تحذيرات عاجلة لأولياء الأمور في دبي من "تحديات" مدرسية وإلكترونية تهدد الطلاب

ويحذر المسؤولون الصحيون من أن مجرد لحظات وجيزة من تقييد الأكسجين يمكن أن يكون لها عواقب لا رجعة فيها، وهي حقيقة قد لا يدركها الكثير من الأطفال تماماً عندما يتم صياغة هذه الأفعال عبر الإنترنت كـ "تحديات" أو رهانات. كما يوضح التعميم سبب انجذاب بعض الطلاب إلى هذه السلوكيات في المقام الأول، مشيراً إلى تأثير الأقران، والفضول، واتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي، والبحث عن الإثارة، خاصة بين ما قبل المراهقين والمراهقين.