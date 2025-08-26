بتقويم موحد ومناهج مطورة: هكذا تبدو خارطة طريق التعليم في مدارس الإمارات

مع إعادة فتح المدارس للعام الدراسي 2025-2026، تفتتح دولة الإمارات العربية المتحدة عصرًا جديدًا من التعلم من خلال تقويم موحد وحرم جامعي جديد ومبادرات رائدة من دمج الذكاء الاصطناعي إلى التعلم في الهواء الطلق ومتعدد اللغات.
ابتداءً من هذا العام، ستتبع جميع المدارس الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقويمًا أكاديميًا موحدًا، وهي خطوة تضمن تخطيطًا أكثر سلاسة للأسر في جميع أنحاء البلاد.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى تبسيط جداول المدارس، مما يجعل من الأسهل على الآباء تنسيق الأنشطة والعطلات والنقل، مع منح المدارس القدرة على التخطيط ونشر الموارد بكفاءة أكبر.
من الجدير بالذكر أن قطاع التعليم الخاص في دبي استقبل 16 مركزًا جديدًا للطفولة المبكرة، وست مدارس، وثلاث جامعات دولية في العام الدراسي 2025-2026. وستضيف هذه المؤسسات مجتمعةً أكثر من 11,700 مقعد دراسي جديد.
أطلقت الدولة أيضًا العديد من المبادرات التطلعية. ويساهم التركيز المشترك على الابتكار، ودمج الذكاء الاصطناعي، وتوسيع المناهج الدراسية، والتعلم التجريبي في تمهيد الطريق لعام دراسي تحولي. فمن مراكز "ستيم" الحديثة والفصول الدراسية الخارجية، إلى برامج التدريب المهني والبرامج ثنائية اللغة، توفر المدارس للطلاب فرصًا لتطوير مهارات تتجاوز الكتب المدرسية.
ومن أبرز هذه المبادرات قرار وزارة التعليم بإدخال الذكاء الاصطناعي كمادة إلزامية في جميع المدارس الحكومية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. كما تقوم العديد من المدارس الخاصة بدمج الذكاء الاصطناعي في بعض المراحل الدراسية هذا العام، مما يسلط الضوء على التركيز الوطني على إعداد الطلاب لمستقبل رقمي قائم على الابتكار.
قال جيمس إيفورد، مدير المرحلة الابتدائية في مدارس دبي الخوانيج، إن الذكاء الاصطناعي يتم وضعه ككفاءة متعددة التخصصات وليس مجرد موضوع آخر.
قال: "يُمكّن الذكاء الاصطناعي الطلاب من التفكير النقدي، والتصرف بمسؤولية، والابتكار بثقة. ويتم دمج دروس الذكاء الاصطناعي في جدولنا الدراسي منذ بداية العام الدراسي، مما يضمن تعريف الطلاب بالمفاهيم الأساسية مبكرًا. يبدأ تطبيق هذا البرنامج بطلاب المرحلة الابتدائية العليا والمتوسطة، مع توسيع نطاقه ليشمل الصفوف الدراسية الإضافية بمرور الوقت. يتفاعل الطلاب مع مفاهيم الذكاء الاصطناعي أسبوعيًا، مع تعزيزها من خلال العمل على مشاريع في مجالات الحوسبة والعلوم والتصميم."
يُعدّ الابتكار في المرافق والمناهج الدراسية أيضًا في طليعة هذا العام. وقد وصفت إميلي هوبكنسون، مديرة الكلية الإنجليزية، موجةً من التحسينات المصممة لخلق بيئات تعليمية مُلهمة.
أُعيد افتتاح العديد من مدارس برنامج ISP بمناطق تعليمية مُحسّنة، شملت فصولًا دراسية جديدة، ومختبرات، وملاعب، ومرافق رياضية، وحتى مركزًا رياضيًا جديدًا في الكلية الإنجليزية. صُممت جميع الإضافات لتحسين تعلم المناهج الدراسية، وفي الوقت نفسه، توفير مساحات جذابة للطلاب للتعلم والنجاح. مع افتتاح مبنى "ستيم" المتطور، سيستفيد كل طالب من مرافق عالمية المستوى في تكنولوجيا التصميم، والروبوتات، والرسومات، وبرنامج "ستيم". يُضفي معلمونا الجدد المتفانون، المتماشيون مع رؤيتنا للطلاب للتعلم والنجاح وإحداث فرق، طاقةً وخبرةً جديدةً على مجتمعنا. بعد عامٍ حافلٍ بنتائج قياسية في مستوى A، أصبح الطريق مُهيئًا لإنجازات وفرصٍ أكبر لكل طالب.
وتركز المدارس أيضًا على توسيع نطاق التعلم خارج الفصول الدراسية التقليدية.
سلطت ريبيكا لويس، نائبة مدير أكاديمية جيمس ويلينغتون - واحة السيليكون، الضوء على إطلاق منهج التعلم في الهواء الطلق لطلاب السنة السابعة، وهو امتداد للمبادرات التي كانت موجودة سابقًا في السنوات الابتدائية فقط.
قالت: "يشجع هذا البرنامج الطلاب على التفاعل مع الطبيعة، وتطوير مهارات حياتية عملية، وتعزيز التعاون من خلال تجارب عملية وواقعية". وأضافت: "يبدي الطلاب حماسًا كبيرًا لهذا النهج الجديد، إذ يتيح لهم استكشاف مواد دراسية كالعلوم والجغرافيا والصحة النفسية في بيئة خارجية ديناميكية. ومن خلال دمج أساليب تدريس مبتكرة كالتعلم التجريبي، والمهام القائمة على المشاريع، وأنشطة رعاية البيئة، يهدف المنهج إلى جعل التعلم أكثر جاذبية وفائدة ورسوخًا في الذاكرة. فهو لا يدعم التطور الأكاديمي فحسب، بل يعزز أيضًا النمو الشخصي، والمرونة، والعمل الجماعي - وهي مهارات أساسية للنجاح داخل الفصل الدراسي وخارجه".
كما تشهد برامج التعلم متعدد اللغات والبرامج المرتبطة بقطاعات الأعمال توسعًا ملحوظًا. وأوضحت جيني إيفانز، نائبة مدير مدرسة جيمس رويال دبي، أن المدرسة تُطبّق منهج وزارة التربية والتعليم ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية) في مرحلة السنوات المبكرة والصف الأول.
يسرنا أن نُدخل منهج وزارة التربية والتعليم متعدد اللغات، باللغتين العربية والإنجليزية، إلى صفوفنا الدراسية في السنوات المبكرة والصف الأول هذا العام الدراسي، مُدمجين اللغتين في بيئات التعلم، والتعلم ضمن مجموعات صغيرة، وضمن نطاق أوسع. ونهدف من خلال معلمين ومساعدين تدريسيين ذوي كفاءات عالية في اللغة العربية، إلى ضمان تطور سريع لمهارات اللغتين الإنجليزية والعربية لدى طلابنا الصغار. وأضافت أن طلاب المرحلة الثانوية يكتسبون فرصًا جديدة في ريادة الأعمال والمشاركة في القطاع الصناعي. وتابعت: "على سبيل المثال، سيُتاح لطلاب الصف الثامن فرصة العمل كمتدربين لدى شركة نيكون هذا العام، ما يعني أن الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عامًا سيحظون بفرصة العمل في القطاع الصناعي كجزء من منهجنا الدراسي RDS".
تغتنم مدارس في جميع أنحاء الإمارات، بما فيها مدرسة وودلم الأمريكية في عجمان، هذه الفرصة لتوسيع نطاق برامجها الأكاديمية واللامنهجية. وقد سلطت مديرة المدرسة، مرح قدورة، الضوء على المبادرات المصممة لمنح الطلاب خيارات أوسع وفرصًا أوسع للتعلم.
تم افتتاح الصف الحادي عشر، ليقدم خيارات دراسية أكثر، ودورات متقدمة مثل دورات المستوى المتقدم، ومجموعة متنوعة من المواد الاختيارية التي تناسب اهتمامات الطلاب، مثل الدراما والمناظرة والخطابة وتصميم المواقع الإلكترونية. وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ مشاريع في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) لتشجيع الابتكار والتفكير النقدي. وستُقام مجموعة متنوعة من النوادي الطلابية أسبوعيًا في جميع أنحاء المدرسة، بهدف تطوير مهارات جديدة وبناء صفات قيادية. كما سننفذ مبادرات ديناميكية في جميع أنحاء المدرسة، مثل برنامج الذكاء الاصطناعي، ومحطات التعلم، وأنشطة اختيار التعلم للطلاب. تُمكّن هذه الإضافات الطلاب من استكشاف تطبيقات عملية وجعل التعليم أكثر تفاعلية".