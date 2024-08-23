المدارس تواجه تدفقاً كبيراً للطلاب الجدد بفصول إضافية

وأشارت الجيار إلى أن الاندفاع الكبير في اللحظات الأخيرة ليس بالأمر غير المألوف. وقالت: "غالباً ما يكون السبب وراء ذلك هو الانتقال إلى المنطقة أو الدولة، أو اتخاذ القرار في وقت متأخر." وأضافت: "نحاول جاهدين استيعاب هذه الزيادة في الطلبات، ولكننا لا نستطيع دائماً توفير الأماكن اللازمة، حيث تكون معظم الصفوف ممتلئة في هذا الوقت. أحياناً نضطر لفتح فصول إضافية، خصوصاً في المراحل الأولى، لاستيعاب هذا الطلب المتزايد."