الإمارات تفتتح 9 مدارس جديدة وتلغي الامتحانات الموحدة

تستعد 9 مدارس حكومية جديدة لفتح أبوابها في جميع أنحاء الإمارات مع بداية العام الدراسي الجديد في 25 أغسطس. وفي الوقت نفسه، تم الانتهاء من أعمال الصيانة في 465 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة.

وقالت سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم الإماراتية، خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الثلاثاء لإعلان الاستعدادات للعام الدراسي 2025-2026: "ستُفتتح تسع مدارس حكومية جديدة، كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة في 465 مدرسة في جميع أنحاء الإمارات. سينضم هذا العام 25,345 طالبًا جديدًا إلى النظام التعليمي، بدعم من 830 معلمًا وموظفًا تم تعيينهم حديثًا."

وأضافت الوزيرة: "لضمان سير العمليات بسلاسة والاستعداد للعام الدراسي الجديد، تم تخصيص 5,560 حافلة مدرسية، وتوزيع 46,888 جهاز كمبيوتر محمول، وطباعة أكثر من 10 ملايين كتاب مدرسي. يعود أكثر من مليون طالب لاستئناف عامهم الدراسي الجديد بعد العطلة الصيفية."

نظام جديد للامتحانات

أعلنت الوزارة أيضًا عن إلغاء الامتحانات المركزية، واستبدالها باختبارات تُعدها المدارس نفسها، بدءًا من الفصل الدراسي الثاني.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم في الإمارات كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تقويم أكاديمي موحد للعام الدراسي 2025-2026، يشمل المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء. سيبدأ العام الدراسي في 25 أغسطس 2025، وينتهي في 3 يوليو 2026 (مع إغلاق المدارس الخاصة في الشارقة قبل ذلك بيوم واحد).

يهدف الإطار الجديد، الذي وافق عليه مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمعية، إلى توحيد الجداول الزمنية في جميع أنحاء البلاد وتحقيق التوازن بين وقت الدراسة والعطلات الطويلة لدعم رفاهية الطلاب.

بموجب الخطة الجديدة، سيحصل الطلاب على عطلة شتوية مدتها أربعة أسابيع في ديسمبر وعطلة ربيعية مدتها أسبوعان في مارس. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد ثلاث عطلات منتصف الفصل في أكتوبر، وفبراير، ومايو.

وفقًا لموقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن التقويم الأكاديمي 2025/2026 للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تتبع منهج الوزارة ما مجموعه 178 يومًا دراسيًا موزعة على 14 أسبوعًا في الفصل الأول، و9 أسابيع في الفصل الثاني، و13 أسبوعًا في الفصل الثالث.