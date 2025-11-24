بمشروع حماية الغاف..طلاب الإمارات يتوجون بالذهب في أولمبياد الروبوتات العالمي

“يقوم STASH بتغليف الخلايا الحية في حبيبات محمولة ومنخفضة التكلفة تحافظ على الحيوية لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام، مما يتيح النقل الآمن حتى إلى المناطق النائية. مدمج مع تحليل حيوية الخلايا المعتمد على الذكاء الاصطناعي ومدعوم بمجموعة ميدانية مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، يوفر STASH طريقة صديقة للبيئة وشاملة عالميًا لحفظ الحياة، خلية واحدة في كل مرة”، أوضحوا، مشيرين إلى أن STASH يمكن استخدامه عند نقل أشجار الغاف.