بعد 25 عاماً: مدرسة في الشارقة تواصل مشوارها مع 4 من مؤسسيها

وأضاف الشيخ، الذي يعتبر نفسه أبًا فخورًا لابنته البالغة من العمر أربع سنوات والتي تدرس في روضة الأطفال في نفس المدرسة: "أعتقد أن أفضل ما أحببته في المدرسة هو أن التركيز لم يكن على الدراسة فقط. لقد قمنا بالعديد من الأنشطة اللامنهجية والرحلات الميدانية وأحيانًا حتى الرحلات لمشاهدة الأفلام والمسرحيات. في كل مرة أذهب فيها إلى المدرسة، أشعر بشعور رائع عندما ألتقي ببعض معلمي القدامى وأمشي في الرواق مرة أخرى".