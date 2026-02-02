تربويون إماراتيون: الذكاء الاصطناعي من "أداة غش" إلى محرّك للفضول العلمي

إعادة التفكير في الغش — وما تقيسه الدرجات حقًا

يركز الكثير من القلق حول الذكاء الاصطناعي في المدارس على الغش. لكن المناعي يرى أن المشكلة الأعمق لا تكمن في الطلاب بقدر ما تكمن في كيفية تقييم التعلم حاليًا.

قال: “لفهم الغش، انظر إلى الحافز،” وأضاف: “في الوقت الحالي، الحافز هو الحصول على درجة جيدة.” وأضاف أن الاختبار “يخبرني فقط أنك تستطيع إجراء اختبار. لقد كان في السابق بديلاً للتعلم — لا أعتقد أن هذا هو الحال بعد الآن.”

بدلاً من ذلك، يعتقد أن التقييمات يجب أن تتحول نحو الفضول والتطبيق العملي وحل المشكلات الواقعية. وقال: “إذا أردنا حقًا تقييمًا أصيلًا،” “يجب أن نقيم الفضول والاستخدام العملي للمعرفة، وليس مجرد الجلوس في اختبار.”

لقد أكد التربويون باستمرار على أن أنظمة التعليم يجب أن تتجاوز تقييم الحفظ عن ظهر قلب، وبدلاً من ذلك تركز على تعزيز وتقييم التفكير عالي المستوى والإبداع والتفكير الأخلاقي.

'العودة إلى الأساسيات'

أشار المناعي إلى أن الذكاء الاصطناعي سيفرض حتمًا تغييرًا في كيفية تقييم المدارس للطلاب. وأشار إلى أن التقييمات الجماعية والتصحيح الآلي بُنيت لتحقيق التوسع — وليس بالضرورة للتعلم العميق.

“ما سيتعين علينا فعله هو العودة إلى الأساسيات،” قال، مركزًا على ما إذا كان الطلاب يستطيعون “إظهار كيفية تعلمهم أو ما تعلموه بشكل أصيل.” واقترح أن ذلك يمكن أن يتخذ شكل محادثات، أو عروض شفهية، أو تعلم قائم على المشاريع، أو تقييمات إتقان المهارات.

بالنسبة لمدارس الإمارات التي تواجه التغير التكنولوجي السريع، رسالته واضحة: الذكاء الاصطناعي ليس العدو — بل نماذج التقييم القديمة هي العدو.

“إن استخدام الذكاء الاصطناعي سيجبرنا على تغيير طريقة تقييمنا،” قال. “وهذا ليس أمرًا سيئًا.”

السياسة والممارسة في التعليم

وفي سياق القمة المرتقبة في 14-15 فبراير 2026 في أكاديمية الشارقة للتعليم بالمدينة الجامعية، وصفت خولة الحوسني، نائب مدير الجامعة، الحدث بأنه “منصة موحدة لتعزيز الحوار حول التعليم كنظام حي يتشكل بالسياسة والممارسة، مع وجود الإنسان في جوهره.”

وأضافت الحوسني: “إن التعليم المدفوع بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة يوفر فرصًا لإعادة التفكير في التدريس والتقييم والتعلم المخصص، مع التأكيد مجددًا على أن التكنولوجيا يجب أن تظل أداة داعمة تعزز دور المعلم وتحافظ على الأبعاد الإنسانية القائمة على القيم في العملية التعليمية.”