تحديث سن القبول .. المدارس وأولياء الأمور شركاء في قرار "الجاهزية التعليمية"

تلقى أولياء الأمور القلقون بشأن جاهزية أطفالهم للالتحاق بالمراحل المبكرة بعد قواعد تحديد السن الجديدة مهلة. قامت وزارة التربية والتعليم بتحديث سن القبول لمرحلة التأسيس في المدارس الخاصة التي تطبق المنهج البريطاني فقط، اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2026-27.

إليكم ما يتغير بالنسبة للأطفال المولودين بين سبتمبر وديسمبر وكيف سيتم تحديد أماكنهم الآن.

ما هي المشكلة التي كان يواجهها بعض أولياء الأمور؟

غيرت الإمارات سن القبول في المدارس من 31 أغسطس إلى 31 ديسمبر، مما جعل الأهلية تعتمد على سنة القبول بدلاً من الشهر الذي يبدأ فيه العام الدراسي. في السابق، كانت الأهلية مرتبطة بما إذا كان الطفل قد بلغ السن المطلوب قبل 31 أغسطس.

ومع ذلك، كان أولياء أمور الأطفال المولودين بين سبتمبر وديسمبر قلقين من أن أطفالهم لن يبدأوا المدرسة مبكرًا فحسب، بل سيدرسون أيضًا جنبًا إلى جنب مع أقرانهم في نفس الفئة العمرية الذين قد يكونون أكبر منهم بسنة.

ماذا يقول التحديث الأخير وكيف يعالج المشكلة؟

ينطبق التحديث الأخير على المدارس التي تتبع المنهج البريطاني فقط:

الأطفال المولودون بين 1 سبتمبر و 31 ديسمبر والذين لا يبلغون الثالثة من العمر بحلول بداية العام الدراسي قد يخضعون لتقييم الجاهزية من قبل المدارس، بالتشاور مع أولياء الأمور، للانضمام إلى FS1. إذا لم يتم اعتبارهم جاهزين، يمكنهم التسجيل في FS1 في العام الدراسي التالي.

“ينطبق هذا سنويًا بدءًا من 2026-27،” تقول الوزارة في دليل القبول المحدث.

بالنسبة للأطفال غير المسجلين في أي نظام تعليمي والمولودين بين 1 سبتمبر 2022 و 31 ديسمبر 2022، قد تقرر المدارس وأولياء الأمور بشكل مشترك ما إذا كان FS1 أو FS2 هو الأنسب. ومع ذلك، هذا إجراء “انتقالي لمرة واحدة” و“ينطبق في 2026-27”.

بمجرد تسجيل الطفل، هل يمكنه الانتقال لاحقًا إلى صف آخر؟

لا. ينص تحديث وزارة التربية والتعليم على: “بمجرد تسجيل الطالب في صف، لا يجوز نقله إلى صف آخر لاحقًا.”

المناهج الأخرى

تتناول وثيقة وزارة التربية والتعليم بعض الأسئلة المتعلقة بالمناهج الأخرى أيضًا. إليك بعضها:

هل يمكن للوالد تسجيل طفل في الروضة 1 بدلاً من الروضة 2 إذا كان عمره 5 سنوات ولم يتم تسجيله في أي نظام تعليمي من قبل؟

بالنسبة للأطفال غير المسجلين في أي نظام تعليمي، يعتمد التسجيل في مراحل رياض الأطفال على عمر الطفل في سنة التسجيل ونتائج مقابلة التقييم المعتمدة. بشكل عام، يجب تسجيل الطفل الذي أتم 5 سنوات من عمره بحلول 31 ديسمبر من سنة التسجيل في الروضة 2.

“يُمنح استثناء خلال العام الدراسي 2026-2027 فقط للأطفال المولودين بين 1 سبتمبر و 31 ديسمبر 2021، والذين لم يتم تسجيلهم في أي نظام تعليمي من قبل، ويجوز تسجيلهم إما في الروضة 1 أو الروضة 2، وفقًا للإجراءات المعتمدة ونتائج مقابلة التقييم.”

هل يمكن للوالد تسجيل طفل في الروضة 2 أو الروضة 1 إذا شعر أنه غير مستعد للصف الأول، حتى لو بلغ 6 سنوات خلال سنة التسجيل؟

لا. بالنسبة للأطفال غير المسجلين مسبقًا في أي نظام تعليمي، بمجرد أن يبلغ الطفل 6 سنوات بحلول 31 ديسمبر من سنة القبول، يكون مؤهلاً ويجب تسجيله في الصف الأول.

هل ينطبق تاريخ 31 ديسمبر كحد أقصى للقبول على المدارس التي تبدأ سنتها الأكاديمية في أبريل؟

لا. ستستمر المدارس التي تبدأ سنتها الأكاديمية في أبريل في تطبيق 31 مارس كتاريخ أقصى لسن القبول، وفقًا لنظامها المعتمد. ينطبق تاريخ 31 ديسمبر كحد أقصى للقبول فقط على المدارس التي تبدأ سنتها الأكاديمية في أغسطس أو سبتمبر.