بين اجتماع العمل وحصّة العلوم.. بيوت الإمارات "خلايا نحل" رقمية

استأنفت المدارس في جميع أنحاء الإمارات الفصل الدراسي الجديد عبر الإنترنت، ولكن بالنسبة للعديد من العائلات، أدى هذا التحول مرة أخرى إلى طمس الخطوط الفاصلة بين المنزل والعمل والمدرسة.
تحولت طاولات الطعام إلى مكاتب مشتركة، وغرف النوم إلى زوايا هادئة للدروس، ويوازن الآباء بين مواعيد العمل النهائية والإشراف على تعلم أطفالهم’.
بدأت مدارس المناهج الدولية فصلها الدراسي الثالث افتراضيًا، بعد توجيهات للمؤسسات العامة والخاصة على حد سواء. مددت الدولة التعلم عن بعد لجميع الطلاب حتى الجمعة 3 أبريل، مع إعطاء الأولوية للسلامة وسط التطورات الإقليمية المستمرة. تأتي هذه الخطوة بعد انتقال سابق إلى الفصول الدراسية عن بعد في 2 مارس وعطلة ربيعية لاحقة استمرت حتى 22 مارس.
بالنسبة للآباء العاملين، فإن العودة إلى التعلم عبر الإنترنت تعني إعادة تشكيل الروتين اليومي — غالبًا أثناء التنقل. يعتمد البعض على المساعدة المنزلية، بينما يسجل آخرون الدخول إلى الاجتماعات من أسطح المطبخ، مع إبقاء عين على رسائل البريد الإلكتروني والأخرى على شاشات أطفالهم’.
بالنسبة لـ لوسي جرانت، المقيمة في سبرينغز، بدأ اليوم بشكل واعد، حيث ساعدت الدروس المنظمة الأطفال على العودة بسهولة إلى التعلم. ولكن مثل العديد من الآباء، سرعان ما أدركت أن التعلم المستقل يتطلب إشرافًا أوثق مما يبدو.
“بدأ الصباح بشكل جيد، حيث أبقت الجلسات المباشرة من المعلمين ابني منخرطًا ومركزًا. لاحقًا، قامت المعلمة بتحميل مهام على تطبيق Toddle ليقوم الأطفال بإكمالها. اعتقدت أن ابني كان يعمل عليها بينما كنت أتعامل مع عمل مكتبي في الطابق السفلي. كان زوجي مشغولًا بمكالماته العملية أيضًا. ثم، فجأة سمعت صوت شيء يتساقط في الطابق العلوي. بدافع الفضول، ذهبت لأتحقق ووجدته في غرفته، الباب مغلقًا، يرمي السهام على لوحة السهام!”
قالت جرانت إن هذه اللحظة عكست مدى سرعة تشتت الأطفال عندما يُتركون بمفردهم، حتى لو بدا أنهم يسيرون على الطريق الصحيح.
“عندما واجهته بلطف، فتح دفتر التمارين الخاص به ليُظهر لي أنه قد أكمل بالفعل نصف المهام وكان يأخذ استراحة قصيرة لإعادة شحن طاقته. الأطفال مشاغبون... يمكنهم اختلاق أكثر الأعذار إبداعًا.”
تعكس تجربتها إيقاعًا مألوفًا في العديد من المنازل الإماراتية — دروس افتراضية منظمة تتخللها لحظات تشتت، مما يتطلب من الآباء التدخل بين التزاماتهم الخاصة.
بالنسبة للعائلات الكبيرة، يتضاعف التحدي. وصفت نكهت مالك، وهي أم لأربع بنات، كيف أصبح منزلها الآن يعمل كعدة فصول دراسية تعمل في وقت واحد.
“جميع بناتنا الأربع يدرسن عن بعد حاليًا، وقد غيّر ذلك إيقاع منزلنا بالكامل. يجب أن أجلس مع ابنتنا ذات الخمس سنوات طوال فصولها الدراسية، متوقفة عن كل شيء آخر — حتى الأعمال المنزلية والطبخ، فقط لمساعدتها على المواكبة. الأمور البسيطة مثل كتم الصوت وإلغاء كتمه لا تزال صعبة عليها أن تديرها بمفردها، لذا فهي تحتاج إلى إشراف مستمر.
كل واحدة من بناتي لديها جهازها الخاص، وهنّ موزعات في غرف مختلفة، يتبعن جداول زمنية مختلفة تمامًا. تبدأ الصغرى في وقت مبكر من الساعة 8 صباحًا، بينما تسجل ابنتي في الصف الثامن دخولها في حوالي الساعة 8:30 أو 8:45 صباحًا. الاثنتان الأكبر سنًا تحضران دروس الجامعة، لذا من الصباح حتى بعد الظهر، يبدو المنزل وكأنه تحول إلى فصول دراسية متعددة تعمل في وقت واحد. الصغرى، على وجه الخصوص، لديها جلسات متتالية وكانت تعاني حقًا هذا الصباح — لقد كانت متحمسة جدًا للعودة إلى المدرسة بعد العطلة الطويلة.
لقد كان الأمر صعبًا علينا كوالدين أيضًا. إذا كان لدى زوجي مقابلة أو اجتماع عمل مهم، فغالبًا ما يضطر إلى التنقل من غرفة إلى أخرى — أحيانًا حتى إلى المطبخ — فقط ليجد مساحة هادئة. إدارة احتياجات الجميع في نفس الوقت كانت مرهقة هذا الصباح.”
يسلط سردها الضوء على الضغط اللوجستي الذي تواجهه العديد من العائلات — من توفر الأجهزة وتعارض الجداول الزمنية إلى التكيف العاطفي للأطفال الأصغر سنًا الذين يعودون إلى الشاشات بعد استراحة.
في غضون ذلك، تقول المدارس إن الانتقال كان سلسًا إلى حد كبير، وإن لم يخلُ من عقبات اليوم الأول المتوقعة.
قالت أنيتا ستيوارت، مديرة مدارس دبي البرشاء، “لقد كانت بدايتنا إيجابية ومشجعة بشكل عام، حيث انضم الغالبية العظمى من الطلاب إلى فصولهم وتواصلوا مع معلميهم منذ البداية.
كما هو متوقع في اليوم الأول، نشهد عددًا صغيرًا من التعديلات العملية والعاطفية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى الأجهزة في المنزل وموازنة التعلم ضمن الروتين العائلي المزدحم. يتم التعامل مع هذه الأمور بسرعة من خلال المتابعة المباشرة مع العائلات، ونحن نقدم دعمًا إضافيًا، بما في ذلك الأجهزة المعارة عند الحاجة.”
لدعم المشاركة المستمرة وتقليل إجهاد الشاشة، توفر المدارس تجربة تعليمية متنوعة ومنظمة بعناية. “يشمل ذلك فترات راحة منتظمة، وتوازنًا بين التعلم المباشر والمستقل، وأنشطة تشجع الإبداع والابتعاد عن الأجهزة.”
كما تقدم المدارس الدعم للمعلمين الذين يتكيفون مع هذا التحول.
“يظل دعم معلمينا أولوية. تساعد عمليات الفحص المنتظمة والتعاون والتواصل المفتوح الفرق على الاستجابة بسرعة وفعالية. يواصل الزملاء دعم بعضهم البعض، وتبادل أفضل الممارسات، والتكيف حسب الحاجة، مما يضمن معالجة أي تحديات على الفور،” أضاف ستيوارت.
بالتوازي، تعمل المؤسسات على تعزيز التواصل مع أولياء الأمور. تطلق بعض المدارس بوابات إلكترونية مخصصة تجمع المعلومات الأساسية — من الجداول الزمنية وإرشادات الحضور إلى جهات اتصال المعلمين والدعم الفني.
قال إيان والاس، مدير التعليم في كوجنيتا الشرق الأوسط: "نعلم أن العائلات تقدر الوضوح والاتساق والثقة في مثل هذه الأوقات. لذلك، تم تصميم نهجنا بعناية لضمان استمرار الطلاب في الاستفادة من الروتين الواضح والتعليم عالي الجودة والتواصل المنتظم مع معلميهم ومجتمع المدرسة.
بالاعتماد على خبرتنا التعليمية العالمية عبر شبكة مدارسنا، نحن قادرون على الجمع بين إطار عمل قائم على البحث والمرونة للمدارس للتكيف مع احتياجات طلابها’، مع الحفاظ على التميز والاستمرارية في جميع مدارسنا. والأهم من ذلك، ستساعد بوابات أولياء الأمور المخصصة لدينا على ضمان حصول العائلات على إرشادات واضحة وعملية والشعور بالدعم الكامل طوال تجربة التعلم عبر الإنترنت.”