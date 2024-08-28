تطوير مرافق المدارس وتدريب المعلمين بفضل زيادة الرسوم

وقالت "سانجيتا شيما"، مديرة مدرسة "أميتي" دبي: "يتم استخدام جزء كبير من الإيرادات لتطوير مرافق المدرسة، هذا العام، لدينا مختبر تكنولوجيا معلومات مجهز حديثاً لطلاب الصف العاشر، ويشمل ذلك المعدات والتكنولوجيا والبرمجيات لمختلف فرص التعلم في جميع المراحل ... كما تم تجهيز جميع المختبرات بمرافق كافية حيث زاد عدد الطلاب بشكل كبير."

يُذكر أن المدارس الخاصة في دبي سُمح لها بزيادة رسومها بنسبة تصل إلى 5.2% هذا العام، وذلك اعتماداً على أدائها في عمليات التفتيش السنوية الأخيرة التي تجريها هيئة المعرفة والتنمية البشرية.