تضاعف أسعار التذاكر يؤجل عودة الطلاب للمدارس

وخلال ذروة موسم السفر، غالباً ما يوفر المغتربون العائدون إلى الدولة تكلفة تذكرة الطيران، حيث تتضاعف الأسعار عادةً في أواخر أغسطس مع بداية فترة العودة إلى المدرسة.

وقالت "أبهيلاشا سينغ"، مديرة مدرسة "شينينغ ستار رنترناشونال سكول": "إن ارتفاع معدلات التغيب عن المدرسة في الأسبوع الأول من إعادة افتتاح المدرسة أمر غريب جداً في دولة الإمارات. وأنا أتحدث على وجه التحديد في سياق المدارس الهندية وإن ارتفاع سعر التذكرة هو السبب الرئيسي".