بوابة المستقبل.. انطلاق دورات اليوم الاستباقي لقمة الشارقة الدولية

أعلنت أكاديمية الشارقة للتعليم، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عن فتح باب التسجيل الرسمي في سلسلة الدورات التدريبية المتقدمة التي ستُعقد في 13 فبراير المقبل، ضمن فعاليات "اليوم الاستباقي" للدورة الخامسة من "قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم". وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لانطلاق أعمال القمة الرئيسية المقررة يومي 14 و15 فبراير 2026، بمقر الأكاديمية في المدينة الجامعية بالشارقة.

مسارات مهنية

صُممت دورات اليوم الاستباقي لتشكل مساراً مهنيًا متقدماً يستهدف كافة أطراف المجتمع التربوي في دولة الإمارات، من معلمين، وقيادات مدرسية، وصناع سياسات تربوية، وباحثين. وتركز الجلسات، التي يقدمها كوكبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين، على محاور استراتيجية تشمل جودة التعليم، فاعلية الممارسات التعليمية، ورفاه المتعلم، بما يصب في خدمة صناعة القرار المستند إلى الأدلة، وتعزيز مواءمة السياسات التعليمية مع الواقع الميداني، لتحقيق أثر مستدام ينهض بالمنظومة التعليمية ككل.

رؤية قيادية

وفي تصريح لها حول أهمية هذه المبادرة، أكدت الأستاذة الدكتورة بولين تايلور غاي، مدير أكاديمية الشارقة للتعليم، أن هذه الدورات تمثل منصة استثنائية للارتقاء بالعمل التربوي، قائلة: "تمثل دورات اليوم الاستباقي مساحة منظّمة للتفكير والتفاعل وبناء المعرفة المشتركة، حيث تدمج بين البحث العلمي والممارسة الميدانية، وتربط الخبرات العالمية بالسياق المحلي لدولة الإمارات. إن هذا اليوم هو مكوّن أساسي في بنية القمّة ورؤيتها، ويهدف إلى تمكين المعلّمين والقيادات من إدارة التّغيير بوعي وثقة، انطلاقاً من إيماننا بأنّ الإنسان هو جوهر العملية التعليمية ومحورها الأصيل".