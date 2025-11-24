بمشروع حماية الغاف..طلاب الإمارات يتوجون بالذهب في أولمبياد الروبوتات العالمي

عاد مجموعة من ثمانية طلاب إماراتيين إلى الوطن منتصرين، حاملين معهم ميدالية ذهبية بعد تفوقهم على 192 دولة أخرى في تحدي First Global 2025 الذي أقيم مؤخرًا في مدينة بنما.
الطلاب الفائزون هم ريا مهرا (من كلية دبي)، آريا باريك (مدرسة دلهي الخاصة، الشارقة)، آرش بانشولي (أكاديمية جيمس الحديثة)، أديتيا أناند (مدرسة الألفية الجديدة، الخيل)، كريثين ساتيا (كلية دبي)، سيمران مهرا (كلية دبي)، سريا بينوي ناير (أكاديمية جيمس الحديثة)، وأريان جويال (DIA Emirates Hill).
مشروعهم، المسمى 'STASH'، هو نظام للحفظ البيولوجي مصمم لحماية الأنواع المهددة بالانقراض مثل شجرة الغاف دون الاعتماد على التجميد أو الكهرباء. فازوا بميدالية ذهبية في فئة التكنولوجيا والابتكار الجديدة في المسابقة التي تعتبر على نطاق واسع 'أولمبياد الروبوتات'، حيث تجمع بعض من أذكى العقول الشابة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وصف الطلاب مشروعهم الفائز - الذي سيتم تسجيل براءة اختراعه قريبًا - كنظام حفظ منخفض التكلفة. يستخدم STASH هيدروجيلات ألجينات الصوديوم، التي تفضل احتباس الماء والمرونة.
“يقوم STASH بتغليف الخلايا الحية في حبيبات محمولة ومنخفضة التكلفة تحافظ على الحيوية لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام، مما يتيح النقل الآمن حتى إلى المناطق النائية. مدمج مع تحليل حيوية الخلايا المعتمد على الذكاء الاصطناعي ومدعوم بمجموعة ميدانية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، يوفر STASH طريقة صديقة للبيئة وشاملة عالميًا لحفظ الحياة، خلية واحدة في كل مرة”، أوضحوا، مشيرين إلى أن STASH يمكن استخدامه عند نقل أشجار الغاف.
الغاف (الاسم العلمي Prosopis cineraria) هو شجرة تتحمل الجفاف، ويمكن أن تبقى خضراء حتى في البيئات الصحراوية القاسية. تم إعلانها الشجرة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2008 بسبب أهميتها الثقافية والتقليدية في بيئة الصحراء في البلاد. يمكن لأشجار الغاف، التي لها خصائص طبية، أن تعيش حتى ١٢٠ عامًا في المتوسط.
بذل الطلاب كل ما في وسعهم للمنافسة. معًا، قضوا أكثر من ٣٠٠ ساعة في التحضير المكثف للتحدي الدولي. تم دعم تدريبهم المكثف من قبل شركة Unique World Robotics، الشريك الرسمي للتدريب لفريق الإمارات، الذي لعب دورًا رئيسيًا في توجيه الطلاب من خلال الجوانب التقنية والاستراتيجية والتصميمية للمنافسة.
تم تقييم مشروعهم الفائز من قبل لجنة من الخبراء، بما في ذلك أساتذة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وعلماء من شركة Lam Research، الذين اعترفوا بالابتكار والقابلية العالمية لتطبيق STASH.
قال قائد الفريق آرش بانشولي: “كان الفوز بالميدالية الذهبية نتيجة لساعات لا تحصى من التعاون والتجريب والعمل الجماعي. نحن فخورون ليس فقط بالميدالية، ولكن بخلق حل يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا للتنوع البيولوجي والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.”
قالت سيمران ميهرا، البالغة من العمر خمسة عشر عامًا، وهي طالبة في السنة الحادية عشرة في كلية دبي، لـالخليج تايمز: “لقد قضينا أربعة أشهر في التحضير للمنافسة. كنا جميعًا ملتزمين بالمشروع وقد أثمر ذلك.”
أضاف المدرب محمد مختار: “هذا الانتصار هو شهادة على التفاني والابتكار الاستثنائي لمبتكرينا الشباب. لقد جعلوا الأمة فخورة وأظهروا أن الطلاب الإماراتيين يمكنهم المنافسة على أعلى مستوى في الساحة العالمية.”
قال مختار إن الخطوة التالية للفريق هي الحصول على براءة اختراع للمشروع.
تم إنشاء تحدي First Global في عام ٢٠١٦ من قبل رجل الأعمال والمهندس الأمريكي دين كامين، الذي يُعرف على نطاق واسع كأحد مخترعي جهاز النقل البشري Segway. إنها منافسة دولية للروبوتات على غرار الأولمبياد تُقام في بلد مختلف كل عام. تهدف المنافسة أيضًا إلى تعزيز الفهم والتعاون بين شباب العالم أثناء استخدامهم لقدراتهم لحل مشاكل العالم.