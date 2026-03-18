تأجيل العودة إلى الإمارات: أولياء أمور يختارون "التعلم عن بعد" من بلدانهم الأم

أفاد بعض أولياء الأمور الذين يدرس أبناؤهم في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنهم قد يمددون فترة إقامتهم في بلدانهم الأم ومواصلة "التعلم عن بعد" من هناك، وذلك بعد أن أعلنت السلطات استمرار الحصص الدراسية عبر الإنترنت في جميع أنحاء الدولة لمدة أسبوعين بعد انتهاء عطلة الربيع.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت أن التعلم عن بعد سيظل سارياً في المدارس ومؤسسات التعليم العالي لضمان سلامة الطلاب والحفاظ على استمرارية التعليم. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار سابق بتقديم موعد عطلة الربيع للطلاب والكادر التعليمي.
وكانت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد ذكرتا أن العطلة ستمتد من 9 مارس إلى 22 مارس، مع تحديد موعد استئناف الحصص الدراسية وساعات العمل الرسمية يوم الاثنين الموافق 23 مارس.
يُذكر أن الفصول الدراسية قد انتقلت في البداية إلى الإنترنت اعتباراً من 2 مارس في أعقاب الهجمات الإيرانية على دول الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. وتم تمديد هذا الإجراء حتى 6 مارس قبل أن تعلن السلطات عن عطلة الربيع المبكرة.
بالنسبة لبعض العائلات التي سافرت إلى الخارج خلال العطلات، فإن هذا التمديد يعني إعادة التفكير في خطط العودة.
قالت ديفيشا مودي، التي سافرت إلى مومباي في 11 مارس، إن القرار دفع عائلتها للبقاء في الهند لفترة أطول قليلاً حتى يتمكن ابنها من مواصلة حضور الحصص عبر الإنترنت من هناك.
وأضافت: "لقد جئنا إلى مومباي في 11 مارس، حيث تعيش عائلتي وعائلة زوجي هنا. ولكن بعد الإعلان عن تمديد التعلم عن بعد، قررت البقاء هنا لمدة أسبوعين آخرين. لن يكون الأمر صعباً علينا؛ فابني لديه جهازه اللوحي (iPad)، ونحن في منزل تتوفر فيه شبكة Wi-Fi، كما أن التوقيت مناسب نظراً لوجود فارق زمني قدره ساعة ونصف فقط".
ومع ذلك، أشارت إلى أن الحفاظ على تركيز الأطفال على الدراسية خلال ما يفترض أن يكون زيارة عطلة قد يمثل تحدياً: "عندما يعود الأطفال إلى وطنهم في الهند، يتغير مزاجهم. نحن نأتي إلى هنا غالباً لقضاء العطلات، لذا فإن جعلهم يجلسون ويعملون ويحافظون على روتين معين يمكن أن يكون تحدياً، خاصة مع وجود أبناء العمومة حولهم. فالأطفال ليسوا دائماً في مزاج للدراسة".
أما بالنسبة لعائلات أخرى، فقد أدت اضطرابات السفر إلى تعقيد الخطط بشكل أكبر. فقد سافرت بايشالي موخيرجي إلى الهند لتوصيل والديها إلى كولكاتا، لكن إلغاء الرحلات الجوية أجبر العائلة على إعادة حجز رحلتهم إلى بنغالورو بدلاً من ذلك.
وقالت: "وصلنا إلى بنغالورو في 15 مارس ومن المقرر أن نعود في الثاني والعشرين، لكننا سنبقى على الأرجح لأسبوع آخر على الأقل، إذا سمحت شركة زوجي (آشيش) له بالعمل من المنزل".
وتابعت: "على الرغم من أن اتصال الإنترنت وفارق التوقيت لا يشكلان عوائق كبيرة، إلا أن التعلم عن بعد ليس كالحضور الفعلي". وأوضحت أن التعلم عبر الإنترنت يعمل بشكل أفضل مع الطلاب الأكبر سناً، بينما يحتاج الأطفال الأصغر سناً في كثير من الأحيان إلى مزيد من الإشراف الأبوي.
وأضافت بايشالي: "بعض المدارس والطلاب فعالون جداً في هذا النظام. هناك أطفال يدرسون بنظام التعليم المنزلي أيضاً، ولكن في حالتي، كما هو الحال مع الأطفال الأصغر سناً، يجب أن أجلس مع ابني للإشراف على عمله. أعتقد أن التعليم عبر الإنترنت يعمل بشكل أفضل مع طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية. وأنا أعلم أن المدارس تبذل قصارى جهدها في مثل هذا الوقت".
بالنسبة لـ نيهاريكا داس، أدى الوضع إلى انقسام العائلة بين دولتين. فقد سافرت إلى دلهي مع ابنها الأصغر لزيارة والديها المريضين، بينما بقي ابنها الأكبر في دبي مع والده للاستعداد لامتحاناته المدرسية النهائية.
وقالت: "ابني الأكبر في الصف الثاني عشر، وهذا وقت حرج بالنسبة له. لديه الكثير من المواد الدراسية التي يجب إنهاؤها ويقضي معظم وقته في المراجعة في المنزل، حيث تبدأ امتحاناته في 27 أبريل".
ورغم أن منظمة البكالوريا الدولية (IB) قد مددت موعدها النهائي لمدة شهر، إلا أن داس أشارت إلى أنه من الناحية العملية لا يزال الطلاب يواجهون جداول زمنية ضيقة. وقالت: "لا يزال يتعين على المدارس تحميل بيانات الطلاب بحلول 15 أبريل، لذا لا يملك الطلاب في الواقع سوى أسبوع أو أسبوعين لإجراء المراجعات".
بينما يمكن لابنها الأصغر حضور الحصص عبر الإنترنت من الهند، قالت داس إن ظروف عائلتها تعني أنها ستعود على الأرجح إلى دبي قريباً.
وأوضحت: "بينما يمكن لابني الأصغر متابعة الدراسة عبر الإنترنت من هنا، إلا أن ابني الأكبر موجود في الإمارات وأريد أن أكون معه خلال هذه الفترة الحاسمة قبل المرحلة النهائية من امتحاناته. كما أننا نقيم في منزل أحد الأقارب هنا، وبالرغم من أن الحصص عبر الإنترنت، فإنه ليس من السهل إشغال غرفة طوال اليوم الدراسي بينما لكل فرد جداوله الخاصة. بكل بساطة، إدارة الأمور أسهل من مقر إقامتنا في دبي".