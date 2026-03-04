تعليم الإمارات تعتمد "التقييم المستمر" لدرجات الفصل الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة أن درجات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس الحكومية سيتم تحديدها بناءً على التقييمات المستمرة، والمشاريع، والواجبات التي تم إنجازها خلال الفصل الدراسي.
وأوضحت الوزارة أن كل مدرسة من المدارس الخاصة ستحدد الطريقة المناسبة لاستكمال الفصل الدراسي وتقييم الطلاب وفقاً للسياسات الأكاديمية المعتمدة. وأكدت السلطات على ضرورة قيام المدارس بإبلاغ الطلاب وأولياء الأمور بمنهجية التقييم المختارة.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم موعد إجازة الربيع لجميع المدارس والجامعات.
وأكدت السلطات أن إجازة الربيع ستبدأ الآن من يوم الاثنين الموافق 9 مارس وحتى يوم الأحد 22 مارس. ويشمل هذا القرار جميع المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الجامعات، ويطبق على الطلاب والكادر التدريسي والإداري.
وكان التقويم الأكاديمي لعام 2025–2026 قد حدد سابقاً آخر يوم دراسي لبعض المدارس في 13 مارس، على أن تبدأ العطلة من 16 مارس إلى 29 مارس، وتستأنف الدراسة في 30 مارس. ولكن الآن، وبسبب النزاع الإقليمي الحالي والمخاوف الأمنية، قررت السلطات بدء عطلة الربيع في وقت مبكر.
وفي وقت سابق، مددت دولة الإمارات نظام "التعلم عن بُعد" حتى يوم الجمعة 6 مارس، مع استمرار السلطات في مراقبة الوضع الأمني الإقليمي. وكانت الدراسة قد تحولت في البداية إلى الإنترنت من الاثنين 2 مارس وحتى الأربعاء 4 مارس، بعد اليوم الأول من الهجوم الإيراني، وذلك عقب إعلان صدر يوم السبت 28 فبراير.
وتعد خطوة التحول إلى الحصص الدراسية عبر الإنترنت إجراءً احترازياً بسبب التوترات الإقليمية، لا سيما في أعقاب الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شنتها إيران ضد دول الخليج، بما في ذلك الإمارات، بعد التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.
يوم الثلاثاء، أجل المجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) امتحانات الصفين العاشر والثاني عشر في مناطق الشرق الأوسط. وقد تم تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة يومي الخميس 5 مارس والجمعة 6 مارس في مدارس البحرين، وإيران، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
وذكر المجلس في تعميمه الصادر يوم الثلاثاء: "بعد مراجعة نقدية للوضع الحالي في أجزاء من الشرق الأوسط البحرين، وإيران، والكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، قرر المجلس تأجيل الامتحانات المقررة يومي الخميس 5 مارس 2026 والجمعة 6 مارس 2026، لكل من الصف العاشر والصف الثاني عشر. وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة لاحقاً". وسيقوم المجلس بمراجعة الوضع يوم الخميس 5 مارس 2026، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن الامتحانات المقررة اعتباراً من 7 مارس فصاعداً.