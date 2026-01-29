بين ملاعب التنس وحصص الموسيقى.. "تكدس الأنشطة" يسرق الطفولة

في المنازل بجميع أنحاء الإمارات، يكاد الأطفال يلقون حقائبهم المدرسية حتى يغادروا مرة أخرى؛ إلى ملاعب التنس، وغرف الموسيقى، وحمامات السباحة، وحصص اللغات.

بالنسبة للعديد من العائلات، أصبحت الأنشطة اللاصفية (CCAs) جزءاً محورياً من الطفولة، حيث تصل رسائل بريد إلكتروني جديدة من المدارس إلى صناديق بريد الوالدين مع بداية كل فصل دراسي تقريباً — سواء كانت هذه الأنشطة مشمولة في الرسوم المدرسية، أو تتطلب دفعاً إضافياً، أو يتم ترتيبها عبر مزودين خارجيين يختارهم الآباء.

ولكن مع ازدياد ازدحام الجداول الزمنية للطلاب، لا يكمن التحدي الآن في ما إذا كان يجب أن يكون الأطفال نشيطين أم لا، بل في ما إذا كانت جداولهم تترك مساحة كافية للراحة، والخيال، ومجرد ممارسة طفولتهم ببساطة.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

الأنشطة ليست من أجل الضغط، بل من أجل الغاية

بالنسبة لـ "أريجيت ناندي"، وهو والد مقيم في دبي، لم يكن تسجيل ابنه في أنشطة متعددة يهدف أبداً إلى الضغط عليه، بل كان يتعلق بالغاية والهدف.

ويوضح ناندي أن "الأطفال يفيضون بالطاقة"، وأن الأنشطة تساعد في "توجيه طاقتهم في الاتجاه الصحيح وإبعادهم عن الشاشات". كما يؤكد أن ابنه يستمتع بصدق بروتينه المزدحم، وأنهم يتحققون بانتظام مما إذا كان يشعر بالتعب.

ومع ذلك، فإن هذا الروتين يبدو مكثفاً: التنس في الساعة السادسة صباحاً قبل المدرسة يوم الاثنين، والسباحة في منتصف الأسبوع، والجيتار أيام الأحد، بالإضافة إلى حصص اللغة العربية، وجلسات تقديم العروض التقديمية (على طراز TED)، والتدريب الخاص الذي يملأ بقية الأيام.

ورغم ذلك، يقول ناندي إن ابنه لا يزال يقدر "وقت اللعب الحر في الحديقة"، وهو توازن تحاول الأسرة حمايته بوعي.