بعد 25 عاماً: مدرسة في الشارقة تواصل مشوارها مع 4 من مؤسسيها
تحتفل مدرسة في الشارقة بمرور 25 عاماً على تأسيسها، حيث لا يزال أربعة من أصل 15 من مؤسسيها يعملون في المدرسة. بدأت المدرسة في عام 2000 بـ 140 طالباً فقط، والآن تدرّس أكثر من 6000 طالب، ولديها أكثر من 400 معلم.
قالت "فاندانا مارواها"، مديرة مدرسة دلهي الخاصة، والتي كانت تعمل في المدرسة منذ اليوم الأول: "أكثر من 40 في المائة من معلمينا الحاليين أكملوا 15 إلى 20 عامًا في هذا المعهد. بالنسبة لنا، المدرسة ومجتمعها مثل الأسرة".
بدأت "كامنا كاتوتش" حياتها المهنية كمعلمة للغة الهندية، وعملت مع هيئة الخدمات العامة لمدة 25 عامًا أيضًا. وقد تدرجت في الرتب لتشغل مناصب قيادية مختلفة، بما في ذلك منصب المشرف.
بالنسبة لكامنا، طلابها هم "أطفالها". وقالت: "أكثر ما أسعدني هو رؤية أطفالي يكبرون ويحققون أحلامهم".
"أحدهم ممثل في الهند، وآخر يعمل في جوجل، والعديد منهم يعملون في بعض أكبر الشركات في العالم. يسعدني عندما يرسلون لي رسائل ويتحدثون عن كيفية تذكرهم لبعض الأشياء التي علمتهم إياها."
يتذكر "شانموغان كوتيبات"، الذي كان يعمل محاسبًا في المدرسة، كيف كان يزور موقع بناء الحرم الجامعي كل يومين في عام 1999.
وقال "في ذلك الوقت كانت المنطقة مهجورة تماما ولم يكن هناك طريق ممهد يؤدي إلى مبنى المدرسة، وفي اليوم الأول الذي ذهبت فيه إلى هناك علقت سيارتي في الرمال وساعدني عمال البناء على الخروج منها، وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، رأيت المدرسة وهذه المنطقة تتطوران بشكل هائل".
يروي هشام أكرم الشيخ، أحد طلاب الدفعة الأولى في المدرسة، ذكرياته قائلاً: "لقد أنهيت الصف الحادي عشر والثاني عشر في مدرسة دبي العامة بالشارقة وكنا أول دفعة تتخرج".
"لدي أجمل الذكريات عن المدرسة وأنا متحمس للغاية للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لها. كنت قائدًا للرياضة في المدرسة وحتى أنني ذهبت إلى دلهي للعب لصالح المدرسة"، قال الخريج الذي يعمل الآن في منصب حكومي.
وأضاف الشيخ، الذي يعتبر نفسه أبًا فخورًا لابنته البالغة من العمر أربع سنوات والتي تدرس في روضة الأطفال في نفس المدرسة: "أعتقد أن أفضل ما أحببته في المدرسة هو أن التركيز لم يكن على الدراسة فقط. لقد قمنا بالعديد من الأنشطة اللامنهجية والرحلات الميدانية وأحيانًا حتى الرحلات لمشاهدة الأفلام والمسرحيات. في كل مرة أذهب فيها إلى المدرسة، أشعر بشعور رائع عندما ألتقي ببعض معلمي القدامى وأمشي في الرواق مرة أخرى".
وقال هشام إن الانضباط الذي تعلمه في المدرسة ساعده في الحياة. ويتذكر: "عندما كنا في المدرسة، كانت لدينا قواعد صارمة بشأن تلميع الأحذية ودس القمصان في الداخل. كنا أشقياء في ذلك الوقت ولم نكن نحب هذه القواعد. ولكن عندما كبرت وبدأت مسيرتي المهنية في الشركات، أدركت مدى المساعدة التي قدمها لي الانضباط في سيناريوهات العالم الحقيقي".
عرض مسرحي متقن
وتحتفل المدرسة بهذه المناسبة بعرض مسرحية يشارك فيها أكثر من 300 طالب وطالبة، وقد قام المعلمون بكتابة السيناريو وإنتاج المسرحية. وسيقوم الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عامًا بتمثيل مشاهد من حياة رواد التعليم مثل هيلين كيلر وماريا مونتيسوري، وسيتم تقديم العرض يوم السبت في قاعة الشيخ راشد.
وبحسب فاندانا، فقد عمل الطلاب والمعلمون بجد لإضفاء الحيوية على المسرحية. وقالت: "بدأت عملية كتابة السيناريو في يونيو/حزيران من هذا العام وبدأ الطلاب في التدريب في أكتوبر/تشرين الأول لأننا لم نرغب في أن يفوتوا الكثير من الدروس".
"تم وضع المشاركين في برنامج تعليمي خاص حتى يتمكنوا من تغطية المواضيع دون أن يتضرروا من دراستهم حتى لو غابوا عن الفصول الدراسية."
تم كتابة السيناريو من قبل نائبة مدير المدرسة "شيترا راغافان" ومديرة المدرسة الابتدائية برابا سوندار، وتم تنفيذ الإنتاج بأكمله - بما في ذلك تصميم المسرح والإضاءة والصوت - من قبل الطلاب والمعلمين.