تعديل ساعات الدوام في مدارس عجمان لمواكبة توقيت صلاة الجمعة

لقد تم تغيير مواقيت صلاة الجمعة والخطبة في دولة الإمارات لتصبح الساعة 12:45 ظهراً على مستوى الدولة ابتداءً من عام 2026. وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول زمني معدل لساعات الدراسة يوم الجمعة في المدارس الحكومية، يسري اعتباراً من يوم الجمعة 9 يناير. وقد تم إجراء هذا التحديث لضمان تمكن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من أداء واجباتهم الدينية مع الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية.