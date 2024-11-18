تخصص أكاديمي جديد في العقارات للطلاب الإماراتيين قريباً
سيتم إطلاق تخصص أكاديمي متخصص في العقارات قريباً في جامعات مختارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يوفّر للطلاب الإماراتيين فرصة الحصول على مؤهلات متخصصة في هذا القطاع المتنامي.
وقال مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لصحيفة "خليج تايمز" : "نتعاون مع الجامعات لتقديم هذا التخصص حصرياً للإماراتيين، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريباً".
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم العقاري الثاني لتوظيف الإماراتيين 2024، الذي أقيم في دبي اليوم، ويهدف إلى تمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في القطاع العقاري.
وأضاف أنّ الفرص المتاحة في قطاع العقارات كثيرة، حيث تم الإعلان عن أكثر من 400 وظيفة شاغرة في يوم واحد، ويجب على الإماراتيين اغتنام هذه الفرصة للنمو والمساهمة في واحدة من أكثر الصناعات ديناميكية في الدولة.
وتستمر النسخة الثانية من يوم العقارات في البناء على النجاح الذي حققه العام الماضي، والذي شهد توظيف أكثر من 1000 مواطن ومواطنة إماراتية، وفي هذا العام عادت شركات العقارات الرائدة بمجموعة متنوعة من الأدوار الوظيفية لجذب المواهب الشابة.
ومن بين المشاركين البارزين شركة "درهم"، أول شركة عقارية تركز على تمكين المواطنين الإماراتيين من النجاح في هذا القطاع.
وقال عمر الشيبة، مالك الشركة: "رؤيتنا هي أن يكون لكل مواطن إماراتي مصدر دخل إضافي، وفي حين تركّز معظم الشركات على التوظيف، فإننا نهدف إلى تمكين الأفراد من النظر إلى ما هو أبعد من الوظائف التقليدية".
وأبرز كذلك مرونة خدماتهم: "نحن نقدم برامج تدريبية عبر الإنترنت وعقوداً غير ملزمة، مما يسهل على الإماراتيين اكتساب الخبرة العملية في هذا المجال".
واستعرضت شركة الرواد العقارية الإماراتية، وهي أحد الشركات الرئيسية، خبرتها الممتدة على مدى 11 عاماً من خلال تقديم أدوار إدارية في التسويق والعلاقات العامة وغيرها من المجالات.
وقال إسماعيل الحمادي، مالك الشركة: "هذه هي المشاركة الثانية لنا، ونحن نركز على توفير مناصب رفيعة المستوى للإماراتيين في جميع المجالات المتعلقة بالعقارات".
وفي الوقت نفسه، تواصل شركة أراد العقارية توسيع نطاق حملتها للتوطين، وقالت علياء الفلاسي، مسؤولة التوطين: "يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث مرة أخرى، والذي يوفر فرصاً في مجال التسويق والضيافة وغيرها من الأقسام الحيوية".
وشهد الحدث أيضاً مشاركة محترفين إماراتيين طموحين يتوقون لدخول عالم العقارات، وقال هزاع اليماحي، خريج المدرسة الثانوية البالغ من العمر 19 عاماً الذي يدرس حالياً في أكاديمية أدنوك التقنية: "أريد اكتساب خبرة عملية في سوق العقارات في دبي، إنه مجال أعشقه، وأنا حريص على استكشافه بشكل أكبر".
كما حضر الفعالية خريجا (جامعة زايد) شهد بن حيدر وفواغي الشيخ، على أمل الحصول على أدوار في مجال التصميم الداخلي ضمن قطاع العقارات.
وتم تنظيم الحدث، الذي استمر يوماً واحداً، واستضافته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية المواهب الإماراتي (نفيس).
مع التركيز المتزايد على التوطين وتنمية المهارات، من المتوقع أن يلعب قطاع العقارات والتوظيف دوراً رئيسياً في تشكيل مستقبل المهنيين الإماراتيين في هذه الصناعة.