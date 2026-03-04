تعليم الإمارات تعتمد "التقييم المستمر" لدرجات الفصل الثاني

وفي وقت سابق، مددت دولة الإمارات نظام "التعلم عن بُعد" حتى يوم الجمعة 6 مارس، مع استمرار السلطات في مراقبة الوضع الأمني الإقليمي. وكانت الدراسة قد تحولت في البداية إلى الإنترنت من الاثنين 2 مارس وحتى الأربعاء 4 مارس، بعد اليوم الأول من الهجوم الإيراني، وذلك عقب إعلان صدر يوم السبت 28 فبراير.