جوهرية. ويحمل الفصل الدراسي الجديد العديد من التغييرات المهمة، بما في ذلك تطبيق التقويم الدراسي الموحد، وتحديث مناهج اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وإطلاق أول منهج دراسي للذكاء الاصطناعي في الدولة.
صباحٌ حافلٌ بالحركة على الطرقات وفي الفصول الدراسية، وصحيفة "خليج تايمز" على أرض الواقع، تنقل لكم آخر المستجدات لحظة بلحظة. صحفيونا متمركزون في المدارس، مع شرطة دبي، يراقبون حركة المرور، ويغطون جهود المتطوعين في جميع أنحاء المدينة.
من الممرات المزدحمة إلى الاختناقات المرورية في ساعة الذروة، تابع هذه المدونة المباشرة للحصول على صور مرئية من الميدان، وتحديثات رئيسية، وكل ما تحتاج إلى معرفته مع عودة الطلاب.