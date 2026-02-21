"النظافة الشخصية"منهج للثقة والرفاه في مدارس الإمارات

في مدارس الإمارات متعددة الثقافات اليوم، لم تعد النظافة الشخصية والعناية بها مجرد مسؤوليات عائلية — بل أصبحت جزءًا متزايدًا من أجندات المدارس للرفاهية والتعلم.

تظهر الأبحاث في جميع أنحاء العالم أن تعليم النظافة الأفضل لا يحسن صحة الأطفال وحضورهم فحسب، بل يؤثر إيجابًا أيضًا على الأسر والمجتمعات.

بالنسبة للأم شيري غارسيا (اسم مستعار) من دبي، أصبحت هذه الرسالة شخصية عندما تلقت بريدًا إلكترونيًا من مدرسة ابنها حول رائحة الجسم، خاصة بعد حصص التربية البدنية. تعترف بأن الملاحظة كانت مؤلمة في البداية، خاصة وأنها كانت تتأكد من غسل زي طفلها وكيّه يوميًا.

متأملة تلك اللحظة، شاركت غارسيا كيف تغيرت نظرتها. “عندما تلقيت الملاحظة الأولى من المدرسة حول رائحة جسم ابني جو البالغ من العمر عشر سنوات، خاصة في أيام التربية البدنية، شعرت بالدهشة والقلق وحتى الانزعاج. ولكن بعد قراءتها بعناية، أدركت أن هذا جزء طبيعي من النمو، وقد قدرت لاحقًا مدى حساسية المدرسة في معالجة الأمر،” قالت.

وجدت إرشادات المدرسة عملية ومطمئنة — من غسل ملابس التربية البدنية بانتظام أكبر إلى تشجيع الاستحمام اليومي، واستخدام مزيل العرق إذا لزم الأمر.

“إنه لأمر مطمئن أن نعرف أن المدرسة تدعم رفاهيته بينما تساعده على تطوير عادات جيدة في الوقت المناسب،” أضافت.

احتياجات الأطفال تتطور أسرع مما يلاحظه الآباء

أدركت غارسيا أيضًا أن احتياجات الأطفال تتطور أسرع مما يلاحظه الآباء أحيانًا.

“على الرغم من أن الكثير منا يفعل ذلك بالفعل، وكما قالت المعلمة إن الأطفال ينمون ويتطورون، فإننا لا ندرك دائمًا على الفور ما هو المطلوب أكثر للمساعدة في هذه الأمور،” قالت، مضيفة أنها الآن تحزم ملابس إضافية في أيام التربية البدنية.

تقول المدارس في جميع أنحاء الإمارات إن مثل هذه المحادثات، عند التعامل معها بحساسية، يمكن أن تبني الثقة بدلاً من الإحراج.

قالت الدكتورة ماتيفاثاني دي، طبيبة المدرسة في مدرسة سبرينغديلز دبي، إن تعليم النظافة يندمج في الحياة المدرسية اليومية من خلال المشاركة الإيجابية.

“من خلال المحاضرات التفاعلية والملصقات الإبداعية والأنشطة الممتعة التي تركز على الطالب، نعزز الوعي بالنظافة الشخصية بطريقة إيجابية ومشجعة، مما يساعد طلابنا على النمو بثقة والاهتمام بأنفسهم وبالآخرين،” قالت.

في الوقت نفسه، تدرك المدارس أهمية الموازنة بين النظافة والحساسيات الصحية. وأشارت الدكتورة ماتيفاثاني إلى أن الروائح القوية لا تشجع في الحرم الجامعي، لأنها يمكن أن تسبب الربو أو الحساسية.

“تظل صحة ورفاهية جميع طلابنا أولويتنا القصوى،” قالت، مضيفة أن الطلاب يتعلمون أن الثقة تأتي من احترام الذات والعادات الإيجابية، وليس من المظهر وحده.

جلسة توعية صحية منتظمة

وأوضحت أن جلسات التوعية الصحية المنتظمة — خاصة للمراهقين — تساعد الطلاب على فهم التغيرات الجسدية والعاطفية، وإدارة الحساسية، وممارسة الاحترام المتبادل.

“الأهم من ذلك، نؤكد على الاحترام المتبادل — نشجع الطلاب على أن يكونوا مهذبين ومراعين لزملائهم وأصدقائهم في جميع الأوقات،” قالت.

تؤكد المدارس أيضًا أن الآباء شركاء أساسيون في تعزيز هذه العادات في المنزل.

يقولون إن مخاوف النظافة يتم التعامل معها دائمًا بتكتم وعناية، مع التركيز أولاً على بناء الثقة مع الطفل قبل إشراك الوالدين بطريقة داعمة وبناءة. تساعد رسائل البريد الإلكتروني وورش العمل الموسمية في إبقاء العائلات على اطلاع ومواءمة.

خارج الفصول الدراسية، يتطور الحديث حول العناية الشخصية أيضًا.

قال عبد الله أجمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة أجمل، إن العطر، عند استخدامه بعناية، يمكن أن يكون جزءًا من روتين العناية الذاتية للطفل’ أيضًا.

“عندما تُصنع بعناية، يمكن أن تكون العطور جزءًا لطيفًا وممتعًا من الروتين اليومي للطفل’،” قال. “عطور الأطفال’ مصممة لتكون خفيفة وناعمة ولطيفة على البشرة، مع التركيز على الراحة بدلاً من الشدة.”