"تعليم" ومدارس "هارو" الدولية يعززان المعايير بالإمارات
استحوذت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم) - ومقرها دبي - على حقوق مدارس "هارو" الدولية المحدودة من المملكة المتحدة، مما يضمن لها الملكية الحصرية وحقوق التشغيل في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
واشتهرت هارو بأنها المؤسسة التعليمية المفضلة لرؤساء الوزراء البريطانيين والأرستقراطيين والشخصيات المجتمعية البارزة على مر القرون.
ومن الجدير بالذكر أن مدرسة هارو هي المكان الذي عمل على تعليم ورعاية بعض الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم، بما في ذلك اللورد بايرون، ونستون تشرشل، وجواهر لال نهرو، والملك حسين ملك الأردن، والحكام السابقين للعراق وزنجبار، واللورد رايلي، وسبعة من وزراء المملكة المتحدة، والعديد من المؤثرين والمخترعين والفنانين والحائزين على جائزة نوبل.
كما تمنح الاتفاقية مؤسسة تعليم أيضاً حقوق العمل في المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت. ويتماشى ذلك مع استراتيجية المجموعة لتوسيع حضورها الإقليمي والتنويع، وتنويع أنشطتها، وهو ما يكمل أهدافها ككيان مدرج في سوق دبي المالي.
وقال خالد الطاير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تعليم: "نحن فخورون جداً بالشراكة مع شركة هارو الدولية للمدارس المحدودة. ويمثل هذا الاتفاق إنجازاً مهماً لمؤسسة تعليم حيث سيتم الجمع بين تقاليد هارو المرموقة وطويلة الأمد في التميز التعليمي مع الخبرة الإقليمية لمؤسسة تعليم التي تركز على الثقافة والقيم المحلية".
وأضاف: "نحن ملتزمون بتوفير أعلى معايير التعليم لطلابنا، وتعزيز البيئة التي يمكنهم من خلالها تحقيق النجاح الأكاديمي والشخصي."
وقال" ديفيد إيتون"، رئيس مجلس إدارة مدرسة هارو، "يسعدنا إتاحة الفرصة للمزيد من الأطفال للاستفادة من تعليم هارو مع مؤسسة تعليم - و هم الشريك الذي يشاركنا التزامنا برفع المعايير التعليمية من خلال التركيز على تطوير مواهب التلاميذ وشغفهم. إن طموحنا المشترك هو إعداد الأطفال ذوي الخلفيات والقدرات المختلفة لحياة من التعلم والقيادة والخدمة وتحقيق الذات من خلال مدارس ذات مستوى عالمي تقدم تعليماً متميزاً قائماً على قيم هارو المتمثلة في الشجاعة والشرف والتواضع والألفة".
وتتوافق إضافة مدارس هارو الدولية إلى محفظة تعليم مع استراتيجيتها لتعزيز المعايير التعليمية وإمكانية الوصول إليها في المنطقة، ودعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لاقتصاد متنوع وتنمية مستدامة.
وتتكامل هذه الشراكة مع المدرستين البريطانيتين الجديدتين التابعتين للمجموعة في دبي، جميرا وميرا، والمقرر افتتاحهما للطلاب في أغسطس 2024 وسبتمبر 2025 على التوالي.
وعلق "آلان ويليامسون"، الرئيس التنفيذي لشركة تعليم قائلاً: "إنه لشرف عظيم أن نقوم بتوسيع إرث هارو المتمثل في التميز الأكاديمي والتعليم الشامل في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. من خلال الجمع بين فلسفة هارو التعليمية المتميزة وتركيز تعليم والتزامها بالتعليم المتميز، فإننا مستعدون لتوفير تجربة تعليمية لا مثيل لها لطلابنا. وتمثل هذه الشراكة أيضاً علامة فارقة مهمة لمؤسسة تعليم حيث نطلق أول مدارسنا المتميزة في دول مجلس التعاون الخليجي مما يوفر خيارات أكبر لأولياء الأمور والطلاب في جميع أنحاء المنطقة".