تطوير مرافق المدارس وتدريب المعلمين بفضل زيادة الرسوم
تم تخصيص الزيادة في الرسوم التي قدمتها المدارس في وقت سابق من هذا العام لتحسينات البنية التحتية المختلفة التي يتم تنفيذها عادة خلال أشهر الصيف عندما يكون الطلاب في عطلة.
وأكد قادة المدارس من مختلف المؤسسات التعليمية في مختلف إمارات الدولة أن الإجازة الصيفية الممتدة لشهرين هي الفترة المثالية لتجديد وتطوير المرافق المدرسية.
عاد الطلاب يوم الاثنين إلى المرافق المدرسية المتطورة بعد إجازتهم الطويلة. وتشمل التحسينات التي تم إدخالها على الطلاب الفصول الدراسية الذكية والمختبرات والمكتبات ومراكز الموارد، إلى جانب تحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرياضة والمرافق الترفيهية.
وقالت "سانجيتا شيما"، مديرة مدرسة "أميتي" دبي: "يتم استخدام جزء كبير من الإيرادات لتطوير مرافق المدرسة، هذا العام، لدينا مختبر تكنولوجيا معلومات مجهز حديثاً لطلاب الصف العاشر، ويشمل ذلك المعدات والتكنولوجيا والبرمجيات لمختلف فرص التعلم في جميع المراحل ... كما تم تجهيز جميع المختبرات بمرافق كافية حيث زاد عدد الطلاب بشكل كبير."
يُذكر أن المدارس الخاصة في دبي سُمح لها بزيادة رسومها بنسبة تصل إلى 5.2% هذا العام، وذلك اعتماداً على أدائها في عمليات التفتيش السنوية الأخيرة التي تجريها هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
تطوير المعلم
وأشار مديرو المدارس في الإمارات الأخرى أيضاً إلى أنه بالإضافة إلى ترقيات البنية التحتية، تم استخدام هذه الموارد (زيادة الرسوم) أيضاً لتدريب أعضاء هيئة التدريس.
وقال "جيمس ماكدونالد"، مدير/رئيس تنفيذي لمدرسة "جيمس ويسجرين الدولية" بالشارقة: "بينما يتم تخصيص جزء من الرسوم لتحسين البنية التحتية وضمان تجهيز حرمنا المدرسي بأحدث الموارد، فإننا نستثمر أيضاً بشكل كبير في تطوير المعلمين وبرامج الطلاب."
وأضاف أن "هذا النهج الشامل يضمن استفادة طلابنا ليس فقط من المرافق الحديثة ولكن أيضاً من المعلمين ذوي المهارات العالية الذين يطورون حرفتهم باستمرار. ويتم التخطيط لكل جانب من جوانب تخصيص الرسوم بعناية لتعظيم التجربة التعليمية ودعم النمو الأكاديمي والشخصي لطلابنا."
وأوضح ماكدونالد أن المدرسة قامت مؤخراً ببناء غرف الروبوتات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، والتي تم تجهيزها الآن بأحدث الموارد، بالإضافة إلى تجديد مناطق الاستقبال في كل من مبنيي الإدارة وروضة الأطفال.
وأضاف "لقد قمنا أيضاً بإنشاء غرف صلاة مخصصة لطلاب المرحلة الثانوية، لضمان تلبية احتياجاتهم الروحية. ونحن متحمسون للتوسع الداخلي القادم لمزرعة رياض الأطفال وتركيب شبكات الكريكيت القابلة للسحب في كلا الحرمين الجامعيين."
وعلاوة على ذلك، أكد بعض مديري المدارس أن أي زيادات تذهب في المقام الأول إلى رواتب المعلمين.
وقال "سيمون هربرت"، مدير المدرسة والرئيس التنفيذي لمدرسة "جيمس الدولية - الخيل" : "إن أي زيادات يتم توجيهها في المقام الأول نحو رواتب المعلمين وليس نتيجة لتحديث المرافق. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان بالطبع أن يتم صيانة مدارسنا لتلبية المعايير العالية التي تتوقعها وتستحقها عائلاتنا بحق. نعتقد أن التحسينات في مدرسة جيمس الدولية خلال الصيف تعكس استراتيجية ورؤية ورسالة مدرستنا."
وأكد مديرو المدارس أن الآباء والأسر الذين بدأوا العام الدراسي الجديد أبدوا إعجابهم بشكل واضح بالمناطق التي تم تحديثها في الردهة والاستقبال والمالية والقبول.
وأضاف هربرت "لدينا أيضاً مركز دمج أساسي جديد، والذي يؤكد على التركيز على خدمة مجتمعنا المتنوع. لقد زادت غرف الفنون الابتدائية لدينا في الحجم، وكذلك مركز كبار السن في برنامج الدبلومة الدولية/برنامج الدبلوم المهني في البكالوريا الدولية، والذي يلبي احتياجات طلاب الصف الحادي عشر والثاني عشر. لدينا أيضاً صالة رياضية جديدة ستفتح قريباً. بشكل عام، كان الصيف مزدحماً للغاية بالنسبة للمقاولين وفرق المرافق لدينا - ونحن ممتنون لهم للغاية على عملهم الشاق."