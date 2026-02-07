بحصص مرنة ومهام خفيفة.. مدارس دبي تستعد لاستقبال شهر الصيام

وأضاف ويليامز أن الاستماع إلى العائلات جزء أساسي من العملية. “في كل عام، نقوم أيضًا باستطلاع آراء أولياء الأمور حول توقيتات المدرسة خلال رمضان لضمان استمرار ترتيباتنا في تلبية احتياجات مجتمعنا المدرسي.” وقال إن الطلاب يشاركون في أنشطة مناسبة لأعمارهم تركز على التعاطف والكرم والخدمة، وغالبًا ما تشمل العائلات والمجتمع الأوسع.