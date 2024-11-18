تخصص أكاديمي جديد في العقارات للطلاب الإماراتيين قريباً

سيتم إطلاق تخصص أكاديمي متخصص في العقارات قريباً في جامعات مختارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يوفّر للطلاب الإماراتيين فرصة الحصول على مؤهلات متخصصة في هذا القطاع المتنامي.

وقال مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لصحيفة "خليج تايمز" : "نتعاون مع الجامعات لتقديم هذا التخصص حصرياً للإماراتيين، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريباً".

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم العقاري الثاني لتوظيف الإماراتيين 2024، الذي أقيم في دبي اليوم، ويهدف إلى تمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في القطاع العقاري.

وأضاف أنّ الفرص المتاحة في قطاع العقارات كثيرة، حيث تم الإعلان عن أكثر من 400 وظيفة شاغرة في يوم واحد، ويجب على الإماراتيين اغتنام هذه الفرصة للنمو والمساهمة في واحدة من أكثر الصناعات ديناميكية في الدولة.

وتستمر النسخة الثانية من يوم العقارات في البناء على النجاح الذي حققه العام الماضي، والذي شهد توظيف أكثر من 1000 مواطن ومواطنة إماراتية، وفي هذا العام عادت شركات العقارات الرائدة بمجموعة متنوعة من الأدوار الوظيفية لجذب المواهب الشابة.

ومن بين المشاركين البارزين شركة "درهم"، أول شركة عقارية تركز على تمكين المواطنين الإماراتيين من النجاح في هذا القطاع.

وقال عمر الشيبة، مالك الشركة: "رؤيتنا هي أن يكون لكل مواطن إماراتي مصدر دخل إضافي، وفي حين تركّز معظم الشركات على التوظيف، فإننا نهدف إلى تمكين الأفراد من النظر إلى ما هو أبعد من الوظائف التقليدية".