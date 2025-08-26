بتقويم موحد ومناهج مطورة: هكذا تبدو خارطة طريق التعليم في مدارس الإمارات

يسرنا أن نُدخل منهج وزارة التربية والتعليم متعدد اللغات، باللغتين العربية والإنجليزية، إلى صفوفنا الدراسية في السنوات المبكرة والصف الأول هذا العام الدراسي، مُدمجين اللغتين في بيئات التعلم، والتعلم ضمن مجموعات صغيرة، وضمن نطاق أوسع. ونهدف من خلال معلمين ومساعدين تدريسيين ذوي كفاءات عالية في اللغة العربية، إلى ضمان تطور سريع لمهارات اللغتين الإنجليزية والعربية لدى طلابنا الصغار. وأضافت أن طلاب المرحلة الثانوية يكتسبون فرصًا جديدة في ريادة الأعمال والمشاركة في القطاع الصناعي. وتابعت: "على سبيل المثال، سيُتاح لطلاب الصف الثامن فرصة العمل كمتدربين لدى شركة نيكون هذا العام، ما يعني أن الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عامًا سيحظون بفرصة العمل في القطاع الصناعي كجزء من منهجنا الدراسي RDS".