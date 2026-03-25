تعزيز مرونة التعليم في الإمارات بمبادرة للتعلم المرئي التفاعلي

شهد القطاع التعليمي في دولة الإمارات إطلاق خطوة نوعية تهدف إلى ترسيخ استدامة التعليم الرقمي، وذلك عبر إتاحة الوصول المجاني والشامل لمنصة WeVideo العالمية للتعلّم التفاعلي بالفيديو لكافة المدارس والجامعات والمؤسسات الأكاديمية في الدولة، ويمتد هذا الدعم حتى 31 مايو 2026.

تأتي هذه الخطوة لتمكين المنظومة التعليمية من أدوات متطورة تتجاوز أساليب العرض التقليدية، حيث توفر بيئة سحابية آمنة تتيح للمعلّمين تصميم دروس مرئية تفاعلية، وتمنح الطلبة منصة للإبداع وعرض فهمهم للمناهج عبر مشاريع فيديو احترافية دون عوائق تقنية أو إعلانات مشتتة.

حلول ذكية لضمان استمرارية التعلّم

تركز المبادرة على معالجة التحديات التقنية التي قد تواجه المؤسسات عند الانتقال إلى "التعلّم عن بُعد" أو "التعلّم الهجين"، من خلال توفير:

تصميم دروس تفاعلية: أدوات مدمجة لتسجيل الشاشة وتحرير المحتوى التعليمي في منصة واحدة.

مرونة التعلّم غير المتزامن: تمكين الطلبة من الوصول للمحتوى عبر أي جهاز وفي أي وقت، بما يتناسب مع وتيرة تعلّم كل طالب.

أمن البيانات والخصوصية: التزام كامل بالمعايير الدولية (مثل COPPA وFERPA)، مما يضمن بيئة رقمية محمية تماماً للميدان التربوي.

دعم البنية التحتية الوطنية

تم إتاحة هذه الخدمة عبر شركة "عنكبوت"، المتخصصة في تقنيات التعليم والبحث العلمي في الإمارات، بالتعاون مع شركة "WeVideo". وتهدف هذه الشراكة إلى تزويد الكوادر التدريسية بأدوات تضمن تفاعل الطلبة وتحفز مشاركتهم النشطة، سواء داخل الصفوف الدراسية أو عبر الفضاء الرقمي.

وفي هذا السياق، أشار القائمون على المبادرة إلى أن توفير هذه الأدوات بشكل فوري ومجاني يهدف إلى بناء بنية تحتية تعليمية جاهزة للمستقبل، حيث يمكن للمؤسسات الحصول على التراخيص عبر عملية تسجيل بسيطة من خلال البوابة الوطنية المخصصة لذلك، مع توفير أدلة إرشادية تدعم الاستخدام الأمثل للمنصة.

تمكين الطلبة والمعلّمين

تسمح المنصة للمعلّمين بالابتعاد عن القوالب الجامدة عبر مكتبة منوعة من النماذج الجاهزة، بينما تفتح للطلبة آفاق التعبير الإبداعي لإظهار مهاراتهم، ما يقلل من الفجوات التعليمية ويعزز من جودة المخرجات الأكاديمية في الدولة.