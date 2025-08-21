تعليم الإمارات: 6 توجهات مستقبلية ترسم ملامح فصول الغد

توجهات جديدة في التعليم

في عام 2024، أطلقت دبي استراتيجية E33 التي تهدف إلى إحداث ثورة في نظام التعليم مرة أخرى. وقالت عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، في ذلك الوقت: "تشير استراتيجية E33 إلى تحول جذري من نموذج تقليدي يتمحور حول المؤسسة إلى نظام تعليمي يتمحور حول المتعلم".

بصفتها أمة ذات تنوع كثيف، تعد الإمارات موطنًا للمناهج الدراسية من جميع أنحاء العالم، مما يجعل من السهل على الوافدين الجدد العثور على المناهج المفضلة لديهم.

كما أنها من أوائل الدول التي تتبنى التكنولوجيا في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، حيث تخلق تجارب في الوقت الفعلي وواقعية لمساعدة الطلاب على تعلم كيفية التعاون، والإبداع، والتفكير النقدي. وبعبارة أخرى، الاستعداد للمستقبل.

لكن كونها تتمحور حول المستقبل لم ينزع عن الإمارات حاجتها للحفاظ على تراثها الثقافي ومشاركته. إحدى الطرق التي تقوم بها الإمارات بذلك هي إدخال عناصر، مثل تعاليم اللغة العربية والتربية الإسلامية، في المراحل المبكرة.

يقول سيمون كرين، مدير مدرسة برايتون كوليدج دبي: "تواصل الإمارات تحديد وتيرة التعليم من خلال دعم الابتكار، والرفاهية، وأجندة مهارات المستقبل. في جميع أنحاء القطاع، هناك تركيز واضح على الثقافة الرقمية، والاستدامة، والتعلم الشخصي، وكلها تعكس التطورات العالمية مثل صعود الذكاء الاصطناعي، والاعتراف بأن الشخصية والإبداع حيويان بنفس قدر الإنجاز الأكاديمي".