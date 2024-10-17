ترحيب واسع بتخفيف وزن الحقائب المدرسية في أبوظبي

وكانت الدكتورة "ماماتا بوثرا"، طبيبة الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى "إنترناشيونال مودرن دبي"، قد حذرت في وقت سابق من أن حمل الحقائب الثقيلة يمكن أن يُسبب آلام الرقبة والظهر للأطفال. وأوضحت كيف يؤثر وزن الحقيبة الثقيل على وضعية الجسم، حيث يجبر الطفل على الانحناء إلى الأمام وتقويس ظهره للحفاظ على توازنه، مما يؤدي إلى آلام في الرقبة والظهر والكتف.

وتهدفُ سياساتُ دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي المُعدّلة إلى تعزيز سلامة ورفاهية الطلاب، ومن المُتوقع أن تلتزم المدارس بتطبيقها بشكل كامل بحلول الأول من فبراير 2026، وفقاً للدائرة.