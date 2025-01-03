تجارب التعليم المنزلي في الإمارات: نجاح وتحديات
بالنسبة لـ"تارا" المقيمة في الشارقة، كان التقرير الدراسي الأول لابنتها هو الدافع لبدء رحلة التعليم المنزلي. واليوم، تقوم بتعليم أطفالها الثلاثة في المنزل، الذين تبلغ أعمارهم 11، و8، و3 سنوات.
واستذكرت قائلة: "عندما التحقت ابنتي بروضة الأطفال في المدرسة، حصلت على تقرير درجات يتناقض تماماً مع شخصيتها الحقيقية. في تلك اللحظة، أدركت أنها لم تكن تحظى بالاهتمام الذي تحتاجه في المدرسة".
لقد خضعت "تارا"، وهي معلمة، لتدريب صارم لمدّة 6 أشهر قبل أن تترك وظيفتها للتركيز على أطفالها. قالت: "أعرف كيف يعمل النظام. مع وجود 20 إلى 30 طفلاً في فصولهم، لا يملك أي معلم الوقت للتركيز على كل طفل على حدة".
وقالت إنها صممت المنهج الدراسي ونهجها ليناسب أطفالها. وأضافت: "كان ابني متعلماً حركياً. لذا كان في الأساس شخصاً يحتاج إلى المشاركة النشطة في تعلمه. عندما كان يتعلم طاولات الرياضيات، كان يستخدم الأرضية والجدار. ولم يكن ذلك ممكناً إلا لأنه كان يتلقى تعليمه في المنزل".
زيادة الشعبية
قال "خلفان بلهول" الرئيس التنفيذي لمؤسسة "دبي للمستقبل" إن التعليم المنزلي أصبح يحظى بشعبية متزايدة في جميع أنحاء العالم. وفي نوفمبر 2024، خلال افتتاح منتدى "دبي للمستقبل"، صرّح:
"قبل الكورونا، كان ما يقارب 3 ملايين طفل يتلقون تعليمهم في المنزل على مستوى العالم. وفي عام 2022، كان لدى الولايات المتحدة 3.4 مليون طالب يتلقون تعليمهم في المنزل، وفي المملكة المتحدة، ارتفعت الأرقام بنسبة 34 % إلى حوالي 100 ألف. وربما يكون الإجمالي الحقيقي أعلى من ذلك. وبحلول العام المقبل، سيصل عدد الطلاب الذين يتعلمون خارج المدرسة إلى 5 ملايين طالب. ويعكس هذا التحول فهماً متزايداً بأن التعليم ليس مقاساً واحداً يناسب الجميع. ويعني ظهور المنصات عبر الإنترنت، والفصول الدراسية الافتراضية، والمناهج المخصصة أن الأسر لديها الآن سيطرة أكبر على كيفية، ومتى، وماذا يتعلم أطفالها".
وقد انعكست هذه الشعبية أيضاً في العدد المتزايد من المتعلمين في المنزل وشبكة الدعم المتزايدة لهم. "أمينة كوبر" هي مؤسسة شبكة "دونيها" (Duneha) التي تقدم دعم التعليم المنزلي للآباء في دبي.
"أمينة"، وهي مغتربة أمريكية وأم لخمسة أطفال، جميعهم تلقوا تعليمهم في المنزل وأصبحوا الآن بالغين. شرحت ما تفعله شبكة "دونيها"، قائلة: "ننظم فعاليات جماعية بمساعدة ودعم الأسر. هناك أحداث سنوية مثل المعارض العلمية، ونوادي الكتب، والرحلات الميدانية الأسبوعية أو نصف الأسبوعية والعديد من الأنشطة الأخرى".
وقد أنشأت "جيل"، وهي مغتربة بريطانية أسست وتدير مجتمع "كيف هوم سكولنج" (Cave Homeschooling)، برنامجاً للكشافة في الإمارات العربية المتحدة مؤخراً لمنح الطلاب مزيداً من الفرص. وأفادت: "إنه برنامج شامل للغاية ومفتوح للجميع. يمكن للآباء التطوع ويمكن للطلاب الحصول على شاراتهم. ومؤخراً، كان لدينا نشاط حيث كتب الأطفال رسائل إلى أطفال فلسطينيين اللذين كانوا يتلقون المشورة في مصر. وكان العديد منهم لطيفين ومؤثرين حقاً".
كما تنظم الجمعية رحلات المشي لمسافات طويلة وحملات التنظيف لضمان تواصل الطلاب مع الطبيعة. وفي الأسبوع الماضي، قام الأطفال بالمشي لمسافات طويلة في حديقة "مشرف".
التحديات
ومع ذلك، اتفق جميع الآباء بالإجماع على وجود العديد من التحديات في مسار التعليم المنزلي. شاركت "جيل" كيف كانت تساعد ابنها البالغ من العمر 19 عاماً، والذي يدرس الآن في الجامعة، من خلال عرض تقديمي على "باوربوينت". قالت: "بصفته أحد المتعلمين في المنزل، لم يضطر أبداً إلى تقديم عرض تقديمي. لا يمتلك أي والد يدرس أطفاله في المنزل جميع الإجابات أو المهارات. كما نتعلم أثناء تقدمنا وهذا هو السبب في أنه من المهم جداً الحصول على دعم مجتمع التعليم المنزلي. يتعلم الجميع من بعضهم البعض".
ويدير مجتمع "كيف" أيضاً برنامجاً إرشادياً للآباء والأمهات الذين يستكشفون خيار التعليم المنزلي ويدعمهم بالموارد.
بالنسبة لـ"تارا"، فإن أحد أكبر التحديات التي تواجهها هو تعليم أطفالها المستقبلي. وأوضحت: "تريد ابنتي الالتحاق بمدرسة الطهي. لقد رسمنا بالفعل مسارها. ستكتب امتحانات الثانوية العامة الخاصة بها ثم تتقدم بطلب الالتحاق بمدرسة طهي محلية".
"ومع ذلك، يريد ابني أن يصبح مهندس سيارات. نحن هنود، ولكنني سمعت أنه في الهند، إذا أراد ابني الالتحاق بكلية الهندسة، يتعين علينا تقديم كشوف الدرجات لجميع سنوات الدراسة. وهذا غير ممكن بالنسبة للأطفال الذين يتلقون تعليمهم في المنزل. وهناك العديد من الجامعات المحلية أيضاً والتي لن تقبل الطلاب الذين لا يحملون كشوف الدرجات. لذا فإننا ما زلنا نستكشف خيارات أخرى".
وأوضحت "جيل" أن التعليم المستقبلي هو أحد التحديات الرئيسية عندما يتعلق الأمر بالتعليم المنزلي. وأضافت: "يعتمد الأمر على المسار الذي يرغب الوالد والطالب في اتباعه. بالنسبة للمناهج الدراسية في المملكة المتحدة، يمكنهم التقدم لامتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي والالتحاق بجامعة بريطانية. بالنسبة للجامعات الأمريكية أيضاً، الأمر سهل إلى حد ما. ومع ذلك، مع الجامعات المحلية، يكون الأمر أصعب قليلاً. نحن نقدّم المشورة لكل أسرة ونساعدهم في المسار الذي يريدون اتباعه".