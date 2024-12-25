برنامج تدريبي جديد لتعزيز جودة الخدمات الاجتماعية في دبي

وفي مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز "، قال الدكتور "أنتوني مورفي"، الأستاذ المشارك ومدير برامج علم النفس بجامعة دبي: "تم تصميم برنامج التطوير المهني لرسم خريطة لمهارات المتخصصين في الرعاية الاجتماعية في دبي، ومن خلال عملية البناء المشترك، نهدف إلى تمكين المتخصصين وتقديم ممارسات عالمية مستنيرة ومبنية على الأدلة في المجالات التي تم تحديدها من خلال البحث وتحليل مهاراتنا. كما سيوفر البرنامج للمرشحين فرصاً واسعة للتعامل مع التكنولوجيا، بالإضافة إلى المحتوى التفاعلي الشخصي، لضمان إمكانية الوصول إليه لجميع المتخصصين في الرعاية الاجتماعية".