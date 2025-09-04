الملصقات الرقمية طريقة لتشجيع الطلاب على التفاعل في مدارس الإمارات

كما يؤكد المعلمون أن هذه الأدوات ليست مجرد إضافات، بل هي جزء من ممارسات التدريس اليومية. "نشهد أيضًا ممارسات شيقة في اللغة العربية. يستخدم المعلمون هناك رموز الاستجابة السريعة (QR codes) لربط الطلاب فورًا بالأنشطة التفاعلية والقصص والمقاطع الصوتية، مما يمنحهم الاستقلالية مع الحفاظ على حيوية الدروس. كما يجرون تجارب على أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مخصصة تتصل مباشرةً بمحتوى الدرس، مما يثير حماس الطلاب ويضمن أيضًا ارتباطًا ثقافيًا."