انفراجة لأولياء الأمور في الإمارات بشأن سن القبول المدرسي

نورا لديها طفلان يبلغان من العمر 4 و3 سنوات، وكانت تستعد لإرسالهما إلى مرحلة (FS1) والحضانة. ومع ذلك، وبموجب قواعد سن القبول الجديدة، كان من المفترض أن يذهب طفلاها إلى (FS2) و(FS1) على التوالي، وهي خطوة تشعر نورا أنهم غير مستعدين لها. وأضافت: "إن إعادة القرار إلى أيدي أولياء الأمور يمنح الأهل والمعلمين القوة لاتخاذ أفضل القرارات، مع مراعاة احتياجات كل طفل على حدة. التعليم في السنوات المبكرة هو وقت حاسم للنمو العاطفي والاجتماعي، لذا من المهم ألا يفوت الأطفال مرحلة (FS1)".