تعديل سن القبول.. تحدي جديد يواجه أولياء الأمور والمدارس

يطالب أولياء الأمور في دولة الإمارات، الذين قد يضطر أطفالهم لتجاوز مرحلة الروضة الأولى (FS1) والانتقال مباشرة إلى الروضة الثانية (FS2)، الهيئات التعليمية بالسماح بمزيد من المرونة في التسكين المدرسي. ويواصل هؤلاء حث السلطات في مناطقهم التعليمية لمنحهم خيار إبقاء أطفالهم في مرحلة (FS1) إذا لم يكونوا جاهزين بعد لاتخاذ الخطوة التالية.

أصل القضية

تأتي هذه المشكلة عقب إعلان وزارة التربية والتعليم في ديسمبر الماضي، والذي نقل تاريخ قطع القبول المدرسي من 31 أغسطس إلى 31 ديسمبر للأطفال الملتحقين بمرحلة (FS1) في المنهج البريطاني — أو (Pre-KG) في المناهج الأخرى — وصولاً إلى السنة الثانية (Year 2). وهذا يعني أن الأطفال المولودين بين سبتمبر وديسمبر يمكنهم بدء المدرسة قبل موعدهم السابق بما يصل إلى أربعة أشهر.

مسألة اختيار

تواجه أمهات مثل "إيشانكا واهي"، التي ولد ابنها الأكبر في أكتوبر 2022 وكان من المقرر أصلاً أن ينضم إلى (FS1) في سبتمبر 2026، احتمال اضطراره لتجاوز عام دراسي كامل والانضمام مباشرة إلى (FS2)، ليصبح بذلك الأصغر سناً في فصله.

وتؤكد إيشانكا على غياب حرية الاختيار في هذا الأمر قائلة: "نحن نريد فقط حق الاختيار لأطفالنا. تبدأ المدارس في سبتمبر، والعديد من الأطفال قد لا يكونون مستعدين في تلك المرحلة للذهاب إلى (FS2). إن بضعة أشهر في هذا العمر تمثل محطة نمو وتطور كبيرة. يجب أن يكون لنا الحق في اختيار الفصل الذي يذهب إليه طفلي، ومعظمنا يطلب هذه المرونة فقط".

من جانبها، قالت "فلورانس ساندرز"، وهي معلمة تربية طفولة مبكرة مدربة في المملكة المتحدة وولي أمر متأثرة بالقرار، لصحيفة "خليج تايمز": "أهمية السنوات الأولى، في رأيي، هي الأهم في مسيرة التعليم بأكملها. إنها المرحلة التي يتطور فيها الأطفال اجتماعياً، ويتعلمون فيها مهارات النمو والتواصل... يمكنك تعليم الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم لاحقاً، لكن هذه المهارات (الاجتماعية) حاسمة في تكوين شخصياتهم المستقبيلة".

وتواجه ابنة فلورانس، المولودة في أكتوبر 2022، الآن واقعاً يضعها في فصل دراسي يسبقها فيه بعض الأطفال بعام كامل أكاديمياً. وتضيف: "ستكون في وضع متأخر منذ البداية، وسيستمر ذلك حتى تنهي المدرسة. أعتقد حقاً أنه إذا استمر هذا القرار، فسيكون لدينا 'جيل منسي'... قد لا يعانون أكاديمياً، لكن تفويت عام كامل من اللعب والتواصل الاجتماعي وتطوير المهارات هو مصدر قلق كبير".

ورغم أنها تعتبر نفسها محظوظة لأن ابنتها تدربت بالفعل على استخدام الحمام وناضجة مقارنة بعمرها، إلا أنها تقلق بشأن الأطفال الآخرين، موضحة: "الكثير من الأطفال لم يتدربوا بعد على استخدام الحمام، فكيف يدخل هؤلاء الأطفال ويجلسون مع أطفال يسبقونهم بـ 15 شهراً؟".

خطاب "تخفيض المستوى"

وصف المغترب الاسكتلندي "جيمس ريد" مخاوف مماثلة بشأن ابنه "أوليفر" قائلاً: "عانى أوليفر من بعض التأخر في النمو، وهو أمر يقلقنا. ومع ذلك، وبسبب القاعدة الجديدة، سيتم نقله تلقائياً إلى (FS2)، رغم أنه لا يزال يستخدم الحفاضات ويحتاج إلى دعم إضافي، بما في ذلك مقعد في قسم 'الدمج'. ولإبقاء أوليفر في (FS1)، سنحتاج إلى ما يسمى 'خطاب تخفيض المستوى' (Demotion Letter)".

وقد أصبحت طلبات تخفيض المستوى نادرة للغاية، حيث وافقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) على عدد قليل جداً منها في العام الماضي. وبينما يمكن لأولياء الأمور طلب تقديم طلب نيابة عنهم من خلال المدرسة، فمن المهم معرفة أن الأسباب القوية والقاهرة فقط هي التي قد تؤخذ في الاعتبار، علماً بأن هذا لم يعد ممارسة قياسية أو شائعة.

وأشار أولياء الأمور إلى أن الآثار المترتبة على ذلك كبيرة جداً، حيث قالت واهي: "لقد كتب جميع الآهالي في مجموعتنا على واتساب إلى وزارات مختلفة. هناك أشخاص اشتروا منازل في مناطق قريبة من مدارس مرغوبة وقدموا طلبات الالتحاق قبل سنوات. أنا شخصياً قدمت لابني في مدرسة (RGS) عندما كان عمره ستة أشهر فقط، وإلا فلن تجد مقعداً. ولكن ماذا بعد... حتى المدارس التي أعطت عروض قبول مؤكدة في (FS1) بدأت في إلغاء القبول لعدم وجود مساحة في (FS2)".