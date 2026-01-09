بمواعيد منسية وزحام مفاجئ.. أولياء أمور الطلاب يواجهون تغيير توقيت صلاة الجمعة

واجه العديد من أولياء الأمور في جميع أنحاء الإمارات زحاماً مرورياً كثيفاً يوم الجمعة (9 يناير) — وهو اليوم الأول لتطبيق جداول الانصراف المدرسية المعدلة بعد تغيير توقيتات صلاة الجمعة. وبينما تمكن البعض من إعادة ترتيب التزامات العمل، وجد آخرون أنفسهم عالقين في زحام مروري وعادوا متأخرين إلى مكاتبهم.

نُقلت صلاة الجمعة في الإمارات إلى وقت أبكر، من الساعة 1:30 ظهراً إلى 12:45 ظهراً، مما دفع المدارس لتعديل أوقات الانصراف وفقاً لذلك.

كانت المقيمة في أبوظبي، سورومي، واحدة ممن واجهن زحاماً مرورياً كثيفاً أثناء تنقلها. وقالت: "أعمل في مدينة أبوظبي، والمدرسة قريبة جداً مني". وأضافت: "أصطحب ابنتي وأوصلها إلى منزلنا في جزيرة الريم. عادةً ما تستغرق الرحلة بأكملها حوالي ساعة، لكن اليوم كان الوضع سيئاً جداً على الطرقات. استغرق الأمر حوالي ساعتين للعودة إلى مكتبي."

كانت تجربة مماثلة للمقيمة في دبي، زينب حسين. وقالت إن الرحلة القصيرة التي تستغرق عادة 10 دقائق بين مدرسة أطفالها ومنزلها في جميرا استغرقت حوالي 45 دقيقة. وقالت: "كان هناك زحام مروري في كل مكان". وأضافت: "كان الناس يطلقون أبواق سياراتهم... أعتقد أن السبب هو أنه كان اليوم الأول لتطبيق التوقيتات المعدلة، لكنني آمل أن تتحسن الأمور الأسبوع المقبل. أشعر أنه كان سيكون أفضل بكثير لو تمكن الأطفال من الصلاة في المساجد القريبة من المدارس. هذا سيجعل أيام الجمعة مريحة للجميع."

توقيتات فاتت

بالنسبة للبعض، تسببت تغييرات التوقيت في مشاكل في الجدولة. كان لدى الوافد الهندي محمد إقبال موعد ينتهي في الساعة 11:15 صباحاً. وقال: "اعتقدت أن لدي وقتاً كافياً لاصطحابهم بعد اجتماعي"، مشيراً إلى أن دوام مدرسة أطفاله كان ينتهي عادةً في الساعة 12 ظهراً.

وأضاف: "نسيت تماماً أن التوقيتات قد تغيرت. أدركت ذلك فقط عندما رأيت رسائل على مجموعة واتساب الخاصة بالمدرسة. لذلك، طلبت من صديقي أن يصطحب الأطفال. لحسن الحظ، كان متفرغاً وتمكن من الذهاب".

تحديات يواجهها أولياء الأمور والأطفال

سلطت المقيمة في دبي هاريثا فرزانا الضوء على التحديات التي تواجه الأطفال الأصغر سنًا. فبينما تغيرت مواعيد ابنتها الكبرى بـ 30 دقيقة فقط، كانت ساعات الجمعة تمثل مشكلة كبيرة لابنها الأصغر. قالت: