بين اجتماع العمل وحصّة العلوم.. بيوت الإمارات "خلايا نحل" رقمية

استأنفت المدارس في جميع أنحاء الإمارات الفصل الدراسي الجديد عبر الإنترنت، ولكن بالنسبة للعديد من العائلات، أدى هذا التحول مرة أخرى إلى طمس الخطوط الفاصلة بين المنزل والعمل والمدرسة.

تحولت طاولات الطعام إلى مكاتب مشتركة، وغرف النوم إلى زوايا هادئة للدروس، ويوازن الآباء بين مواعيد العمل النهائية والإشراف على تعلم أطفالهم’.

بدأت مدارس المناهج الدولية فصلها الدراسي الثالث افتراضيًا، بعد توجيهات للمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء. مددت الدولة التعلم عن بعد لجميع الطلاب حتى الجمعة 3 أبريل، مع إعطاء الأولوية للسلامة وسط التطورات الإقليمية المستمرة. تأتي هذه الخطوة بعد انتقال سابق إلى الفصول الدراسية عن بعد في 2 مارس وعطلة ربيعية لاحقة استمرت حتى 22 مارس.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

بالنسبة للآباء العاملين، فإن العودة إلى التعلم عبر الإنترنت تعني إعادة تشكيل الروتين اليومي — غالبًا أثناء التنقل. يعتمد البعض على المساعدة المنزلية، بينما يسجل آخرون الدخول إلى الاجتماعات من أسطح المطبخ، مع إبقاء عين على رسائل البريد الإلكتروني والأخرى على شاشات أطفالهم’.

بين مكالمات العمل وتشتت الانتباه

بالنسبة لـ لوسي جرانت، المقيمة في سبرينغز، بدأ اليوم بشكل واعد، حيث ساعدت الدروس المنظمة الأطفال على العودة بسهولة إلى التعلم. ولكن مثل العديد من الآباء، سرعان ما أدركت أن التعلم المستقل يتطلب إشرافًا أوثق مما يبدو.

“بدأ الصباح بشكل جيد، حيث أبقت الجلسات المباشرة من المعلمين ابني منخرطًا ومركزًا. لاحقًا، قامت المعلمة بتحميل مهام على تطبيق Toddle ليقوم الأطفال بإكمالها. اعتقدت أن ابني كان يعمل عليها بينما كنت أتعامل مع عمل مكتبي في الطابق السفلي. كان زوجي مشغولًا بمكالماته العملية أيضًا. ثم، فجأة سمعت صوت شيء يتساقط في الطابق العلوي. بدافع الفضول، ذهبت لأتحقق ووجدته في غرفته، الباب مغلقًا، يرمي السهام على لوحة السهام!”