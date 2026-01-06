تعديل ساعات الدوام في مدارس عجمان لمواكبة توقيت صلاة الجمعة

أعلن مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان عن تحديث ساعات الدوام المدرسي يوم الجمعة للمدارس الخاصة في الإمارة، وذلك اعتباراً من 9 يناير. وكانت وزارة التربية والتعليم قد دعت المؤسسات التعليمية الخاصة إلى مواءمة جداولها الزمنية بما يتناسب مع التغيير في جدول صلاة الجمعة.
ووفقاً لآخر إعلان صادر عن مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، يتعين على المدارس الخاصة إنهاء اليوم الدراسي في موعد لا يتجاوز الساعة 11:30 صباحاً أيام الجمعة.
ويهدف هذا التغيير إلى تمكين الطلاب من أداء واجباتهم الدينية في الوقت المحدد لها. ويبقى يوم الجمعة يوماً دراسياً تعليمياً عادياً مع تطبيق سياسات الحضور والانصراف القياسية.
لقد تم تغيير مواقيت صلاة الجمعة والخطبة في دولة الإمارات لتصبح الساعة 12:45 ظهراً على مستوى الدولة ابتداءً من عام 2026. وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول زمني معدل لساعات الدراسة يوم الجمعة في المدارس الحكومية، يسري اعتباراً من يوم الجمعة 9 يناير. وقد تم إجراء هذا التحديث لضمان تمكن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من أداء واجباتهم الدينية مع الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية.
بدأت المدارس في جميع أنحاء الإمارات بإرسال رسائل بريد إلكتروني وتعاميم إخطار لأولياء الأمور تؤكد فيها الانصراف المبكر يوم الجمعة، حيث تتجه المدارس لمواءمة اليوم الدراسي مع توقيت صلاة الجمعة الموحد الجديد في الدولة.