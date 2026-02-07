بحصص مرنة ومهام خفيفة.. مدارس دبي تستعد لاستقبال شهر الصيام

مع اقتراب شهر رمضان، تستعد العائلات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لتغييرات في الروتين المدرسي — من أيام أقصر ونهايات مبكرة إلى تعديلات في النقل والأنشطة والتقييمات.
مع توقع بدء شهر رمضان 2026 حوالي 19 فبراير، رهناً برؤية الهلال، تتواصل المدارس بالفعل مع أولياء الأمور لجمع التفضيلات والتخطيط المسبق.
في جميع أنحاء دبي، تشارك المدارس روابط واستبيانات لمواعيد رمضان لمساعدة العائلات على الاستعداد.
في مدرسة أمباسادور، ينصب التركيز بقوة على رفاهية الطلاب والموظفين. “خلال شهر رمضان المبارك، تقوم المدرسة بتعديل ساعاتها لضمان رفاهية الطلاب والموظفين الصائمين،" قالت شيلا مينون، مديرة المدرسة.
وأوضحت أن أيام الأسبوع ستكون من الساعة 7:30 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا، مع انتهاء يوم الجمعة في الساعة 11:30 صباحًا، مما يسمح للجميع بـ “إدارة صيامهم بشكل مريح مع الحفاظ على المشاركة الأكاديمية.”
إلى جانب الجدول الزمني، يجلب رمضان أيضًا شعورًا قويًا بالوحدة. وصفت مينون كيف يصبح تجمع الإفطار في المدرسة لحظة رئيسية للتأمل، قائلة إن الطلاب والموظفين يجتمعون “ليس فقط لكسر الصيام ولكن أيضًا للتأمل بشكل جماعي في أهمية الشهر الفضيل.”
وأضافت أن الفصول الدراسية تركز على قيم مثل التعاطف والتقمص العاطفي والتأمل الذاتي، إلى جانب مبادرات خدمة المجتمع.
يضمن التخطيط الدقيق تخفيف العبء الأكاديمي خلال الشهر. “يتم التخطيط لرمضان مسبقًا بوقت كافٍ،” قالت مينون، مشيرة إلى أن خطط الدروس والتقييمات والمواعيد النهائية يتم إبلاغها مبكرًا حتى لا يكون هناك “ضغط إضافي خلال الشهر.” يتم الانتهاء من الأحداث الرئيسية مسبقًا للسماح للمجتمع بمراقبة رمضان “بروحه الحقيقية.”
في مدرسة ريجنت الدولية، جزء من فورتس التعليمية، يتم اتباع نهج مماثل. قال ديفيد ويليامز، مدير المدرسة، إن رمضان هو “وقت نتعامل معه بتفكير واحترام ومرونة لكل من الطلاب والموظفين.” وأوضح أنه يتم تكييف أوقات البدء والانتهاء، وتصميم الدروس لأيام أقصر حتى يظل الطلاب مركزين “دون ضغط غير ضروري.”
وأضاف ويليامز أن الاستماع إلى العائلات جزء أساسي من العملية. “في كل عام، نقوم أيضًا باستطلاع آراء أولياء الأمور حول توقيتات المدرسة خلال رمضان لضمان استمرار ترتيباتنا في تلبية احتياجات مجتمعنا المدرسي.” وقال إن الطلاب يشاركون في أنشطة مناسبة لأعمارهم تركز على التعاطف والكرم والخدمة، وغالبًا ما تشمل العائلات والمجتمع الأوسع.
كما يتم إعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين. وأشار ويليامز إلى أن المعلمين يحظون بالدعم لتخطيط “دروس وتقييمات واقعية ومتوازنة، مع التركيز على الجودة بدلاً من الكمية،” مما يخلق بيئة هادئة وداعمة للطلاب طوال الشهر.
في الأكاديمية الأمريكية للبنات، لا يقتصر الاحتفال برمضان على التعديلات فحسب، بل يشمل الاحتفال أيضًا. “رمضان هو أيضًا وقت بهيج ومجتمعي بالنسبة لنا،" قالت ليزا جونسون، المديرة.
وسلطت الضوء على الأنشطة الأخيرة والقادمة، بما في ذلك حق الليلة وتقليد ‘تحدوا تحابوا’ السنوي للصديق السري بالمدرسة، والتي تساعد على “بناء الحماس وتعزيز قيم الكرم وروح المجتمع المؤدية إلى رمضان.”