المدارس تواجه تدفقاً كبيراً للطلاب الجدد بفصول إضافية

شهدت العديد من المدارس في جميع أنحاء الدولة، وخاصة تلك التي تقدم خدمات بأسعار معقولة، زيادة كبيرة في طلبات القبول في اللحظات الأخيرة، بعض هذه المدارس تعمل على مدار الساعة لتلبية الطلب، بينما تفتتح مدارس أخرى فصولاً إضافية لتلبية الطلب المتزايد.
وقالت سحر الجيار، مديرة القبول والعلاقات المجتمعية في مدرسة "نكست جينيريشن" دبي: "مع اقتراب العام الدراسي، نشهد عادةً زيادة ملحوظة في طلبات القبول في اللحظات الأخيرة." وأضافت: "للتعامل مع هذه الزيادة، نقوم بتمديد ساعات العمل، وتبسيط عملية القبول، والبحث عن دعم إضافي من فرقنا الإدارية والفنية."
من المقرر أن يعود معظم الطلاب في الإمارات إلى مقاعد الدراسة بعد عطلتهم الصيفية التي استمرت سبعة أسابيع يوم الاثنين 26 أغسطس. بالنسبة للبعض، سيكون هذا بداية عام دراسي جديد، بينما بالنسبة للآخرين، سيكون استكمالاً للعام الدراسي الذي بدأ في أبريل.
وأشارت الجيار إلى أن الاندفاع الكبير في اللحظات الأخيرة ليس بالأمر غير المألوف. وقالت: "غالباً ما يكون السبب وراء ذلك هو الانتقال إلى المنطقة أو الدولة، أو اتخاذ القرار في وقت متأخر." وأضافت: "نحاول جاهدين استيعاب هذه الزيادة في الطلبات، ولكننا لا نستطيع دائماً توفير الأماكن اللازمة، حيث تكون معظم الصفوف ممتلئة في هذا الوقت. أحياناً نضطر لفتح فصول إضافية، خصوصاً في المراحل الأولى، لاستيعاب هذا الطلب المتزايد."
وفي مدرسة الأمل الإنجليزية في الشارقة، يعمل الموظفون على مدار الساعة لتلبية التدفق الكبير للطلاب الجدد. وقالت "أليس"، مسؤولة القبول في المدرسة: "من بين 295 طالباً جديداً تم قبولهم، تلقينا أكبر عدد من طلبات القبول للصفوف الأولى". وأوضحت أن العديد من هؤلاء الطلاب قد انتقلوا حديثاً إلى الإمارات من دول أخرى، مضيفةً : "أحد أكبر التحديات التي نواجهها في هذه الحالات هو توعية أولياء الأمور بمتطلبات توثيق المستندات."
بالنسبة للعديد من الآباء، فإن فترة العودة إلى المدرسة تكون مكلفة جداً. قالت نجاة عباس، المقيمة في الشارقة، إنها أنفقت أكثر من 25,000 درهم هذا الأسبوع فقط. وأضافت: "لدي ثلاثة أطفال يدرسون في المدرسة والجامعة، وتعتبر فترة العودة إلى المدرسة من أكثر الأوقات تكلفة في العام. حاولنا التفاوض على خطة دفع مع المدرسة والجامعة. المدرسة رفضت، لكن لحسن الحظ، وافقت الجامعة، وقد ساعدنا هذا كثيراً."
وأشارت عباس إلى أنها وزوجها يحاولان تقليص النفقات قدر الإمكان. وقالت: "نبحث الآن عن كتب مستعملة حتى لا نضطر إلى إنفاق المال على كتب جديدة. كما اشترينا الزي المدرسي من متجر مستقل لأنه أرخص من الزي الذي تعرضه المدرسة. أما بالنسبة للقرطاسية وغيرها من الأشياء، فنحن نبحث عن صفقات جيدة".
وقالت "ديفيا بي"، التي يدرس أطفالها في مدرسة تتبع المنهج البريطاني هنا، إنها تحصل على الكتب المدرسية لأطفالها من الهند. وأضافت: "لدي طفلان ويمكنني توفير حوالي 3000 درهم إماراتي على الكتب من خلال الطلب من الهند. وبمجرد صدور قائمة الكتب، أقوم بتقديم طلب للحصول عليها. وفي الأسبوع المقبل سيأتي أخي إلى دبي وسيحضر الكتب معه".
الوالد محمد إقبال انتقل مؤخراً بأطفاله إلى مدرسة جديدة ذات رسوم معقولة. وقال: "كنت أدفع حوالي 55 ألف درهم سنوياً لطفليّ، وكان ذلك في الحقيقة الحد الأقصى لما يمكنني دفعه. وعندما علمت بزيادة الرسوم المدرسية، قررت البحث عن مدرسة أخرى".
هذا العام، سجل أطفاله في مدرسة برسوم سنوية تبلغ حوالي30 ألف درهم، والتي تشمل الكتب والزي المدرسي. وأوضح: "أنا قادر على توفير حوالي 50% من نفقات الرسوم الدراسية، وهذا فرق كبير. أتمنى فقط أن يتأقلم أطفالي جيدًا في المدرسة الجديدة."
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت أكبر شركة مدارس خاصة في الإمارات، جيمس للتعليم، عن ارتفاع الطلب على نموذج "فاوندرز سكول" الذي يبلغ متوسط رسومه حوالي 30,000 درهم. حيث ستفتتح المجموعة فرعين للمدرسة في أبوظبي ودبي الجنوب. وقال المسؤولون إنهم شهدوا استجابة هائلة. وأشارت الدكتورة "سيما رانا"، نائب الرئيس التنفيذي، إلى أن "الافتتاح الذي أقيم الأسبوع الماضي شهد حضور الآلاف من الآباء."