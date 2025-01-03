تجارب التعليم المنزلي في الإمارات: نجاح وتحديات

"قبل الكورونا، كان ما يقارب 3 ملايين طفل يتلقون تعليمهم في المنزل على مستوى العالم. وفي عام 2022، كان لدى الولايات المتحدة 3.4 مليون طالب يتلقون تعليمهم في المنزل، وفي المملكة المتحدة، ارتفعت الأرقام بنسبة 34 % إلى حوالي 100 ألف. وربما يكون الإجمالي الحقيقي أعلى من ذلك. وبحلول العام المقبل، سيصل عدد الطلاب الذين يتعلمون خارج المدرسة إلى 5 ملايين طالب. ويعكس هذا التحول فهماً متزايداً بأن التعليم ليس مقاساً واحداً يناسب الجميع. ويعني ظهور المنصات عبر الإنترنت، والفصول الدراسية الافتراضية، والمناهج المخصصة أن الأسر لديها الآن سيطرة أكبر على كيفية، ومتى، وماذا يتعلم أطفالها".