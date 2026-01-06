تحذيرات طبية من موجة إنفلونزا تزامناً مع العودة للمدارس في الإمارات

مع عودة حافلات المدارس للامتلاء من جديد ودبيب الحياة في الفصول الدراسية بعد عطلة الشتاء، يواجه العديد من أولياء الأمور في الإمارات قلقاً مألوفاً؛ وهو الرشح المفاجئ، وحالات الحمى، والسعال التي يبدو أنها تتبع هذه العودة. ويحذر الأطباء في جميع أنحاء الإمارات من أن موسم العودة للمدارس قد يؤدي إلى ارتفاع في حالات الإنفلونزا، وهو نمط يتكرر تقريباً في شهر يناير من كل عام.