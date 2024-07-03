"تعليم" ومدارس "هارو" الدولية يعززان المعايير بالإمارات

ومن الجدير بالذكر أن مدرسة هارو هي المكان الذي عمل على تعليم ورعاية بعض الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم، بما في ذلك اللورد بايرون، ونستون تشرشل، وجواهر لال نهرو، والملك حسين ملك الأردن، والحكام السابقين للعراق وزنجبار، واللورد رايلي، وسبعة من وزراء المملكة المتحدة، والعديد من المؤثرين والمخترعين والفنانين والحائزين على جائزة نوبل.