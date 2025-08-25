تغطية مباشرة: العودة إلى المدارس في الإمارات: العام الدراسي 2025-2026 يبدأ بتقويم موحد جديد

مع دقت الساعة السادسة صباحًا اليوم، كانت الطرق المؤدية من الشارقة إلى دبي تشهد زحامًا شديدًا مع بدء العام الدراسي الجديد. وامتلأت الشوارع الرئيسية، بما فيها شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، بإشارات مرورية حمراء، مع انطلاق أولياء الأمور والطلاب في أول يوم دراسي بعد عطلة الصيف.