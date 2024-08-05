تضاعف أسعار التذاكر يؤجل عودة الطلاب للمدارس
بعد العطلة الصيفية التي استمرت لمدة شهرين، سيتم إعادة فتح بعض المدارس في الإمارات يوم الاثنين 26 أغسطس 2024، وفي الأسبوع الأول، بعد استئناف الفصول الدراسية، تشهد بعض المدارس عادةً نسبة غياب تتراوح بين 15 إلى 25 في المائة، حسبما أوضح مديرو المدارس في الدولة.
وخلال ذروة موسم السفر، غالباً ما يوفر المغتربون العائدون إلى الدولة تكلفة تذكرة الطيران، حيث تتضاعف الأسعار عادةً في أواخر أغسطس مع بداية فترة العودة إلى المدرسة.
وقالت "أبهيلاشا سينغ"، مديرة مدرسة "شينينغ ستار رنترناشونال سكول": "إن ارتفاع معدلات التغيب عن المدرسة في الأسبوع الأول من إعادة افتتاح المدرسة أمر غريب جداً في دولة الإمارات. وأنا أتحدث على وجه التحديد في سياق المدارس الهندية وإن ارتفاع سعر التذكرة هو السبب الرئيسي".
وأكدت أنه كقاعدة عامة، يتعين على جميع الطلاب التواجد في المدرسة منذ اليوم الأول. وقالت: "نحن نشجع أولياء الأمور على الاهتمام بالحضور، لأن الأمر يرتبط ارتباطاً مباشراً بأداء الطلاب. ومع ذلك، بالنسبة للأسر الوافدة من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، يميل أولياء الأمور إلى اختيار التوفير فيما يتعلق بتكاليف السفر المرتفعة. وبشكل عام، تشهد المدارس حوالي 75 في المائة من الحضور في الأسبوع الأول في شهر أغسطس."
العواقب المحتملة
يتعين على الوافدين المتأخرين مقابلة الفريق القيادي المخصص لهم، ويتم إبلاغ أولياء الأمور بسياسة الحضور المدرسية مع توضيح العواقب المحتملة.
وأضافت "سينغ": "يجب على الآباء تحمل مسؤولية تغطية ما تم تفويته من الأيام الضائعة، لقد شهدنا نسبة الحضور تستقر في الأسبوع الأول. يجب أن تفرض بعض القيود على تسعير السفر حيث أن الأمر غير عادل للأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين يرغبون في السفر لوطنهم ولكنهم مثقلون بارتفاع أسعار تذاكر الطيران، الأمر الذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مواردهم".
وأعرب مدراء مدارس آخرون عن مخاوف مشابهة، مشددين على ضرورة عودة الطلاب إلى المدرسة في الوقت المحدد ليصبحوا جاهزين للتعلم بعد فترة انقطاع طويلة.
وقالت "سانجيتا شيما"، مديرة مدرسة "أميتي دبي"، "حوالي 15 إلى 25 بالمائة أو نحو ذلك غائبون في القسمين التأسيسي والابتدائي. ومن المثير للاهتمام أن فصل المجلس عادة ما يكون نسبة الحضور فيه 100 بالمائة. إن العودة إلى المدرسة في الوقت المحدد تقلل من التوتر والقلق."
زيادة في أسعار التذاكر بنسبة 60-70%
تواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع عدد قليل من أولياء الأمور لفهم سبب عودتهم المتأخرة للمدارس.
واختارت "عامي رشيد"، الذي سافر إلى ولاية كيرالا الجنوبية، العودة في أيام أقل ازدحاماً لتوفير ثمن تذكرة الطيران.
وقالت: "نخطط للعودة بحلول نهاية أغسطس، أو على أبعد تقدير، في غضون أسبوع واحد من إعادة فتح المدرسة. وسيعود زوجي في 4 أغسطس لأنه يجب عليه العودة إلى العمل، ولكن سأعود أنا وأطفالي لاحقاً. وسيقوم بشراء تذاكرنا بمجرد عودته إلى دبي، بناءً على أسعار التذاكر في ذلك الوقت، وفي موعد لا يتجاوز أسبوع من إعادة فتح المدارس.
وأضافت: "ابنتي في الصف الثامن وابني في الصف الثالث. خلال الأسبوع الأول من المدرسة، عادة ما يتم تنفيذ البرامج التعريفية قبل بدء الفصول الدراسية العادية. ووجد زوجي أن أجرة الذهاب من كوزيكود إلى دبي تتجاوز 1000 درهم للشخص الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60-70 في المائة مقارنة بما هو عليه الآن، لذا فمن المنطقي الانتظار لفترة أطول قليلاً لمعرفة ما إذا كانت الأسعار ستنخفض".
التزامات عائلية
وقالت "أنشال تومار"، الموجودة حاليا في "روهتاك"، وهي مدينة في ولاية هاريانا الهندية: "نحن لا نفعل ذلك كل عام، ولكن هذه المرة، لدي التزام عائلي يقع في 30 أغسطس، ولا أرغب في تفويت الأمر. لقد جئت إلى الهند مع أطفالي بعد عام ونصف لأنني لم أتمكن من الحضور في عطلة الصيف الماضية بسبب ظروف غير متوقعة وستسافر عائلتي الكبيرة أيضاً إلى منزل أخي في روهتاك لهذا الغرض، لذا سأقوم بزيارتي هذا العام وسأرى بعض أقاربي بعد عدة سنوات، وأريد أيضاً أن يلتقي أعمامي وعماتي المسنين بأطفالي للمرة الأولى.
وأضافت "آنشال تومار": "إلى جانب ذلك، لن يفوتنا سوى بضعة أيام من الدراسة، وترتفع أسعار التذاكر في ذلك الوقت تقريباً. لذلك، أرى أنه نظراً لكل هذه العوامل، يمكن لأطفالي الالتحاق بالمدرسة بعد بضعة أيام".
الجلسات التعويضية
على الرغم من أن الأمر ليس مثالياً، إلا أن قادة المدارس يحرصون على قيام المعلمين بإعداد خطة لمساعدة كل طفل على تعويض الفترة الضائعة وإعادة الاندماج بسلاسة.
وقالت "غدير أبو شامات"، المشرف والرئيس التنفيذي لمدرسة جيمس الخليج الدولية والنائب الأول للرئيس للتعليم في مجموعة جيمس للتعليم: "لاحظنا أن عدداً قليلاً من الطلاب يعودون إلى المدرسة متأخرين. وعلى الرغم من أن هذا قد يشكل تحدياً، إلا أننا نعمل على مع العائلات بقرب لضمان قدرة كل طالب على استئناف تعليمه في أسرع وقت ممكن."
وتم التأكيد على أن العودة إلى المدرسة في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استمرارية التعليم وضمان استفادة الطلاب من فرص التعلم المهمة.
وأضافت غدير أبو شامات"من المهم أن نتذكر أن فائدة العودة في الوقت المحدد لا تنحصر فقط على تقدم الطلاب الأكاديمي، بل تتيح لهم أيضاً إعادة التواصل مع الأصدقاء والتعرف على معلميهم الجدد والتكيف بسلاسة مع المراحل الجديدة في رحلتهم التعليمية، خاصة إذا كانوا ينتقلون إلى المراحل العليا".